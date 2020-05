Messi admite que "este parón" puede acabar "beneficiando" al Barça

El argentino Lionel Messi, aseguró que es posible que "este parón" obligado por la crisis del COVID-19 pueda "acabar beneficiando" deportivamente al club azulgrana.

En entrevistas publicadas en 'Sport' y 'Mundo Deportivo', Messi aborda la actualidad del club, y la posible vuelta al fútbol de competición.

"Quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos".

"El riesgo de contagio está en todas partes. Cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado".

De igual manera el astro argentino priorizó el cumplir con los protocolos determinados para que la salud de todos no esté en juego.

"Entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo", señaló.

"Volver a entrenar está siendo un primer paso, pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias y asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos cuando lleguen pero a puerta cerrada", agregó el 10 blaugrana.

El también capitán de la albiceleste, confesó que el regreso a las canchas no será nada fácil, sin embargo desea estar pronto sobre el terreno de juego.

"Deseo volver a competir, pero no nos gustaría separarnos de la familia. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha y hay riesgo al salir en todas partes, no debemos confiarnos", reiteró el argentino.

Sobre las declaraciones de Setién, que considera que el Barça puede "perfectamente ganar" la Champions, Messí aseguró estar sobre la misma línea y aclaró lo sucedido con sus declaraciones en las que afirmaba que no podían ganarla.

"Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije- "Hoy por hoy no nos alcanza para la Champions"- o le explicaron mal lo que quería decir. Lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions", explicó.

"Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando", agregó el capitán del Barcelona.

