La “Catarsis” de Carlos Esqueda regresa a escena

Por segunda ocasión, Carlos Esqueda regresa al Teatro Diana con “Catarsis”, monólogo con el que este actor tapatío no solo ha compartido uno de los pasajes más complejos de su vida, también ha demostrado que el teatro local puede arraigarse en el gusto del público.

A dos años de estrenar este montaje, Esqueda retoma el monólogo personal en el que recuerda la depresión que lo acercó a la intención de acabar con su vida, proyecto que pasó de ser una amarga y dolorosa experiencia a consolidarse como una propuesta escénica poderosa para quienes han atravesado situaciones similares en las que se cree que no vale la pena seguir día tras día.

“El estreno de ‘Catarsis’ fue un ejercicio de llevarlo al arte donde trabajo, no sabía hasta dónde llegaría, yo hablé desde una cuestión personal, realmente era una catarsis para mí, y resultó que funcionó. Fue un proyecto que nació en lo personal, que viene del dolor y a la vez se ha convertido en una de las satisfacciones más grandes de mi vida”, explica Carlos Esqueda. También recuerda la confianza que el director, Roberto Espejo, tuvo al proyecto que en su momento debutó dentro del marco del Festival de Teatro (FET), a principios de 2017.

Ahora que de nuevo se presenta con esta puesta en escena, admite que la sensación es diferente a la primera vez: “Disfruto más este proyecto ahora que lo retomo nuevamente. Lo he disfrutado más esta ocasión que ya no hay tanto dolor de por medio. Cuando es algo reciente y lo externas sin saber qué es lo que pasará, eso cuesta trabajo; antes había partes en las que me privaba mucho en escena, pero también han llegado dolores más fuertes”.

El actor señala que si bien “Catarsis” se ha convertido en un proyecto activo en su agenda de trabajo, pues, además de la presentación en la Perla Tapatía, tiene la intención de llevar el montaje a otras ciudades. La esencia original y los motivos por los que surgió el monólogo se mantienen como el pilar que sigue dando estabilidad y congruencia a lo que el espectador observa en escena.

“‘Catarsis’ es algo que disfruto y quiero que la gente lo haga junto con nosotros. Hay que entender que nadie se libra de una depresión, de perder la fe y las ganas de vivir en algún momento, eso lo entendí hasta que se estrenó ‘Catarsis’, yo creía que eran sentimientos especiales pero al ver la reacción de la gente entendí que de eso no nos libramos. Es una obra que retrata el sentimiento humano”.