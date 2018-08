Caso juzgado, jornada 5 C2018

El campeonato avanza y los equipos de poder adquisitivo de la Liga MX dominan el campeonato, salvo los Tigres de Ricardo Ferretti, que están en su etapa de flojera a sabiendas que apretando en los tres últimos juegos del torneo clasifican y son favoritos en la etapa decisiva del certamen.

Cruz Azul está justificando todas y cada una de las cuantiosas inversiones que realizó en jugadores de buen nivel, con un arranque arrasador en el torneo.

América no necesita de jugar bien para estar entre los mejores del torneo y el Monterrey anda por las mismas, ganando apenitas sus partidos, pero colocados en la élite del campeonato.

Pumas también hizo un desembolso importante y a la espera de ver si se caerá como en el torneo anterior, se mantiene entre los punteros. Proyectos bien sustentados como Santos, Toluca y Morelia justifican lo bien hecho de las decisiones directivas.

¿Y el Atlas y las Chivas? Bien, gracias. Preparando su Clásico del fin de semana en el Viernes Sotanero...

El podio

¿Es neta?

1 Ya con esta van cinco semanas consecutivas donde la Máquina de Pedro Caixinha no suelta esta H. Zona de la página. Siguen de líderes, siguen arrollando a sus rivales, y siguen ilusionando a su afición. Más de un escéptico y muchos cábulas empiezan a preguntarse cuándo llegará el día en que los cementeros la van a “cruzazulear”. Porque ciertamente andan con todo, pero antes de que Cruz Azul se acostumbrara a no clasificar a la Liguilla, las historias eran sobre un equipo “impreshionanti” que se ponía flácido en la etapa definitiva del campeonato. No somos aguafiestas, pero la historia no miente...

Es neta

2 A Santos las grillas y los problemas internos le hacen lo que el viento a Juárez. Luego de ser noticia hace 10 días por las historias de conspiraciones y traiciones de su cuerpo técnico y algunos futbolistas, llegó un Chava Reyes de más bien perfil bajo, y sin alterar un ápice lo que hizo bien Robert Dante Siboldi, ya atendieron a Chivas y a Tigres, para encaramarse al segundo lugar de la tabla y jugando cada vez más parecido al equipo que fue campeón el torneo anterior.

¡Es neta!

3 Con planteles muy distintos, pero resultados muy similares, en esta página ya los vimos a Monarcas y Toluca como siempre. Calladitos, sin hacer ruido, con algún tropezón durante el torneo, pero siempre constantes entre los primeros ocho del campeonato, por encima de planteles más pudientes o equipos de los llamados grandes. Dos instituciones que han respetado el buen trabajo de dos buenos técnicos y que desde ahora ya cosechan los resultados de su paciencia.

La figura

Eduardo López (!)

Esto no pasa todos los días y cuando ocurre, hay que darle su espacio en esta página. El señor Eduardo López metió dos goles en su partido ante el Veracruz y con eso fue suficiente para que el Guadalajara ganara su primer duelo del torneo, algo con etiqueta de urgencia en el equipo de Cardozo. Cuando la “Chofis” hizo algo similar, el Rebaño ganó de visita en Monterrey a Rayados, pero fue hace tanto tiempo que esta página no existía y Javier Eduardo todavía no aprendía a bailar de trenecito en las albercas.

Rincón de la vergüenza

Impotente

1 Así se ve el Atlas en este arranque de torneo, donde tras cinco partidos no ha podido marcar un solo gol y languidece en el último lugar de la tabla general. El equipo de Gerardo Espinoza ya no puede quedarse en el análisis fácil de que son mejores que los rivales, pero les falta el gol. Los Zorros no tienen el volumen de llegada clara como para hacerle un reclamo a la diosa fortuna. El torneo avanza y en el Atlas deben entender que sin meterla no hay paraíso, así de sencillo...

Sin garra

2 Leones Negros pasó de favorito a ser el hazmerreír de la Liga de Ascenso, con apenas un punto en cinco partidos del campeonato. Las virtudes que llevaron al equipo a ser una revelación el torneo anterior, donde estuvieron a punto de jugar por el Ascenso, ahora no aparecen y sí rumores de que varios jugadores andan en la fiesta y poco concentrados. Aguas, porque con un técnico como Jorge Dávalos, esa fiesta no durará mucho tiempo ni muchos brindis.

Se acabó la magia

3 Grupo Pachuca vive un momento complicado. Con sus dos equipos acostumbrados a pelear por la clasificación, ahora están disputándose cuál de los dos puede estar más abajo en la tabla general. Pachuca apenas consiguió su primer triunfo del campeonato, mientras que el León fue vapuleado por Cruz Azul. Ambos tienen cuatro puntos en el certamen y pelean con varias escuadras el ver quién es el segundo más malo del torneo después del Atlas. Algo pasó en los pasillos de Grupo Pachuca que sus equipos ya no asustan.

El salero

Arma secreta

Luego de que en el Estadio Corona los Tigres fallaron dos de tres penaltis que les marcaron, este equipo se dio a la tarea de investigar algo paranormal en la cancha del campeón y se encontró la siguiente evidencia. Así no se pin... puede.