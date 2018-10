Leones visitará Tampico “con el cuchillo entre los dientes”

Jugar contra uno de los peores equipos del torneo no causa excesos de confianza en Leones Negros, pues de cara al juego contra el Tampico Madero, los jugadores melenudos niegan que exista algún grado de relajación.

Por lo menos así lo siente Ismael Valadez, quien aseguró que todo el equipo visitará Tamaulipas para sacar un triunfo “con el cuchillo entre los dientes”.

“No nos importa si vamos a jugar contra el último o el primer lugar, tenemos una labor que hacer".

“No llegamos al exceso de confianza porque no estamos de líderes, nosotros no tenemos nada por qué relajarnos; al contrario, tenemos que entrar con el cuchillo entre los dientes, a tratar de volver a retomar la confianza que no tenemos. Yo no percibo al equipo confiado pero si alguien lo estuviera está mal, porque lo que necesitamos es un repunte”.

“No nos importa si vamos a jugar contra el último o el primer lugar, tenemos una labor que hacer, porque debemos sumar, sin bajar los brazos y sin pensar en otras cosas que no tienen cabida todavía”, finalizó el delantero.

Sobre el papel Tampico Madero luce como un rival accesible para los Leones Negros, pues la “Jaiba Brava” marcha en este Apertura como la peor delantera del torneo, ya que apenas han podido marcar en cinco ocasiones.

RR