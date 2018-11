El "Chicharito" responde a las críticas

Ser reconocido o valorado es algo que pasa a un segundo plano en importancia para el futbolista tapatío Javier Hernández. “No busco valoración, me da igual. A esa gente que me admira, que me sigue y que me desea buenas cosas, muchas gracias porque todo eso se regresa”, dijo el atacante del West Ham a televisoras internacionales.

Indicó que “también a los que me odian, también gracias, porque de verdad qué ca... que tenga tanta importancia en su vida, porque yo a la gente que no me cae bien no la sigo, ni la pelo, ni le hablo, ni nada”.

Dejó en claro que está satisfecho con lo que ha hecho en su paso por las canchas, ya que prácticamente ha conseguido lo que se ha propuesto. “Todo eso de querer llegar por llegar, ya lo hice: ya jugué en el Real Madrid, ya jugué en el Manchester United, ya gané una Premier League, ya jugué una Final de la Champions, ya jugué tres Mundiales, ya soy el máximo goleador de la Selección de México”.

Destacó que mucha gente puede decir “’sí, pero no has logrado otras cosas’, pero esas no dependen solamente de mí, porque también podemos hablar de (Lionel) Messi y de (Cristiano) Ronaldo. Messi pudo haber logrado 35 Balones de Oro, pero también pudo haber ganado una Copa del Mundo, Ronaldo también tuvo el mismo deseo.

“Todo el mundo, incluidos Pelé, Maradona, todos los que están en otros escalones pudieron hacer cosas y no las lograron. En la vida hay cosas que no vas a lograrlas y tu felicidad no puede depender de eso”, sentenció.

Histórico

Javier Hernández es el máximo goleador en la historia de la Selección Nacional con 50 goles; el último que marcó fue ante Corea del Sur en la Copa del Mundo de Rusia 2018.