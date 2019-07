Chivas quedará entre los primeros seis del AP2019: José Luis Higuera

José Luis Higuera, exdirector general de Chivas, interactuó a través de redes sociales con aficionados por primera vez desde su salida del equipo el pasado 24 de junio.

En sus respuestas el exdirectivo deja entrever su desacuerdo con la manera en que es percibido por la afición rojiblanca, hace un recuento de sus años con el Guadalajara y vaticina que el Rebaño terminará el Apertura 2019 entre los seis primeros equipos del torneo, con posibilidadesd e ser campeón.

Higuera inició la improvisada sesión de preguntas y respuestas con la fotografía de un libro ("Los Cuatro Acuerdos" de Miguel Ruiz). Los aficionados le pidieron que escriba un libro llamado "Mi Verdad" sobre su experiencia en el Guadalajara.

Un aficionado propuso el título "Cómo romper un club que funciona y da campeonatos, en 5 sencillospasos", a lo que Higuera respondió "¿en serio? ¡Reprobado en historia!".

El empresario hizo un recuento de los logros que Chivas obtuvo durante su gestión: "Cinco titulos. Mas la femenil", y se mostró de acuerdo con el comentario de un aficionado que le escribió: "es demasiado injusto echarle toda la culpa a usted de lo que sucede con @Chivas creo yo que no se le reconoce lo bueno que hizo por el club, cómo traer al mismo Almeyda y a muchos jugadores que la afición pidió".

No hubo una respuesta concreta a las acusaciones de desmantelar el equipo campeón en el 2017. El exdirigente se limitó a comentar "Eso no es verdad. Que lastima que no se diga la verdad".

Higuera se dio tiempo para dar su opinión sobre el posible fichaje de Giovani dos Santos por el América, el rival histórico de Chivas al que el empresario apoyaba antes de su llegada al Guadalajara. "No creo sea buen fichaje. ¡Veremos, dijo un ciego!".

El exdirectivo defendió su último fichaje, el de Oribe Peralta, procedente del América, con un "Al tiempo".

Sobre sus expectativas para el equipo el torneo entrante, Higuera no ocultó su optimismo: "¡Vas a ver gran resultado que va a dar Tomas (Boy)! Graba este twitt }(Sic). @Chivas califica en los primeros seis".

Cuando se le pregunta si cree que Chivas puede ser campeón, Higuera no duda: "Claro!! Hasta le aposte".

Convertido en una de las figuras más polémicas de la historia reciente el Guadalajara, Higuera afirma que para él los insultos y las alusiones a su madre son "como las llamadas a misa".

Sobre su futuro después de salir oficialmente de Chivas, el exdirector general del Rebaño explica: "cuando decides ser empresario nunca dejas de serlo".

RR