Asociación de futbolistas pone plazo para resolver problema de Armenteros

La Asociación Mexicana de Futbolistas estableció como plazo el próximo martes 2 de enero para encontrar una resolución al problema del jugador argentino Emiliano Armenteros, quien hizo público que el club Santos Laguna le adeuda la última quincena de sueldo.

Armenteros afirma que tiene contrato por dos años y medio con Santos, aunque fue transferido al Atlante de la división de Ascenso, equipo que aún no se ha puesto en contacto con él.

"No me dejan entrenar", comentó el futbolista a la cadena argentina TyC Sports. "Estoy trabajando como puedo, con un preparador físico que es del equipo femenino del club, que si tiene tiempo libre me acompaña y si no me manda el trabajo por WhatsApp y lo voy haciendo para mantenerme en forma a pesar de la situación".

Según la Asociación de Futbolistas, "en caso de que no exista respuesta alguna por parte del equipo sobre el estatus laboral del futbolista en el plazo establecido, se le apoyará (a Armenteros) en los procesos correspondientes".

