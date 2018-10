Futuro de F1 en México no está definido

Por cuarto año consecutivo, México se alista para albergar una carrera de la Fórmula Uno.

Sin embargo, el futuro de la máxima categoría del automovilismo en el país sigue cubierto con el velo de la incertidumbre debido que el nuevo gobierno ha puesto en duda la continuidad de la carrera una vez que expire el actual contrato el próximo año.

En 2014, las autoridades federales y la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) firmaron un acuerdo por 413 millones de dólares por cinco carreras, 213 de los cuales fueron aportados por el Gobierno federal a través del Consejo de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur).

“Hay que ver qué queremos y cuánto cuesta, a mí no me disgusta el tema de la Fórmula Uno, pero me parece que es demasiado dinero”, dijo la congresista Ana Gabriela Guevara, quien a partir de diciembre será la encargada de dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Si tenemos un evento de gran nivel que compite contra el crecimiento deportivo, pues ahí es donde no aplica la lógica, pero de ser necesario se debe seguir haciendo, aunque no podemos fincar todas las canicas en que se vaya (el dinero) para eso nada más”, añadió Guevara

El año pasado, el director de CIE, Alejandro Soberón, declaró que en 2018 buscarían extender el acuerdo por varias carreras más, pero que la renovación dependería del nuevo gobierno.

Miguel Torruco, quien será el próximo secretario de Turismo con López Obrador, dijo que piensan cumplir con el contrato actual, pero no quiso elaborar más sobre una posible extensión del acuerdo porque “vamos a ver cómo vienen los gastos, presupuestos y las prioridades”.

En sus tres primeras ediciones, el GP de México fue galardonado por la FIA como el evento del año. Además, tan sólo el año pasado y de acuerdo a estimaciones de los organizadores, la carrera tuvo una asistencia récord de 337 mil 043 aficionados en los tres días de pruebas y dejó una bonanza económica de más de 700 millones de dólares.

“A mí se me hace muy viable (la renovación), es costoso, pero si lo ves como negocio le inyectas 10 pesos y te deja 30, es un gran negocio”, dijo Horacio De la Vega, director del Instituto del Deporte de la capital. “Se inyecta un recurso importante, pero te deja dos o tres veces más por año. Es redituable y rentable y vale la pena continuar”.

Las estadísticas también corren