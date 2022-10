Los trastornos de la conducta alimentaria se enfrentan a sus propios prejuicios sociales, donde a los afectados se les suele juzgar pensando que son ellos mismos los que deciden tener este trastorno y no se toma en serio la problemática a la que se enfrentan a diario, es por esto que es importante darle relevancia y visibilidad a este tipo de trastornos.

Para reflexionar, puesto que estamos en esta fecha tan especial, conviene plantear ciertos mensajes, de forma clara y concisa:

Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales que afectan a una persona y producen determinados comportamientos. Estos comportamientos forman parte de la enfermedad, no de la persona que lo sufre. La persona no es una enfermedad. No hay un culpable. Ni los medios, ni la moda, ni la familia, etcétera. Es una patología compleja y multifactorial.

Conviene abordar cada caso y ver en cada situación la función del síntoma.

Son patologías graves que necesitan tratamiento, pensar que es un capricho, una llamada de atención o una “tontería de la edad” es una negligencia que puede dejar a la persona a la deriva y llegar a una situación crítica.

No se curan solos. La remisión espontánea es anecdótica. El apoyo familiar es fundamental a la hora del abordaje terapéutico.

Jesús Alejandro Covarrubias Ladrón de Guevara

"Eres mucho más que un trastorno de la conducta alimentaria, cree en ti y toma acción"

Miriam Sánchez.

ECOS DEL DEBATE

“TESIS”

El 30 de noviembre de noviembre del 2012 se inauguró la lucha de trastornos de conducta alimentaria por iniciativa de unas administradoras de una página de Facebook que buscaron una vía para apoyarse a sí mismas, propusieron tener un símbolo, un lazo o una pulsera azul claro en la mano izquierda para representar la solidaridad y esperanza. Entre los trastornos más conocidos se encuentran: la bulimia, la anorexia, el trastorno por atracción y la vigorexia. Recordando así que, sin salud mental, no hay salud.

Diego Alejandro Valencia Reynoso, participante Mar Adentro.

ESPECIAL

Vivimos en un mundo en el que podemos observar a todas horas y en cualquier lugar, estereotipos. Los trastornos de conductas alimenticias TCA son definidos como trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión con el control de peso, son un problema alarmante para la sociedad, sin embargo, la población no se da cuenta que estos problemas tienen que ver con la industria que destaca siempre los estereotipos perfectos y que por ello la población suele crear estos trastornos.

Alejandra Jaqueline Nava Ibarra, participante Mar Adentro.

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales compartir algunas de sus experiencias

Un vistazo a los trastornos de la conducta alimentaria

Dani De Loza

“Soy una mujer joven trabajadora, soltera, soy artista y soy comunicóloga, me dedico a la danza desde hace 10 años profesionalmente, a lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias que me han hecho una persona sensible y empática, es por eso que he querido empezar a compartir desde mi experiencia muchas de mis vivencias, es por esto el compartir se ha vuelto una parte fundamental en mi vida”.

- ¿Cuál es el valor más importante que ha guiado su vida hasta ahora?

- Mi familia me inspira por todo el apoyo que siempre me han dado, no obstante, no creo que exista un valor que sea más importante que otros, por eso siempre he tratado de ser muy leal a mis principios, tanto en el ámbito laboral como con mis amigos, de igual manera creo que el trabajo y el esfuerzo es sumamente importante porque todo lo que vale la pena requiere salir de tu zona de confort.

- ¿Qué es más peligroso: la ignorancia o la indiferencia?

- Creo que la indiferencia, porque la ignorancia siempre está presente y no es nuestro trabajo el saber todo, y la indiferencia va de la mano al no querer aprender a ignorar ciertos problemas, es por eso que en este mundo donde tenemos el acceso a la información tan fácil y no querer aprender o informarnos de las problemáticas, va directamente ligado a la indiferencia.

- ¿Qué le dirías a las personas que a día de hoy sufren trastornos de la conducta alimentaria?

- Mucho va de entender que el trastorno no es un evento aislado, que realmente todas las enfermedades vienen de una cadena de causas donde normalmente estamos tratando de bloquear o desviar muchos otros traumas que están dentro de uno mismo y lo interiorizan.

Me encantaría decir que busque ayuda, pero lamentablemente la misma no está al acceso de todos, tanto por información como por recursos, porque a veces lo que nos hace darnos cuenta del problema, es que alguien más nos haga ver lo que nosotros podamos divagar e ir al centro del asunto, es sumamente complicado.

También debemos de entender que no estamos solos y no somos los únicos que estamos viviendo este problema, por eso es importante darnos la oportunidad de escuchar a otras personas.

