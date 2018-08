Aparecen jugadores estrella de los Rams

Después de todo lo que ha logrado en el futbol americano, J.J. Watt disfrutó la oportunidad de entrar y salir del emparrillado por primera vez desde que sufriera una fractura en la pierna la temporada pasada.



Todd Gurley, Jared Goff y el resto de los jugadores ofensivos estelares de los Rams de Los Ángeles no tendrán actividad en toda la pretemporada, pero insisten en que estarán listos para los juegos que verdaderamente cuentan.



El novato John Kelly corrió para 64 yardas y dos anotaciones, y los Rams debutaron por poco tiempo en esta pretemporada a sus estrellas defensivas en una victoria 21-20 sobre los Texans de Houston ayer por la tarde.



Watt fue titular con Houston e hizo un tacleo por primera vez en casi 10 meses y medio después de que se lesionara en el quinto partido de los Texans de la temporada pasada. La oportunidad de conversar con el coordinador defensivo contrario, Wade Phillips, fue solamente un extra de una tarde emocionante para la veterana súper estrella.



“Me gustó que saliera del campo por mis propios medios”, dijo Watt. “Es futbol americano, es donde me desenvuelvo con naturalidad, es donde me siento como en casa”.



La defensiva estelar de Houston lució afinada, pero los suplentes ofensivos de los Rams hicieron los puntos suficientes para ganar el partido. Watt y Jadeveon Clowney ya se habían ido mucho tiempo antes de que Nick Rose fallara un gol de campo de 57 yardas en la primera derrota de los Texans esta pretemporada.



Los titulares de la defensiva del equipo de Los Ángeles también destacaron a pesar de la prolongada ausencia de Aaron Donald (que busca una extensión de contrato y mejora salarial). Ndamukong Suh y los esquineros Marcus Peters y Aqib Talib tuvieron sus primeras jugadas como Rams en el primer cuarto, y Suh se las ingenió para golpear a Deshaun Watson a la vez que de que éste lanzaba una intercepción de Lamarcus Joyner en apenas la segunda serie ofensiva de los Texans.



Roethlisberger lanza anotación



Ben Roethlisberger cree que su brazo derecho se siente mejor que nunca en su carrera de 15 años.

El mariscal de campo de lo Steelers de Pittsburgh lanzó para 114 yardas y una anotación en la victoria de su equipo 16-6 sobre los Titans de Tennessee, en la que fue una breve aparición de pretemporada del veterano pasador, quien no salió del todo contento con su actuación.



“No estuve contento con la forma con la que lancé el balón” dijo Roethlisberger, quien completó 11 de 18 pases entre las tres series ofensivas que jugó.

Indianápolis

Andrew Luck luce sólido

Andrew Luck mantuvo en sincronía a la ofensiva de los Colts de Indianápolis , se repuso de un fuerte golpe en la primera mitad y lideró una serie ofensiva para darle a su equipo la ventaja frente a los 49ers antes de salir en el segundo cuarto. Indianápolis derrotó a San Francisco 23-17.