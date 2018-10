¡Gana boletos para Bob Moses!

Desde Canadá llega a Guadalajara el dúo electrónico Bob Moses. La música de Tom Howie y Jimmy Vallance se podrá disfrutar en vivo el jueves 1 de noviembre en el C3 Stage (ubicado en Av. Ignacio L. Vallarta 1488, Col. Lafayette), con este concierto, los tapatíos tendrán la oportunidad de escuchar los sonidos que han estado presentes en festivales de la talla de Coachella, Tomorrowland y Lollapalooza.

El dúo comenzó su trayectoria en 2012 con propuestas musicales desde el House hasta el Dance, rápidamente atrajeron al público que disfruta del género electrónico con sencillos como “Hands to Hold” (2012), “Far From the Tree” (2013), “First to Cry” (2014), las cuales mostraron las mezclas complejas así como ritmos pegajosos que ahora conforman la identidad de ambos canadienses. En 2016 estuvieron nominados al Grammy en la categoría de Mejor grabación Dance, por su canción “Tearing me up”.

Las entradas al concierto de Bob Moses se encuentran disponibles a través de la plataforma web Ticketnow México, con un costo de 400 pesos más cargos del servicio. Además, EL INFORMADOR te invita al evento, tenemos dos pases dobles; conoce la dinámica para ganártelos a través de nuestras redes sociales.