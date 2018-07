Van contra agencias de viaje fraudulentas

Jessica y otras 80 personas fueron víctimas de fraude por parte de una agencia de viajes ubicada en Plaza Tepeyac, en Zapopan, que cerró en mayo y no respondió por el pago de un viaje a Cancún que ella llevaría a cabo con su pareja. Por esta situación, la denunció ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Fiscalía.

Para frenar ese tipo de prácticas, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMVA), Jorge Hernández, destacó que el 17 de julio comenzó una campaña de certificación, que durará tres años, en los cerca de tres mil establecimientos que ofrecen servicios turísticos en el país. Deberán cumplir con plantilla, acta constitutiva y demostrar la existencia de sus productos o servicios, entre otros requisitos.

Hernández resaltó que si bien el organismo detecta alrededor de 10 “seudoempresas que aparecen y desaparecen”, sus fraudes, que van de los cinco mil a los 10 mil pesos, “hacen mucho ruido” y afectan la imagen de los negocios formales y profesionales.

De acuerdo con la Profeco, en lo que va de 2018 se han documentado 203 quejas de ciudadanos por irregularidades en agencias de viaje en la Entidad.

La titular de la delegación en Jalisco, Gabriela Vázquez, acentuó que desde hace tres años el sector turístico ocupa el cuarto lugar en señalamientos. En los primeros sitios están las compañías de telefonía, las inmobiliarias y las tiendas departamentales.

Silvia Lorena Lara, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló que además algunos negocios se aprovechan de que la gente busca precios bajos y generan publicidad engañosa. “Y ya después te das cuenta que no incluye impuestos, combustible, seguro de viajero y otras cosas que incrementan el costo”.

El 3 de julio pasado, el senador Jesús Casillas presentó un dictamen para combatir este problema. Explicó que el planteamiento, que está en comisiones y espera se retome en la siguiente Legislatura, busca que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) invierta en la revisión de las empresas y se sume a su certificación.

Casos como el de Jessica son constantes; la Profeco llama a denunciar para atender y sancionar. EL INFORMADOR/Archivo

Agencia deja a más de 80 personas sin dinero ni aventura

Jessica se imaginaba que el pasado 15 de junio estaría en Cancún con su pareja, pero en lugar de eso se la ha pasado en oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Fiscalía General del Estado (FGE), por las denuncias que ha emitido por fraude. Cuenta que pagó casi 10 mil pesos por un viaje que no disfrutó.

“Cuando liquidé el total me dijeron en la agencia que regresara en tres días para que me dieran mi código. Cuando llegué el lugar estaba cerrado y afuera había cartulinas con reclamos”, explicó.

La mujer señaló que tras investigar y contactar a otros clientes, concluyó que el negocio, ubicado en Plaza Tepeyac, había estafado a más de 80 personas en un plazo menor a tres meses. La joven destacó que la suma por el incumplimiento supera los cuatro millones de pesos. Resaltó que se trataba de un negocio familiar, que se veía bien establecido, por lo que le sorprendió mucho el robo.

Jessica dijo que al menos la mitad de los afectados ha denunciado. Como son muchos, decidieron organizarse y crearon un grupo para hablar del tema e investigar. Expresó que muchos de ellos iban en excursiones grandes y que hay personas que se dieron cuenta del fraude cuando llegaron al aeropuerto.

Acentuó que incluso a unos clientes les pasó que al llegar al hotel se dieron cuenta que solamente había una noche pagada, cuando los eventos eran por muchos días. Subrayó que lo más grave es que también le quisieron realizar otros cargos a su tarjeta de crédito, con la que pagó el viaje.

“Me intentaron adjudicar más de 30 mil pesos, pero como mi línea no es tan alta no pasó. Pero a muchas personas sí les cobraron reservaciones que no son de ellos”.

Para tomar en cuenta

Verifica. La agencia debe contar con un seguro que cubra daños a pasajeros, a equipaje y a terceros.

Solicita. Debe reembolsar el importe del boleto cuando exista un retraso mayor a dos horas en el origen del recorrido.

Cancelación. Si se da una cancelación, el proveedor debe brindar el servicio en una fecha posterior o reembolsar la totalidad de la cantidad pagada, más el 20% de indemnización en su caso.

Recibo. Una vez efectuada la compra, el proveedor deberá entregar un boleto con razón social, clase del servicio, origen, destino, precio, fecha de viaje y número de asiento.

Costo. Tiene respetar el precio del paquete pactado el día de la reservación.

