Lo que tiene Óscar Valdez no se puede comprar: Manny Robles

Óscar Valdez tuvo todo para perder su título y su invicto ante el británico Scott Quigg, sin embargo el púgil mexicano sorteó las tempestades y logró sumar un triunfo que le valió el reconocimiento de todo el mundo boxístico.

Con la mandíbula lastimada desde el quinto round, la mano izquierda lastima y una clara inferioridad en cuanto al peso, el campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) demostró por qué es uno de los mejores de su división al imponerse a un peleador aguerrido como Quigg, quien llegó a esta contienda con la penosa situación de haber incumplido con el pesaje.

Aún con la emoción a flor de piel por lo visto el sábado pasado en Carson, California, Manuel Robles, entrenador de Óscar Valdez, reconoció las agallas que tuvo el mexicano para salir airoso a pesar de todo lo que estaba en su contra. Para expresar su orgullo, "Manny" sentenció que "el valor de su pupilo no se puede comprar en ninguna parte".

"Gracias a Dios se dieron las cosas, desafortunadamente hubieron algunos detalles, porque el incumplimiento del pesaje por parte del rival pues sí se vio en el ring, la ventaja que él llevaba era bastante, mucha diferencia".

"Imagínate lo que fue pelear con una mandíbula quebrada desde el quinto round en adelante, tuvo que haber sido muy difícil para Óscar, pero él es un guerrero; lo que él tiene no lo puedes enseñar en ninguna parte, ni se puede comprar, es algo que él ya tiene", compartió.

Aunque se valoró más su determinación para salir con el brazo en alto, uno de los reproches más generalizados para Valdez fue que aún le falta corregir su guardia para no recibir castigo innecesario. Al respecto de esta situación, Robles señaló que tampoco pueden restarle mérito a un pugilista con la pegada de Quigg.

"No le podemos quitar mérito al rival, tuvimos enfrente a un boxeador sumamente difícil, duro, un peleador que mete presión de principio a fin y no se deja. Todas las peleas han sido difíciles, pero esta obviamente destaca por lo que le pasó en la mandíbula y por el peso del rival. Los rivales con los que se ha enfrentado Óscar no han sido fáciles, a él nadie le ha regalado nada", finalizó el entrenador tapatío.

Esta pelea ante Quigg significó para Valdez la cuarta defensa de su título pluma de la OMB, sin embargo fue desde la báscula donde el británico perdió la posibilidad de quedarse con el fajín.

De cara a esta pelea, el sonorense Óscar Valdez realizó su campamento de preparación en Jalisco, estado de donde es oriundo su entrenador Manuel Robles.