- ¿Cómo podemos lidiar con nuestras familias cuando no entienden estos trastornos?

- Creo que lo primero es que la familia esté dispuesta a escuchar y a aprender, porque muchas veces lo que se piensa es que se busca llamar la atención o simplemente no le dan la importancia o creen que se soluciona tan fácil como obligar a la persona a comer.

Pero como comentaba anteriormente, muchos de los traumas que pudieron desencadenar estos problemas vienen de la familia y esto complica mucho la situación, porque no es trabajo de la persona hacer que la familia entienda, más bien como sociedad deberíamos de abrir el diálogo hacia las familias para que se informen, para que acompañen a la persona y que, si detectan algún foco rojo, no señalemos y entendamos el cómo podemos ayudarlos siempre desde la empatía, el entendimiento y la información.

- ¿Qué le dirías a las personas que diariamente conviven con personas afectadas?

- Algo importante, y lo digo porque vengo de un círculo social donde es un tema de conversación muy recurrente el hablar del peso, de la dieta, del ejercicio, empecé a sanar este aspecto de mi vida cuando más noté lo mucho que se habla de estos temas todo el tiempo y como te decía anteriormente, todo viene de la información, porque si estamos informados y entendemos que este problema es real y sí existe, dejamos de tocar estos puntos de que engordamos, perdimos peso y dejar de enfocarnos en la imagen superficial. Por encima de todo, siempre apoyar a nuestras personas cercanas y hacerles saber que estás para ellos.



ESPECIAL

Mensaje súmate Mar Adentro

Estamos en un momento en la sociedad donde es importante trabajar internamente, porque al día de hoy existen muchos problemas que se dan porque nos olvidamos que somos seres multidimensionales y al aceptar esta realidad podemos balancear los puntos que hemos olvidado y empezar a trabajar internamente y darle la misma importancia al éxito emocional, a la familia, al descanso, a la creatividad, entre otras cosas.



10 Notas Positivas

Nace en Valencia una gacela Mhorr, la especie ‘salvada’ de la extinción. Miguel Ángel Roldán se convierte en el primer enfermo de ELA en conquistar el Everest. El primer ensayo en humanos de un fármaco español que ataca el cáncer es un éxito. Don Víctor, señor chinanteco de 80 años, terminó su bachillerato. Alistan jornadas de atención médica gratuita para la salud masculina en Jalisco. Estamos a un mes de que inicie la FIL Guadalajara. Jalisco supera la meta en generación de empleo. Astros de Jalisco se mantiene como el mejor equipo de básquetbol en México. La UNIVA Guadalajara inaugura Centro de Simulación en Medicina. Zapopan: Arranca el programa “EscuaDRON”, con el propósito de inhibir delitos en el municipio.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Fundación Ellen West

Son un organismo no gubernamental sin fines de lucro que asiste y rehabilita a personas de escasos recursos quienes padecen de trastornos alimenticios. Desde su constitución en 1998, ha dirigido sus tareas a la atención de estas enfermedades que han tenido un notable incremento en los últimos años.

La fundación crea la campaña “Di no a la talla cero”, a partir de la urgente necesidad de detener una epidemia que se está expandiendo con mucha rapidez, y la misión fundamental es informar, generar conciencia, revertir, en lo más posible los efectos dañinos de la moda.

Esta campaña va dirigida a tres sectores clave, Gobierno, medios de comunicación y a las instituciones educativas, ya que a través de éstas intentará crear una conciencia colectiva, una educación en los trastornos de alimentación y una percepción crítica de lo que la sociedad mexicana ve y escucha.

Dentro de sus objetivos se encuentran: ofrecer información a la sociedad mexicana sobre los trastornos de la alimentación, elaborar programas para prevenirlos, desarrollar proyectos de investigación, capacitar especialistas para el tratamiento en modelos basados en evidencia.

Además, buscan crear una red de benefactores y de voluntariado que apoye su labor social. Recaudan fondos para la lucha contra los TA y el otorgamiento de becas para el tratamiento y rehabilitación de pacientes de recursos económicos limitados.



Mar Adentro propone

Para leer

“El sutil arte de que te importe un carajo” de Mark Manson.

Para saber

En los últimos 20 años, los desórdenes alimenticios aumentaron 300% en México y cada año se registran cerca de 20 mil casos de anorexia y bulimia.

Para Conocer

“Ecos de mi Muerte” proyecto artístico multidisciplinar realizado por el Colectivo Mirada Tapatía, se pone al centro el espacio público y el cuerpo femenino como arena de debate.



CT