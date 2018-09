Atlas, a levantar la cabeza

El paso que lleva el Atlas en el Apertura 2018, con dos puntos en nueve jornadas, siendo sotanero general y con un gol en lo que va de la campaña, ya tiene tintes de dramatismo, incluso la directiva ya trabaja para sacarlos del bache y esto es, mediante la psicología, buscando que la mentalidad cambie lo antes posible.

Víctor Purata, director de Desarrollo Humano y talento de Atlas FC, y encargado del área de psicología de la institución, considera que los Zorros saldrán del bache en el que se encuentran, ya que no son tan malos como fue su último resultado (ante Xolos), pero tampoco tan buenos como el mejor que hayan conseguido.

''Todos queremos lo mismo, no va a durar para siempre, ni ésta ni ninguna racha. El equipo no es tan malo como el último resultado, ni tan bueno como el mejor resultado, hay un proyecto muy profundo. El equipo está trabajando como debe trabajar y saldrá adelante, más temprano que tarde, pero Atlas trabaja para corto y mediano plazo, para formar más y mejores jugadores de cantera'', dijo Víctor Purata.

''En momentos duros como el que pasa en este momento, el trabajo se basa mucho en mantener la confianza del jugador, lo único que no puede perder es la confianza''.

El directivo rojinegro explicó lo que sucede actualmente con el equipo de Primera División, conjunto que incluso ya tuvo que hacer movimientos en la dirección técnica, dejando fuera del cargo a Gerardo Espinoza para colocar a Ángel Guillermo Hoyos, pues los resultados no se dan, el equipo sigue hundido, y ya pasó medio torneo.

''No existe ser humano en la vida que sea inmune a la adversidad, si tú ganas te acostumbras a ganar y vuelves a ganar y te llenas de autoconfianza y te empoderas, las cosas te salen bien, porque juegas libre, pero si pierdes una semana y vuelves a perder, y vuelves a perder, entonces lo que sucede es que vas perdiendo la confianza, juegas con miedo, juegas a no perder, a no regarla. Esas cosas pasan cuando se acumulan las derrotas. Lo que pasa es que se está perdiendo la confianza, lo que se hacía fácil, ahora es difícil. El talento de los jugadores ahí sigue, no se ha ido a ningún lado, siguen siendo los mismos excelentes jugadores que son, lo que hay ahorita es un bache, pero como ellos se metieron, ellos son los que tienen que salir, no hay nadie que los pueda sacar más que ellos mismos'', afirmó Purata.

Al volante rojinegro le perdonaron el castigo y podrá jugar el sábado. TWITTER / @atlasfc

Para Hoyos "las estadísticas no cuentan"

Atlas se medirá este sábado por la noche a La Máquina del Cruz Azul, el líder de la competencia, en un auténtico duelo de ''David contra Goliat'', esto porque los rojinegros son el último lugar de la tabla general con sólo dos puntos.

Pero para el técnico de los Zorros, Ángel Guillermo Hoyos, la diferencia entre ambos equipos sólo es estadística, y este factor no cuenta para llevar a cabo su trabajo.

''Si me pongo a pensar en eso, no podría trabajar en ese sentido, por el hecho de que ya se da por hecho una situación que se manifiesta en una tabla de posiciones; yo trabajo al revés, buscando crecimiento, trabajamos para el jugador por que la evolución sea completa, y que ellos tengan las herramientas para que puedan ejecutar. En ningún momento miro la tabla de posiciones y diferencia de goles, porque no es mi estilo, sino crecer y progresar para aprender y después la ejecución el tiempo lo dirá'', comentó el técnico rojinegro al finalizar el entrenamiento de ayer.

El timonel sudamericano ya dirigió dos partidos, uno de Liga MX ante Tijuana y otro ante Zacatepec en Copa MX. Luego de esos dos partidos, Hoyos considera que hay cosas positivas en su equipo, pero sobre todo evolución futbolística de cara al futuro que se avecina.

''Personalmente vi cosas muy positivas, de un partido a otro también vi evolución de cosas que realmente entusiasma de cara al futuro de ver la posibilidad de jóvenes que se convierten en una realidad en el sentido competitivo, esto es un paso o un tiempo en ese sentido. Creo que hay una valentía en el caso de la institución a una propuesta y hace que uno pueda elogiar públicamente esa decisión'', comentó.

Los Zorros se preparan en La Madriguera con miras al partido contra La Máquina, en busca de terminar la racha sin victorias que los tiene sumidos en el fondo de la tabla, con sólo dos puntos.

Numeralia

18 el puesto (último) en el torneo

2 puntos de 27 disputados es la cosecha

puntos de 27 disputados es la cosecha 0 victorias tras nueve fechas jugadas

victorias tras nueve fechas jugadas 2 empates en nueve juegos de la campaña

empates en nueve juegos de la campaña 1 Un gol en 810 minutos jugados

Un gol en 810 minutos jugados 14 goles en contra. Cada 58 minutos recibe gol

Respeto al ''7''

Vigón continuará como capitán

Juan Pablo Vigón seguirá como capitán dijo Ángel Guillermo Hoyos: ''Estamos hablando de una persona íntegra, que le pusieron en el puesto de capitán por todo lo que representa''.