"LOL México": comedia libre de censura

Sin censura alguna es como “LOL: Last One Laughing México” (“LOL México”) comenzará hoy su cuarta temporada, asegura en entrevista con EL INFORMADOR Eugenio Derbez, quien regresa como anfitrión de este reality que, impulsado por la plataforma Amazon Prime Video, pone a prueba a 10 comediantes, que si bien tienen que hacer reír a sus rivales con sus mejores estrategias, a la vez tendrán que evitar reírse o mostrar una ligera sonrisa, para poder ganar un millón de pesos.

“No tenemos censura, esa es una de las reglas. No se imaginan lo que hemos tenido que luchar; es la primera vez que lo cuento, pero hubo pláticas que, por políticas de las empresas, me decían que no podíamos decir esto o hacer aquello, pero hablamos con los ejecutivos y les dijimos que este programa se cuece aparte. Es un programa donde no hay censura y límites, no podemos seguir tales reglas”, resalta Eugenio Derbez.

Ante el éxito de las pasadas tres temporadas en las que se coronaron Alex Montiel “El Escorpión Dorado”, Alex Fernández, Ricardo O’Farril, y Mau Nieto, respectivamente, Eugenio Derbez decidió llevar a LOL México a nuevos niveles de complejidad, pues ahora los comediantes participantes jugarán en duplas para llegar a la final y lograr que el millón de pesos sea donado a una causa benéfica.

“Decidimos por primera vez cambiar la estrategia y darle el dinero a una fundación, porque nos dimos cuenta que se había convertido en una guerra encarnizada en las otras temporadas, porque pelear por dinero es muy duro”, apunta Eugenio, quien el próximo 20 de mayo estrenará la película “The Valet”, dirigida por Richard Wong.

“Todo es políticamente incorrecto”

Eugenio subraya el escrutinio público con el que actualmente se analiza a la comedia al referir que “es una época en la que hay tanta censura, donde todo es políticamente incorrecto, en donde todo el mundo se ofende con cualquier chiste, que haya un programa donde no exista la censura y límites es muy refrescante, ese es el secreto de ‘LOL’, por eso ha tenido éxito”.

Diversión al máximo

Eugenio, coprotagonista de “CODA”, filme ganador del Oscar 2022, explica que para esta nueva temporada buscaron a comediantes de diversas generaciones y estilos de humor, por ello invitaron a los que dominan los escenarios, quienes hacen stand-up y a los nuevos talentos de las plataformas; de tal forma, los equipos quedaron integrados por:

Alex Montiel “El Escorpión Dorado” con Platanito.

Eduardo Videgaray con José Ramón San Cristóbal “El Estaca”.

Juan Carlos “El Borrego” Nava con Juan Carlos Casasola.

Alexis de Anda con Ray Contreras.

Karla Camacho con Isabel Fernández.

“Nos gusta combinar de todo, darle espacio tanto a los hombres como a las mujeres; aunque nos cuesta más trabajo encontrar mujeres… Hemos batallado en todas las temporadas, siento que es más complicado para la mujer exhibirse, porque cuando eres comediante tienes que perderle el miedo a todo, hacer el ridículo, a que te digan de cosas”, puntualiza Eugenio.

El peor rival

Emocionados por ser los primeros comediantes que protagonizan el nuevo formato de duplas en “LOL México”, el elenco relata, en charla con este medio, los desafíos que enfrentaron no solo para evitar caer en las bromas de sus rivales, sino también para no sucumbir a las risas personales que salen ante la presión de mantenerse serios en todo momento.

“Hay gente que te da muchísima risa y para mí fue un gran esfuerzo aguantarme las ganas de reír, porque estoy acostumbrado a eso; de hecho, mí el rival más difícil a vencer no fue ninguno de ellos, fue mi compañero —‘El Estaca’— porque me he reído de él durante 40 años”, revela Eduardo Videgaray.

Aunado al reto de no reírse, los participantes resaltan la libertad absoluta de ejercer en “LOL México” su comedia sin ningún tipo de límite; sin embargo, como bien lo dice Ray Contreras, tanto él como sus compañeros en todo momento fueron profesionales, pues saben hasta dónde hacer bromas y comentarios pesados que resulten divertidos, pero no ofensivos: “Es informarte sobre lo que vas hablar. Siento que como cualquier persona que hable, que tenga la responsabilidad de un micrófono, tienes que tener aprendizaje e información. Si vas a hablar de un tema que no conoces, infórmate. Si haces un chiste malo, mínimo te informas, a partir de allí creo que la comedia es bienvenida de dónde y la forma en la que sea que venga”, finaliza.

Se suma José Eduardo

Hacer la competencia en parejas es sólo una de las novedades de “LOL México”, pues esta temporada también participa José Eduardo Derbez, quien junto a Eugenio, será el responsable de analizar cada mueca de los participantes para detectar si se ríen y que sean amonestados y posteriormente expulsados de la competencia. Para lograrlo, cuentan con el apoyo de 50 cámaras que durante seis horas vigilarán cada expresión y estrategia de los comediantes.

“Yo entré a echar relajo, a divertirme, a ver qué pasaba, a molestar un poco a los participantes y ayudarle a mi papá con más ojos para ver las pantallas, porque son 50 cámaras, es demasiado. Además esto le ayuda a mi papá a echar relajo conmigo, él solito estaba aburrido, en familia es mejor y fue muy divertido”, comenta José Eduardo Derbez.

Al cuestionar a Eugenio si en las siguientes temporadas “LOL México” podría integrar a ciudadanos para que compitan contra comediantes profesionales, éste expresa su agrado ante dicha iniciativa: “No estaría nada mal, me gusta la idea, eso puede ser un twist para una temporada futura, meter a un desconocido”.