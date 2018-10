Guillermo Cantú niega boicot contra líderes del Tri

No hubo boicot. Todo estaba conforme al plan en la Selección, sin tantos jugadores del extranjero y con mayoría juvenil, así lo aseguró Guillermo Cantú, director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol.

"Si tú ves las circunstancias recientes, Javier Hernández viene saliendo de un virus. Acaba de empezar a entrenar. Andrés Guardado lamentablemente ha tenido un desgarre importante. Esperemos que su evolución sea rápida.

"Algunos otros los hemos decidido, sobre todo al inicio de este ciclo, y con las circunstancias que podemos vivir y la oportunidad que tenemos de darle algunos chavos esa posibilidad de jugar", destacó Cantú tras la llegada del equipo nacional a la Ciudad de México.

Incluso, reiteró la importancia de los nuevos rostros y del accionar que se tuvo en la victoria ante Costa Rica (3-2).

"El funcionamiento y las actuaciones de algunos chavos que se han venido consolidando, estos partidos ayudan muchísimo".

Para el juego del próximo martes ante Chile, en Querétaro, Cantú indicó que por el momento "no me han informado de ninguna baja, no hay lesionados".

Cantú fastidiado por tema del DT nacional

Guillermo Cantú, director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, se mostró con fastidio hacia la incógnita del nuevo seleccionador.

"Todo mundo me pregunta, todos los días. Creo que es importante comentarles que estamos en medio de un proceso", dijo el directivo que se negó a revelar a cuántos técnicos han entrevistado. "Eso no lo voy a comentar".

Sin embargo, Cantú estimó que "para nosotros es importante que en fechas finales, de este año o principios del próximo, tenerles ya un técnico que se haga cargo. Mientras, estamos aprovechando al máximo la experiencia, el conocimiento y la disposición de Ricardo Ferretti".

Respecto al doble compromiso con Argentina, para la última fecha FIFA del año, Cantú señaló que aún "no hay estadios definidos" ni el conocimiento de las figuras que la Albiceleste presentaría.

"No sabemos si se juega con Messi o con quién. Pero, el equipo irá a Argentina con mucha ilusión", apuntó. "No sabemos sobre los estadios".



RR