Una vida entre páginas de periódico

Los años se acumulan sin sentir cuando se trabaja en un sitio que se convierte en una segunda casa. Ese es el caso de muchos de los colaboradores de El Informador, que acumulan hasta 62 años de actividad en una empresa que los considera parte de su familia. Hay quien llegó casi por azar, otro más pidió una oportunidad, alguien más fue traido por sus habilidades, todos saben de la importancia que reviste su aporte en la diaria producción de un medio como EL INFORMADOR.

María Guadalupe Fernández Sánchez, Llegó por ocho días y lleva 62 años

62 años en EL INFORMADOR.

Área: Desplegados

Desde que tenía 10 años de edad, María Guadalupe Fernández Sánchez estuvo involucrada con EL INFORMADOR. Su papá escribía en la sección editorial del diario y, cuando no podía ir a llevar su escrito a las instalaciones, pedía a su esposa y a María a que lo llevaran.

Así fue durante varios años, hasta que a los 17 se recibió de secretaria y le pidió a don Jesús Álvarez del Castillo, dueño y director del periódico, que le dejara estar una semana en el diario, para ver cómo era estar en una empresa y ya no ir en blanco cuando pidiera trabajo como secretaria en algún lugar. Don Jesús dijo que sí, sin dudarlo, cuenta Lupita, como la conocen todos en la empresa.

La enviaron al área de desplegados. Después de ocho días la mandaron llamar para pagarle 47 pesos y don Jesús le dijo que se quedaría a trabajar. Lupita cumplió 62 años de trabajo en el periódico, y contando.

“Subí con don Jesús para decirle que no, que yo no pedí pago, pero él me dijo ‘estás trabajando y te vas a quedar aquí’, y ya me dijo mi papá que si quise trabajar, me portara bien, fuera cumplida y no lo dejara en vergüenza”

En estos 62 años, Lupita ha recorrido casi todas las áreas del periódico, como desplegados, fotomecánica, publicidad, conmutador y aviso de ocasión. Ahora está nuevamente en desplegados, en la misma área donde empezó, una de las más importantes para la empresa. Antes, toda su actividad era a mano o en máquina de escribir, hasta que llegó la primera computadora, a la que se resistió, pero finalmente se adaptó.

Lupita es conocida por todos en el periódico, siempre alegre, amable y amiguera.

“Yo he gozado desde que llegué, fui muy amiguera con todos los departamentos, y ahora que vamos a cumplir 100 años, siento una gran emoción; a mí me tocó el 50 aniversario, pero ahora me siento muy orgullosa, muy satisfecha… imagínate, vine por ocho días y llevo 62 años”.

José de Jesús Albarrán Meza, De linotipista a diseñador

45 años en EL INFORMADOR

Área: Digitalización y Fototeca

Entró a la empresa por casualidad, de esas que se agradecen, cuenta José de Jesús Albarrán Meza, quien tiene en EL INFORMADOR 45 años.

Un día acudió al Centro de Guadalajara a sacar unas copias para el jefe donde trabajaba como formador de páginas, y vio el edificio del periódico. Ahí pensó que sería buena idea meter una solicitud de empleo, total, no perdía nada. Así lo hizo y lo contrataron, en el año 1972. Albarrán, como lo conocen en el diario, tenía 17 años de edad, pero ya dos de experiencia en artes gráficas, por lo que no le fue difícil acoplarse a su nuevo empleo.

Llegó cuando todavía se capturaban los textos en el linotipo, en una técnica caliente y manual, para años después empezar un proceso de evolución hacia otras máquinas, hasta llegar a la primera computadora que llegó al periódico.

Narra que de ganar 90 pesos semanales en su anterior trabajo, en la primera semana en EL INFORMADOR ganó poco más de 400, porque se pagaba a destajo. Practicar mecanografía durante las noches en casa, fue clave para ser más productivo.

“En aquel entonces, ser linotipista era una gran carrera, era una profesión muy bonita; éramos los que más ganábamos en el departamento de talleres, yo llegué en el trance del proceso caliente al frío, si se le puede llamar así, porque después nos capacitaron para aprender a usar las computadoras”

Albarrán comenta que siempre ha estado abierto al cambio, y cree que eso le ha ayudado a permanecer en la empresa, pues se adaptó a cada invención, a cada nueva idea y a las nuevas encomiendas, como cuando fue diseñador de El Economista, la sección financiera del periódico.

“Yo siempre dije, tengo la base, a mí nada más enséñenme y con gusto le entro; a mí me gusta aprender y nunca me negué al cambio de sistemas, de máquinas, de áreas y a gente nueva. Yo les decía, nada más acuérdense que yo no vengo de universidad, mi escuela fue EL INFORMADOR, aquí me formé y aquí me hice”.

