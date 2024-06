El director de cine y guionista mexicano Alonso Ruizpalacios defendió este viernes en Valencia -España- que las películas le permiten hacer un viaje más personal y creativo en comparación con las series "industriales" de televisión.

Premio Luna de Valencia 2024 por su trayectoria en la actual edición del festival Cinema Jove en esta ciudad española, Ruizpalacios verá proyectados en el certamen tres de sus filmes, 'Güeros', 'Museo' y 'Una película de policías'.

En rueda de prensa, destacó cómo de distorsionada está la imagen de México a través del cine: "Muchas cinematografías latinoamericanas se deformaban para complacer al público europeo con su culpa colonial" .

A su juicio, lo mismo sucede con producciones de Estados Unidos, como la serie 'Breaking Bad', con una visión "limitada" y "poco estudiada".

En cuanto a su estilo, comentó que le interesa mucho "el impulso de construir una narrativa y luego romperla. Es muy seductor".

Sobre su última obra, 'Una película de policías', que analiza de primera mano la corrupción del cuerpo a través de las experiencias de dos oficiales, pretendió que fuera "un impacto para la sociedad".

"En México hay una relación de enojo a la Policía y queríamos derrumbar los prejuicios del otro lado. Ahora, esa película se proyecta en muchas escuelas de policías, porque queríamos hacer ese impacto y, por suerte, lo conseguimos" , relató.

Y esa manera de no posicionarse en un lado concreto de la historia refleja su forma de ser: " Siempre me he acercado a las personas críticas, pero el problema es que toman acción. Las películas son mi manera de protestar".

Sobre su nueva película, 'Cocina', que llegará a finales de este año, confesó que iba a ser su primer largometraje pero resultó ser el último y el más difícil: "Ha sido una película dura, pero eso hace que la quiera más".

Más allá de sus cuatro largometrajes, también ha producido series como la de 'Andor' de la saga Star Wars y un capítulo de 'Narcos: México'.

El festival ha premiado a Ruizpalacios por aportar "frescura, inteligencia y humanismo" con su obra, mostrar "una gran comprensión hacia personajes muy diferentes, e incluso con espíritus contrarios entre sí" y por ser "un gran cronista de las vicisitudes del México contemporáneo, que transita por los absurdos de su cotidianeidad sin perder la sorna ni el desenfado”.

Con información de EFE.