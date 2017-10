Leones Negros ya no puede bajar de intensidad: Manuel Madrid

Luego de que hilaran su segunda victoria y su quinto juego sin conocer la derrota, en Leones Negros son sabedores de que ya no pueden bajar la intensidad si es que pretenden colarse a los puestos de liguilla en la división de Ascenso.

Manuel Madrid, zaguero del cuadro melenudo, señaló que anímicamente el equipo está por los cielos, pero fue claro al advertir que ya no pueden volver a flaquear en los siguientes encuentros.

"No podemos dejar ir más puntos, sobre todo en casa"

“Anímicamente nos encontramos muy alto porque las victorias han sido fundamentales. Sumar de tres nos ha hecho ir subiendo escalones y es importante seguir así. No podemos dejar ir más puntos, sobre todo en casa (…) Vamos metalizados en que venimos de menos a más, ya no podemos bajar, tenemos que seguir por el mismo camino”.

“Sabemos que este partido del próximo viernes (ante Atlante) es fundamental porque de ganarlo nos metemos de lleno a la pelea para puestos de Liguilla. Vamos con la mentalidad de que tenemos que sacar los tres puntos allá (Cancún)”, compartió el defensa central.

Ya en un tenor más personal, Manuel Madrid reconoció que a pesar de que meter goles no es su labor, sí ha sido un plus el poder contribuir con un par de anotaciones en este torneo. En el juego pasado ante los Cimarrones de Sonora, el defensor fue quien marcó el segundo tanto para sellar la victoria de los jaliscienses.

“Como dices, esto no es lo mío (marcar goles), lo mío es mantener el cero en la portería y gracias a Dios así lo hicimos también. A mí me queda aportar al ataque en tiros de esquina para si se puede yo anotar un gol. Claro que son un plus para mí, gracias a Dios ya vamos por buen camino”.

Madrid se ha convertido en un elemento indiscutible en el once inicial de Jorge “Vikingo” Dávalos, pues luego de nueve jornadas disputadas, el defensa central es el hombre con más minutos de juego en el equipo universitario.

