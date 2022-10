La relación entre Chivas y Javier Eduardo "Chofis" López se fracturó por los múltiples problemas extracancha del futbolista, quien previo a su salida al futbol de la MLS dejó muy mala fama en el cuadro rojiblanco.

Por esa razón, no fue sorpresa que a su regreso a la Liga MX, la institución tapatía le cerrara la oportunidad de tener minutos y con ello obligara al atacante a tener un nuevo destino.

Una situación que recordó la "Chofis" López, quien se lanzó contra la directiva de Chivas, por la forma en la que fue tratado previo a su llegada a los Tuzos del Pachuca.

"Mi llegada a Pachuca se complicó por cuestiones de contratos. Ellos (Chivas) querían ganar más, no pensaron en mí. Cuando termino mi torneo en Estados Unidos ellos me vuelven a buscar, que querían que yo volviera a jugar en Chivas. Yo les dije que '¿cómo me vas a querer si me dijiste que yo no volvería a jugar en Chivas?', entonces no te entiendo. Yo ya pensé más en mí", explicó el jugador en entrevista con TUDN.

El exjugador del San José Earhquakes, destacó que en esos momentos de desesperación, uno de los hombres que más lo apoyó fue Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca y quien fue pieza fundamental para permitirle seguir su trayectoria.

"Presi Jesús tenía cierto tiempo queriéndome traer para acá. Circunstancias no se podían, pero en cuanto me habló no me la pensé. Le dije 'sí, Presi, pero ayúdeme a salir de la mejor manera, no le voy a fallar. Nada más ayúdeme'", agregó López.

En la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX, Javier López sumó un total de 266 minutos, producto de participar en nueve juegos, en los que marcó en dos ocasiones.

