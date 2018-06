Una feria de sedes y ofertas

2 CINE

El programa cinematográfico que se proyectará en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara incluye una muestra de doce largometrajes basados en libros de autores portugueses, con tres sesiones diarias. Se exhibirán:

• “Uma Abelha na Chuva”, de Fernando Lopes.

• “O Barão”, de Edgar Pêra.

• “O Filme do Desassossego”, de João Botelho.

• “Os Maias e A Corte do Norte”, de João Boteljo.

• “Vale Abrãao”, de Manoel de Oliveira.

• “Singularidades de Uma Rapariga Loira”, de Manoel de Oliveira.

• “Costa dos Murmúrios”, de Margarida Cardoso.

• “Até Amanhã Camaradas”, de Joaquim Leitão.

• “A Toca do Lobo”, de Catarina Mourão.

• “Correspondência”, de Rita Azevedo Gomes.

• “América”, de João Nuno Pinto.

También se proyectarán siete cortometrajes:

• “O Dia Do Meu Casamento”, de Anabela Moreira.

• “Coelho Mau”, de Carlos Conceição.

• “Coup de Grâce”, de Salomé Lamas.

• “Kali, O Pequeno Vampiro”, de Regina Pessoa.

• “Altas Cidades de Ossadas”, de João Salavisa.

• “A Balda do Batráquio”, de Leonor Teles.

• “Farpões Baldios”, de Marta Mateus.