Horarios. Los horarios de transportación se deben cumplir estrictamente, aun cuando no haya suficiente pasaje, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

Para obtener la certificación, las agencias deberán cumplir con plantilla, acta constitutiva y demostrar la existencia de sus productos o servicios. NOTIMEX/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Agencias deben crear productos propios

Silvia Lorena Lara (académica de la UdeG)

Para que las agencias mejoren sus servicios, tienen que crear productos propios y no depender solamente de terceros. La académica explicó que este tipo de establecimientos se dividen en minoristas, mayoristas y operadoras; los últimos arman los paquetes y los venden a las primeras dos.

“En la actualidad no puedes permanecer revendiendo; debes armar tus propios productos, así no estás a merced de otros”.

Consideró que los fraudes masivos pueden ocurrir porque la empresa está a punto de quebrar y se aprovechan para estafar. “Principalmente, los engaños ocurren con compañías que abren por eventos como el Mundial”.

Recomendaciones de Profeco antes, durante y después de viajar

Realiza una comparación del servicio entre diversos proveedores, tomando en cuenta: precios, clase, destinos a recorrer, medio de transporte que se utilizará, para que puedas seleccionar el más adecuado a tus necesidades.

Investiga si la agencia seleccionada cuenta con políticas de devolución, cambio de horario o destino, ofrece garantías, cuenta con promociones o tiene restricciones para la compra de los paquetes.

Si realizas la compra por internet verifica que el sitio indique giro, políticas sobre privacidad de datos personales y financieros; domicilio físico y descripción detallada de los servicios y costos totales con impuestos y condiciones de cancelación.

Revisa que los boletos cumplan con los lineamientos estipulados por la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como con las ofertas o promociones que señala en su publicidad.

Si tienes alguna inconformidad acude ante el proveedor y en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, presenta tu queja ante la Profeco.

Sector turístico, el cuarto con más quejas ante Profeco

La delegada en Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Gabriela Vázquez, señaló que en los últimos tres años el sector turístico se ubica en el cuarto lugar de las quejas recibidas en el Estado. Primero están las telecomunicaciones (telefonía), después el sector inmobiliario y las tiendas departamentales.

Vázquez resaltó que los productos que se comercializaron en 2017, recibieron seis mil 936 quejas; de las cuales 422 fueron contra agencias de viajes en el Estado. La cifra hasta julio de 2018 es de 203 quejas, de un universo de tres mil 096.

“Las de este año la mayoría están en trámite. Tenemos un 80% de solución a favor del consumidor en general”, indicó.

Vázquez dijo que el sector turístico lo conforman, entre otros, agencias de viajes, aerolíneas y puntos recreativos. Sobre la iniciativa nacional de certificar los lugares, consideró que será positivo, pero deberán revisar si se ajustan a la actual normatividad.

La funcionaria recordó que los ciudadanos pueden verificar que las empresas no se encuentren en buró comercial a través de una herramienta de la página virtual de la Profeco. Además, resaltó que las quejas también pueden recibirse mediante conciliación telefónica.

Hasta julio de este año, Profeco Jalisco ha recibido 203 quejas relativas al sector turismo. EL INFORMADOR/Archivo

En redes, Usuarios advierten abusos de empresas

Hartos de fraudes en agencias de viajes, usuarios de redes sociales han comenzado a crear páginas para alertar sobre establecimientos irregulares. Las personas comparten consejos y comentan sobre experiencias desafortunadas con ese tipo de compañías.

En sitios de Facebook como “Observatorio fraudes agencias de viajes online”, los administradores y seguidores comparten consejos.

“Te prometen la Luna y las estrellas a precios bajos y cuando ya deposita uno ya no se comunican hasta que va a ser el tiempo del viaje es cuando ellos llaman”; “son unos rateros, no caigan”; o “compartan para que no se salgan con la suya”, son algunas frases que se leen en la página mencionada.

Por ejemplo, la Subprocuraduría de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó el 22 de mayo de 2017 que la agencia tapatía “Viajes Landeros” estaba en el cuarto lugar de las 10 empresas de ese rubro con más quejas en el país. En una revisión hecha por este medio se verificó que dieron de baja la página en redes sociales.

La tapatía Luna Hernández tuvo una experiencia desagradable con una agencia que contactó por internet. La joven de 29 años contó que en enero de 2018 decidió comprar un viaje a la Huasteca que vio publicado en una red social.

“Me pidieron un depósito y me mandaron un comprobante, pero después me habían bloqueado de la página. Pedí ayuda, pero descubrimos que dejaron de existir en Facebook y no tuve forma de denunciar”, recordó.

La profesora investigadora del Departamento de Turismo del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Silvia Lorena Lara, recomendó a los usuarios que corroboren que sean páginas oficiales. Subrayó que buscar en redes a la empresa ayuda a verificar información.

“Que las personas vean en aplicaciones o blogs donde hay comentarios, ya en internet no hay secretos y con eso el usuario puede decidir”, comentó.