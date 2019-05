ChivasHermano A.C. tuvo reunión para socio fundador

El movimiento ChivaHermano A.C. continúa su curso con la ilusión intacta de hacerse del equipo de Jorge Vergara, aunque admite Javier Levy, principal cabeza de este proyecto, que todavía no hay un contacto directo con la familia Vergara, el cual se daría cuando tuvieran números más firmes y que sería en la segunda etapa, cuando las empresas grandes entren con su inyección económica.

Levy realizó este jueves por la noche una reunión con personas que están interesadas en ser socios fundadores (de la primera etapa), 21 asistieron para ser exactos, para disipar las dudas que tengan al respecto y el lunes tendrá otra, con la cual se pondrá fin, para posteriormente en un lapso de tres semanas concluir la esta etapa eligiendo a los 150 que necesitan.

"Nosotros somos los que hemos retenido el tema de las aportaciones, puesto que hay, al día de hoy contabilizadas, 520 personas listas para hacer sus aportaciones, entonces se hizo un formulario en la página de Internet para que lo llenen y a través de un comité se tomen las decisiones de quienes son las 200 personas más aptas para el proyecto".

El empresario tapatío señaló que se van uniendo al proyecto personas importantes del futbol, lo cual hace más sólido el proyecto, porque "tenemos ya a un ex capitán del club prácticamente sumado al proyecto, solo está tomando sus debidas medidas para poder decirlo. Ex directivos, hoy otra vez estuvimos con un ex directivo muy importante, incluso asesor de Jorge en la nueva era de Chivas que la comandó Jorge. Estamos empezando a sumar muchas personas".

Se dio como plazo tres semanas para concluir la primera etapa, de inmediato abordar la segunda con las empresas importantes que están interesadas en meterle dinero, porque aseguró que "hay 8 empresas muy interesadas en sumarse, de un perfil importante, unas muy grandes y otras lo suficientemente grandes para nutrir el proyecto y con mucha visión y proyección".

En ChivaHermano A.C. no tienen prisa de ir con la familia Vergara, esperarán los tiempos adecuados, ya que "nos gustaría muchísimo incluso llegar con la familia Vergara con todos los nombres de los que estamos encabezando este proyecto, los asociados fundadores. Lo que pretendemos es hacerlo de una manera propositiva sin tener ningún tipo de conflicto y coexistir las dos partes. Para que nos dejen a los chivahermanos jugar el partido".

LS