El actor estadounidense Richard Gere será uno de los invitados destacados de la FIL Guadalajara 2025, donde ofrecerá una conferencia gratuita bajo el título “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta”. La cita se realizará el jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara.

La participación de Gere es parte del programa FIL Pensamiento, que integra voces del cine, la literatura y el activismo en un espacio de reflexión cultural. En su conferencia, el actor abordará temas como la responsabilidad ambiental, la solidaridad comunitaria y la urgencia de repensar la relación del ser humano con la naturaleza.

Además de su aparición en la FIL, la agenda incluye una proyección especial del documental Wisdom of Happiness en la Sala Guillermo del Toro, programada para un viernes a las 10:00 horas. El acceso estará reservado a estudiantes, egresados y maestros con credencial de la Universidad de Guadalajara.

CT