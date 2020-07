La Comic-Con@Home se anima en Stop Motion

Son siete y el hecho de que los llamen “Los Magníficos” les resulta excesivo e innecesario; son siete y actualmente son referentes de la animación no solo a nivel nacional, sino más allá de las fronteras de nuestro país.

Ellos son: Karla Castañeda, Luis Téllez, Sofía Carrillo, Juan José Medina, Rita Basulto, León Fernández y René Castillo, y son los cineastas que conforman el panel “Mexico’s Magnificent Stop-Motion Seven”, con el cual participarán el sábado 25 de julio a las 14:00 horas en la Comic-Con, la cual este año, debido a la pandemia, celebrará una versión online que llevará por nombre: Comic-Con At Home (Comic-Con@Home).

Es así que estos cineastas del Stop Motion charlarán, en la mayor convención de la cultura pop, sobre su trabajo; y en entrevista comparten lo que significa ser parte de este evento al tiempo que adelantan sus nuevos proyectos.

“En el panel contaremos con Rodolfo Guzmán como moderador y abordaremos como temática el Stop Motion; cada uno de los invitados dará una breve reseña de su trayectoria, acompañado por una muestra visual de su filmografía; compartiremos anécdotas de las colaboraciones entre los proyectos colegas y amigos y hablaremos también de los proyectos que hay actualmente en producción”, explica Rita Basulto.

—¿Qué significa para su vida laboral formar parte de este evento?

“A decir verdad no lo sé, hemos participado en festivales importantes y siempre es un misterio, creo que es mejor no hacerse expectativas y si surgen cosas… ¡Qué mejor! Presentarse en foros internacionales puede producir oportunidades y conexiones inesperadas, así que por supuesto que hay que participar en eventos tan grandes como éste; pero al final lo más importante es seguir trabajando”, comentó Luis Téllez.

La idea anterior la comparte Sofía Carrillo, quien aseguró que participar en este tipo de eventos “es una gran ventana”, mientras que Karla Castañeda agregó que es muy “interesante estar en este panel con otras disciplinas como el cómic, videojuegos, exhibidores, etc. En mi vida profesional es una puerta para ver por primera vez, porque nunca había asistido; he estado en más festivales que tienen que ver específicamente con animación, como Annecy... Ahora estar en la Comic-Con es una ventana para explorar lo que se está haciendo, e intercambiar percepciones e ideas de lo que se está realizando en México”.

—¿Qué es lo primero que pensaron cuando les avisaron que serían panelistas de la Comic-Con?

León Fernández compartió sentirse orgulloso, aunque aclaró que le hubiese gustado que la participación fuese presencial y espera “estar ahí para la siguiente edición”, este deseo también lo comparte René Castillo, quien aseguró que uno de sus pendientes en esta vida es acudir a la Comic-Con, “tal vez disfrazado” (risas). Por su parte, Sofía aseguró que “es un gran honor y una delicia hacerlo junto a Rita, Juan, León, Karla, René y Luis”.

Para Karla todo fue “un poco sorpresivo, porque este año he estado más enfocada en otras cosas, como dirigir mi cortometraje, escribir mi largometraje. El plan inicial era estar ahí presentes, pero pasó lo del COVID-19, y como todos los festivales hasta el momento, se llevará a cabo de manera virtual; me hubiera encantado estar más cercana a la gente”.

—A nivel personal, ¿cuál ha sido su acercamiento con la Comic-Con?

“Mi primer amor fue el cómic. La primera ocasión que pensé seriamente en dedicarme a alguna disciplina artística, me veía como guionista de novela gráfica, así que mis héroes eran Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller, Jodorowsky, Daniel Clowes. En la universidad estaba loco con el medio no solo como fan, sino con la historia del cómic, desde el Yellow Kid, Windsor Mckay, Hugo Pratt, Oesterheld, etc. Tan obsesionado estaba que inicié con un amigo el primer taller de semiología del cómic. Desde entonces ya sabía de Comic-Con y la he seguido todo este tiempo en su evolución y eventos”, comparte Luis, mientras que para León es su primer acercamiento con esta convención, “conozco su importancia y para mí es como un sueño”. Karla también es fan de este evento, incluso cada año ve “qué invitados van, cuáles son las charlas y lo que hay en general. Estoy al tanto de lo que pasa”.

Así mismo, Rita señala que el acercamiento con la Comic-Con ha sido “únicamente virtual, como alguien que desde la niñez le apasionaban coleccionar cómics y ahora como una entusiasta observadora del fenómeno de tan magna convención”.

