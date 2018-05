Trasbordan con prepago ocho de cada 10 en el Tren Ligero

Alrededor de 250 mil usuarios de las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero cuentan con la tarjeta electrónica InnovaCard, que forma parte del nuevo sistema de prepago. El titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara, informa que esa cantidad representa 80% del total de pasajeros de ambas líneas (310 mil usuarios).

Aclara que en días pasados concluyó la etapa de canje de las anteriores tarjetas electrónicas a la de InnovaCard. Actualmente se socializa esta última.

La siguiente etapa es la transición del código QR impreso (univale), que es el boleto que compran los usuarios que no tienen el plástico, para el cual deben realizar fila: “Estaremos de alguna forma retirando los QR y promoviendo la tarjeta”.

Explica que falta la migración al sistema de los pasajeros de uso preferencial: personas con capacidades diferentes, adultos mayores, estudiantes y maestros. “Ellos también hay que credencializarlos, hay que darles su tarjeta específica. Con ellos estaremos llegando, en unos 15 días a más tardar, a un 95% de pasajeros (con la tarjeta)”. Este sector de la población representa 29 mil pasajeros, “aún (está pendiente) porque lo primero era implementar el equipo, hacer el canje e implementar la venta ordinaria”.

La tarjeta opera en el Tren Ligero, el Sitren, las unidades de la ruta-empresa y MiBici. El Siteur se encuentra a la espera de que los lectores de la tarjeta InnovaCard también se instalen en los cinco mil 600 camiones del transporte público colectivo que operan en la metrópoli, lo cual se proyecta concluir en agosto próximo. En el caso del Macrobús será el último en integrarse al nuevo sistema.

Esta tarjeta, “aunque sea de bienevales, de transvales o de MiBici, cualquier modalidad, puede pagar el costo del pasaje con una sola tarjeta. No es necesario tener una para cada sistema”.

Además, quienes son beneficiarios de los bienevales y transvales podrán cargar la tarifa general como el resto de los usuarios.

Durante la socialización de la nueva tarjeta, 135 colaboradores apoyan e informan a los usuarios sobre el proceso de migración. EL INFORMADOR/G. Gallo

Aplican socialización sobre los beneficios de InnovaCard

Aunque desde abril pasado los torniquetes de las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero ya no aceptan pagos en efectivo, sólo la tarjeta electrónica InnovaCard, que ya es utilizada por 250 mil pasajeros, el titular del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, informa que falta mayor información para los pasajeros.

La intención es reforzar los trabajos de socialización de los que actualmente se encargan alrededor de 100 personas. Por ello, el pasado lunes se incrementó el personal que brinda información sobre las ventajas de contar con este plástico, que permite pagar el pasaje tanto en el Tren Ligero, como en las unidades del Sitren, ruta-empresa y el programa MiBici.

“La gente ha seguido prefiriendo hacer fila para comprar un código QR impreso (para realizar el denominado univiaje). Eso quiere decir que falta socialización para comprar la tarjeta, que es una etapa que (iniciamos) el lunes y vamos a ver cómo marcha”.

El personal responsable de llevar a cabo la socialización se encuentra en los ingresos de las Líneas 1 y 2, quienes atienden directamente la máquina de recarga que vende el QR impreso y promociona la tarjeta, “haciendo hincapié de las ventajas (de esta última)”, pues el que usa el código tiene que hacer fila cada que se traslada en el Tren Ligero.

“Si es por falta de dinero, que tiene que recargar, que va al día, que recarga siete pesos diarios, con una tarjeta sigue siendo mucho más rápido porque hay de cuatro a seis máquinas de venta y de recarga por estación”.

Con la tarjeta se puede recargar desde un peso hasta un máximo de 250 pesos. Inclusive, cuenta con un pasaje de emergencia; es decir, el usuario no lo paga en el momento, pero debe cubrirlo cuando realice la siguiente recarga.

Además de este trabajo de información que se lleva a cabo en las dos líneas del Tren Ligero en la ciudad, cada ruta-empresa debe cumplir con el proceso de socialización, a quienes se les pide que tengan un determinado número de personas para capacitar a los conductores sobre cómo utilizar los equipos (lectores de tarjetas InnovaCard) y la segunda, también a los usuarios con relación a cómo adquirir su tarjeta y cómo depositar el dinero, entre otros.

