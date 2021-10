Durante la pandemia Diego Luna sintió angustia de que la industria audiovisual no supiera responder a la demanda de producto, pero rápidamente ésta encontró nuevas formas de producción para no decaer.

TWITTER/@imcine

Luna dirigió la serie de ficción "Todo va a estar bien", donde se cuenta la relación desgastada de una pareja y el impacto que tiene en su hijo.

"Puedo decir con orgullo de que despertó la comunidad, de pronto estábamos conscientes de lo que hacían los demás y si alguien comenzaba a filmar se preguntaba qué protocolos se usaron, cómo hacerle y seguir produciendo", indica.

"Agradezco al público que escogió al cine tanto de ficción, como documental, como refugio, se debatió qué industria debía empezar (a generar en pandemia), cuál era la esencial, y la audiovisual alzó la mano para entender de qué éramos capaces", subraya.

Diego estuvo esta mañana de jueves, de manera virtual, en la presentación de la Gira de Documentales Ambulante 2021 que se desarrollará del 3 de noviembre al 5 de diciembre, en formato híbrido.

Oaxaca, Veracruz, Aguascalientes, Michoacán y Ciudad de México serán las entidades que recibirán la 16 edición de la Gira con más de 30 títulos entre corto y largometrajes, privilegiando las funciones en plazas públicas.

"Si bien hubo una sensación de angustia de cómo ibamos a reponer al cien por ciento, de pronto lo podías constatar en las redes sociales, donde el cine se volvió un refugio en un momento en el que no se podía ocupar espacios públicos: no se salía a dinámicas diarias, se comenzó a ver a través del streaming, de las distintas plataformas, y comenzó a ser revisitado y películas que a lo mejor no hubieran tenido un nivel de audiencia, la tuvieron", considera.

TWITTER/@Ambulante

María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, coincide con el protagonista de "Rogue One: una historia de Star Wars" e "Y tu mamá también" en cuanto a la visualización que observó el cine nacional en pandemia.

Este año, expresa la funcionaria, ya se ve un incremento en la producción nacional y su recepción entre el público.

"Estamos trabajando el anuario de este año y el repunte ha sido bastante rápido, aumentaron los talleres virtuales de formación en todo el país y (en espectadores) pudimos ver en Filmin Latino los números subiendo. Hubo una reconexión con el cine mexicano, lo que se rompió en los años noventa con la gente, ahora se recupera", comenta Novaro.

AF