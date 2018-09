Mike Díaz "Renace" en el escenario

El amor por la música y el deseo por volver a los escenarios fueron dos de las principales razones que hicieron que Mike Díaz pusiera fin a su silencio y volviera a grabar y a girar por el país. Y el material con el que se pone en marcha es “Renace”.

Placa compuesta por 20 pistas, con una fuerte carga de hip hop pero agregando matices de diversos géneros musicales (rock y jazz, entre otros), lanzar “Renace” ha sido para Mike Díaz “la culminación de un proceso largo, de casi dos años de que comenzamos el proyecto. Todo comenzó con la canción ‘Ser galáctico’, la subí al internet, gustó a la gente y eso me motivó comenzar a trabajar en este proyecto”.

íaz explica que “Renace” es diferente a su placa anterior (“Elephonteasis”) en varios campos. “Líricamente quité muchas cosas que ya no me llenan o no, con las que no me siento identificado. Antes usaba mucho el ‘spanglish’, tenía otra inspiración, otra hambre al momento de hacer música. Ahora es mucho más ligero el sonido y me interesan otras cosas. Abordo temas de los que nadie habla, mis verdades. Vengo a decir lo mío, y si a la gente le gusta o le divierte, entonces encontré la riqueza que busco”.





Regresar con hambre



A pesar de que Mike estaba en el “semi-retiro” de la música, como el propio oriundo de Aguascalientes lo confiesa en entrevista, comparte que le volvió a “nacer el ‘picazón’ de hacer arte y crear cosas. Ya con otra mentalidad de mis primeros años y expresando cosas distintas”.

Pero, ¿qué hace un artista cuando se retira? Mike reflexiona su respuesta. Primero, “fueron una suerte de vacaciones para concentrarme en mi persona, ver hacia dónde me estaba dirigiendo y lo que quiero hacer con mi vida. Estoy desde muy chico en el rap, así que esto es mi vida”.

Y fue esta vocación la que lo hizo regresar, pues “la música es un poco como la sombra que tenemos, en realidad jamás nos abandona, siempre está aquí con nosotros”.

Entre las canciones que ofrece la placa, brillan colaboraciones como: “Misión” con Fermín Sánchez, “Bendito” con Yoga Fire y Fntyx, “Elévalo” con Adán Cruz y “Pirámides” al lado de Muelas de gallos y Eptos.

Agrega que el disco gana mucho al ser interpretado en vivo, y no descarta que a mediados o finales de noviembre venga a Guadalajara a presentarlo. “Este disco se produjo con instrumentales, y brillan mucho los arreglos con instrumentos reales, que suenan orgánicos como guitarras y bajos. Todo esto en vivo suena fabuloso”.