A punto de que EL INFORMADOR cumpla sus primeros 100 años de historia, Albarrán continúa trabajando en el área de digitalización y fototeca.

María Guadalupe Cardona Solís , Una vida entre números y “dineros”

38 años en EL INFORMADOR

Área: Ingresos

Su vida laboral ha sido entre números y manejo de dinero. Cuando María Guadalupe Cardona Solís llegó a EL INFORMADOR, en 1979, comenzó a trabajar en lo que anteriormente se llamaba caja general. Ahí se recibe todo el dinero que entra al periódico.

Los números y la contabilidad no han cambiado, pero los procesos sí. En estos 38 años, María ha trabajado con sumadoras, máquinas de escribir y computadoras.

“Yo siempre estoy rodeada de números y todo lo que tiene que ver con los ‘dineros’; pero también están las personas, los compañeros, con todos siempre ha habido mucho respeto al trabajo de cada uno, al final de cuentas aprendemos de todo y de todos”.

Llego a EL INFORMADOR gracias a su tía, a quien le habían ofrecido el empleo, pero lo rechazó y recomendó a su sobrina.

“Me quedé como auxiliar de caja, tenía poco que había fallecido mi papá y hubo muchos cambios”.

Algo de lo que más recuerda con cariño es cuando en su área pagaban la nómina a todos los trabajadores. Eso le permitía conocer a todos de nombre, platicar con ellos y verlos como a una familia.

María se siente satisfecha con lo que ha hecho en estas casi cuatro décadas, y está lista para lo que venga, incluyendo el festejo por el 100 aniversario del periódico.

Son muchos recuerdos, pero uno de los más bonitos es haber conocido a don Jorge Álvarez del Castillo, quien le decía ‘niña’. Eso le hacía sentirse parte de la familia El INFORMADOR, situación que continuó con su hijo Carlos, al mando del periódico.

Aunque su área no tiene que ver con la redacción de notas para publicarse en el diario, menciona que trabajar en un periódico le ha permitido ser parte de la evolución del impreso a la página del Internet y al manejo de la información en redes sociales.

“A mí me tocó hacer todo a mano y después la computadora, pero uno nunca pierde su esencia, nos adaptamos a lo moderno pero sin perder el gusto por el papel, que nos saca de muchos apuros”.

Enrique Javier García Rodríguez, Medio siglo en el periódico

50 años en EL INFORMADOR

Área: Paginación

Para armar una página, el área de paginación hacía un trabajo prácticamente artesanal. Letra por letra, línea por línea. Ese proceso representaba una hora de trabajo por página, cuenta Javier García Rodríguez,colaborador de EL INFORMADOR en los últimos 50 años.

“Ahora el periodista captura su nota, y para ponerla en página nada más se requiere un clic”.

Cuando inició su vida laboral en el diario, su trabajo estaba entre talleres, máquinas de fotograbado y linotipos, donde se capturaban los textos que les pasaban desde redacción, así como los anuncios publicitarios.

“Yo siento que llegué hace poquito, se me fue el tiempo, no lo he visto pasar, más que en el espejo… pero yo siento que mi mente sigue siendo de aquel joven de 20 años que entró a trabajar, todo lo he aprendido aquí, el estar aquí y mantenerme ocupado me ha mantenido bien, tengo 71 años y mi mente la siento como si tuviera 20 años”.

Cuando la información del día no era suficiente para completar las páginas, se utilizaban notas de información general que eran enviadas por una agencia. Se iba calculando cuánto texto cabía en cada página, y para eso se medían las notas de una manera muy particular.

“Las notas las medíamos con una hilaza, no con una regla, con un hilito que nos iba marcando si sobraba texto, si faltaba, si se tenía que dar pase a interiores; así íbamos midiendo”.

Una anécdota que recuerda es que, cuando fue contratado, EL INFORMADDOR cumplía ese año su 50 aniversario y todos los trabajadores recibieron un centenario de regalo.

Lo primero que hizo fue venderlo y destinar una parte para comprar una televisión; dio una parte al vendedor y lo demás lo pagó en abonos.

Enrique sabe que el puesto en donde empezó y en donde ahora continúa, es un lugar donde recae mucha responsabilidad.

“Imagínese, recibimos los desplegados de la oficina de México, de Monterrey, de aquí; esquelas, anuncios, que son una parte esencial para el periódico”.

En este medio siglo de historia, don Enrique ha conocido a todos los trabajadores, todos los cambios y la evolución propia del periodismo. Sin embargo, asegura que el tiempo ha pasado tan rápido que siente que entró a trabajar hace poco.