Finalmente, agregó que “en realidad quienes gestionaron esta iniciativa fueron Víctor Osuna Palomino y Rodolfo Guzmán, y gracias a ellos tendremos un lugar en el marco de este evento”.

De Marjane Satrapi a “ The Avengers ”

De cara a la Comic-Con, conoce los personajes, autores y cómics favoritos de los panelistas:

Sofía Carrillo:

“De pequeña leía a Mafalda, era fan de ella y su palomilla. Me gustaban Batman (y el malo, el Guasón); luego ya vino un momento en el que más que ser fan de los personajes de cómic lo fui de los autores, como Moebius (Jean Giraud) así como de Marjane Satrapi (‘Persépolis’)”.

Luis Téllez:

“Sin duda ‘The Sandman’ y ‘Death’, ambos de Neil Gaiman. De cómic más mainstream me gustan los antihéroes, como Wolverine y Rorschach. De autores, Jean Giraud y Paco Roca”.

León Fernández:

“En mi adolescencia y niñez era muy fan de los personajes clásicos de Marvel y DC, y ya más grande cambié y me gustó ‘Corto Maltés’ de Hugo Pratt, ‘Las aventuras de Giuseppe Bergman’ de Milo Manara; ‘Hellboy’ de Mike Mignola y de México ‘Los Supersabios’ de Germán Butze”.

René Castillo:

“Mi personaje favorito es Spider-Man”.

Karla Castañeda:

“Me gustan mucho los cómics europeos y la novela gráfica. Me gusta mucho ‘Chagall en Rusia’ de Joann Sfar, ‘El extranjero’ basado en la obra de Albert Camus de Jacques Fernández, ‘Las lágrimas del asesino’ de Thierry Murat y ‘La guerra de las trincheras’ de Jacques Tardi. Me gusta mucho lo que hace Nina Bunjevac de Canadá (‘Patria’) y ‘El informe sobre ciegos’ que es una adaptación de un fragmento de la obra de Ernesto Sabato con el estilo característico de Alberto Breccia. Además, uno de mis cómics favoritos es ‘Persépolis’ de Marjane Satrapi. Lo último que estoy leyendo es ‘La cruzada de los inocentes’ de Chloé Cruchaudet, novela gráfica, es un cuento medieval trágico”.

Rita Basulto:

“Un excelente ejemplar es ‘Arkham Asylum’, inspirado en el Joker y Batman, ilustrado por Dave Mckean, que cuando era niña, recuerdo que mi favorito siempre fue: ‘El asombroso Hombre Araña’. Además, coleccionaba muchos otros cómics: ‘Fantastic Four’, ‘Cloak and Dagger’, ‘Wonder Woman’, ‘The New Titans’, ‘Superman’, ‘The Avengers’ y ‘Justice League’”.

Proyectos actuales

Sofía Carrillo

ARCHIVO

Se encuentra en la escritura de su primer largometraje de animación.

Luis Téllez

CORTESÍA

Continúa con “Inzomnia”, y “muy emocionado porque pronto habrá grandes noticias al respecto”, compartió.

Karla Castañeda

CORTESÍA

Está terminando su tercer cortometraje animado en Stop Motion, y “coescribiendo con Guillermo del Toro mi primer largometraje animado stop motion producido por él”.

René Castillo

ARCHIVO

Actualmente está trabajando en la cinta en 3D “Thingdom. El reino de las cosas”: “Sería la primera cinta animada coproducida entre México y China”, destaca el cineasta.

León Fernández

CORTESÍA

Hoy en día está cursando un internado en Mackinnon & Saunders en Manchester, “regresando a México, para finales de este año, haré el cortometraje ‘Las ramas torcidas’, una animación en Stop Motion sobre las aventuras de unos niños de un pueblo muy pobre de México, en los años 30, con algunos elementos fantásticos”.

Juan José Medina

CORTESÍA

Actualmente se encuentra en la etapa de posproducción de un cortometraje llamado “Tío”, “alcanzamos a terminar la etapa de animación y ahorita está trabajando Polar Studio la posproducción; además, en mi estudio, OUTIK ANIMATION, estoy trabajando en el desarrollo del largometraje de ‘Niño carbón’”.

Rita Basulto

CORTESÍA

“Estoy participando en diferentes festivales con mi cortometraje ‘Eclosión’, ya tiene programado su participación en algunos eventos y esperamos la respuesta de otros cuantos, como también los resultados de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por la nominación al Ariel y contender por una estatuilla. Además, toda mi energía está en el cortometraje ‘Humo’, ya con la preproducción terminada en la animación (rodaje)”.

