Francis Andreu cumplirá sus caprichos a placer en Guadalajara

La estrella uruguaya, Francis Andreu, visitará Guadalajara el próximo jueves 23 de junio para presentarse en concierto en el Centro Cultural Breton, la intérprete llegará con su gira “Berretín”, un espectáculo de tangos, milongas, rancheras y otras raíces, pues el nombre del tour tiene que ver con el sinónimo de “capricho”. Entonces, Francis entonará aquellos estilos que la hacen feliz, confiesa por ejemplo que le gusta mucho la música de Jenni Rivera, Gerardo Ortiz y Christian Nodal, así que estas piezas de corte regional mexicano, ella las va a trasladar a su propio universo dándoles su propia versión.

“Con México tengo la adoración que tenemos todos los uruguayos, creo que es esa fascinación por la cultura, por la magia…. porque los mexicanos son personas muy cálidas, muy ‘copadas’, pues enseguida te integran, son muy chidos, acá como que somos más tranqui. Entonces, fui mucho, y empecé a mamar mucho la cultura musical y me empezó a entrar por todos lados, desde el regional mexicano hasta Los Tres Diamantes, y cada vez que descubría más cosas, más me enganchaba”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR.

Resalta que si bien ella viene del tango, también conecta con las rancheras, “y me emociono, me erizo, lloro, y me digo… ‘esta la tengo que cantar porque me va a salir bien’. Llevo 20 años cantando tango, lo adoro profundamente, pero después de la pandemia la sacudida mental fue muy fuerte”, así que decidió dedicarse de lleno a la música, con el tango, claro, pero también todo lo que su corazón le pida. Francis trabajaba a la par en la empresa familiar, la cual es importadora de sistemas de cortinas, sin embargo, con la llegada de la crisis sanitaria, decidió darle prioridad a su música.

Francis decidió salirse de los márgenes y ahora con plena conciencia y a cabalidad hará lo que le llene el corazón, porque vida solo hay una, por ejemplo, también es animalista, protectora al 100%. “Antes yo no me salía del tango y ahora cumplo mis caprichos yo misma, canto lo que quiero y por eso se llama ‘Berretín’ el show que es una palabra de lunfardo tanguero”, incluso hay una canción llamada así, interpretada por Roberto “Polaco” Goyeneche.

Recientemente Francis estrenó el sencillo “Mi corazón abrió la puerta”, un tema en colaboración con Cristian Castro que se incluye en su nuevo disco y donde el eje conductor es esta música que ella desea interpretar sin ponerse limitantes, solo fluir con su creatividad. “De concentrarme mucho en ser intérprete de tango durante 20 años, ahora es lo que me vibre el alma”. Resalta que previamente con el álbum homenaje a Jaime Roos, tuvo más fe en sí misma para poder cantar otras cosas.

A propósito de la canción con Cristian Castro comparte que esta alianza se dio en un momento importante de su vida. “Este tema no lo viví como una canción de amor, sino de duelo. A Cristian acá en Uruguay lo queremos y respetamos como artista, marcó una época. Yo rescato perros, tengo un vínculo con los animales muy cercano, y el 1 de enero se murió mi perro ‘Héctor’ de un infarto, inesperadísimo, fue terrible para mí. Mi maquilladora, quien (también) es mi vestuarista y que además es mi mejor amiga desde hace muchos años, me dijo que había una (aproximación) para hacer algo con Cristian”.

Y Francis, cuenta que con su corazón roto, pues no se sentía bien, sin embargo, días después le confirmaron que Cristian sí quiere grabar con ella, pero la condición es que el tema lo iba a elegir él, para ese tiempo todavía no hablaba con él y dio la curiosidad que el mexicano le mandó un tema de Los Tres Diamantes. “Él entendió todo sin conocerme, el universo es muy mágico”. Destaca la humildad de Cristian, grabaron incluso el video y ahora son buenos amigos, ella lo contactó además con gente de la industria en Uruguay. Francis tiene en mente radicar en México, esta idea le vino antes de la pandemia, y ahora está de nuevo la intención, mientras tanto, hará esta gira por algunas ciudades de la República y a fin de año planea regresar de nuevo.