La socialización durará como máximo una semana y media en las Líneas 1 y 2 y, en el caso de ruta-empresa, será de tres semanas.

El titular del Siteur aclara que, a pesar de que ya concluyó el periodo para que los usuarios realizaran el canje de la tarjeta electrónica que utilizaban anteriormente a InnovaCard, habrá un proceso de transición de entre 10 y 15 días donde el ciudadano podrá elegir si quiere tarjeta o quiere boletos, “pero en términos generales ya está funcionando todo, nada más estamos esperando la instalación total de los equipos”.

CLAVES

Objetivos de la nueva tarjeta

• Pretenden que, con el uso de la tarjeta InnovaCard, se eliminen los cuellos de botella y se agilice el ingreso de pasajeros a las estaciones del Tren Ligero. Con eso se reducirán los tiempos de traslado.



• La intención es lograr un medio de pago único entre el Tren Ligero, la ruta-empresa en el Área Metropolitana de Guadalajara, Tepatitlán y Puerto Vallarta, el programa MiBici y las unidades de Sitren. Próximamente, el Macrobús se sumará a este sistema único de prepago.



• El intercambio de la tarjeta electrónica que actualmente maneja Siteur por la InnovaCard no tendrá un costo, el usuario deberá acudir con el personal de la socialización que se encontrará en las estaciones para realizar el canje.



• Cabe mencionar que no se realizará transferencia de saldo entre tarjetas. Además, será necesario que los pasajeros acudan a los módulos de atención de la tarjeta electrónica del Siteur a realizar el registro de su InnovaCard, con el fin de que puedan recuperar su saldo en caso de robo o extravío del nuevo plástico.

Prevén que en agosto operará prepago en todos los camiones

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano proyecta que, para antes de que inicie el próximo ciclo escolar, el sistema de prepago electrónico operará en las cinco mil 600 unidades del transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara que se tienen registradas ante la Secretaría de Movilidad.

A la fecha ya se han instalado cerca de 700 lectores en las unidades y se proyecta que en esta semana se instalen dos mil más, “y así llegaremos a las cinco mil 600 unidades que tiene registrada Movilidad”, indica Rodolfo Guadalajara.

Explica que no importa la antigüedad o la condición jurídica (hombre-camión o ruta-empresa) para que operen bajo este sistema, pues sólo se requiere que tengan instalado el lector.

A pesar de que algunos transportistas se quejaron por la falta de socialización del nuevo sistema de prepago, el director del Siteur declara que se han mantenido reuniones con los representantes del sector para explicarles en qué consiste el tema de transvales y bienevales electrónicos.

Acentúa que los transportistas no tienen que invertir en este proyecto, “no les cuesta absolutamente nada a los transportistas. No hay una garantía, no hay un pago en caso de extravío o daño del lector. Absolutamente nada, no les cuesta nada”.

Al contrario, agrega, se les garantiza que a través de este sistema su dinero se depositará al día, “que no tengan que hacer algún trámite, ir por algún recibo. Eso se elimina de antemano porque ya la empresa no empieza a manejar dinero”.

La empresa sólo se encargará de las transacciones electrónicas y el fideicomiso maestro del transporte será quien maneje el dinero y les deposite el recurso de los bienevales y transvales de forma electrónica o vía cheque.

Actualmente, los lectores de la tarjeta InnovaCard ya funcionan en 40 unidades de ruta-empresa de Artesanos y en alrededor de 60 unidades de transporte especial que operan en la metrópoli. Además, opera en 55 unidades de la ruta-empresa de Tepatitlán y 90 camiones de Puerto Vallarta, “ahí llegaremos a 350 unidades. De hecho, ahí ya se comenzará a instalar a todos los camiones aunque sean viejos, mientras van llegando las unidades (nuevas)”.

En el caso del sistema del Macrobús, indica que forma parte de la última etapa de este proceso de migración. Sin embargo, podría resolverse en mes y medio, pues se requieren adecuaciones y actualizaciones tecnológicas, “porque no es compatible de entrada. La tarjeta del sistema de Macrobús tiene un ‘mapping’ y un lector un poco obsoleto… es lo que habría que cambiar para poder leer InnovaCard”.

NOVEDADES

Para recuperar saldo en caso de robo o pérdida, los usuarios deberán presentar la siguiente documentación:

Mayores de edad

• Identificación oficial con fotografía.

Menores de edad

• Acta de nacimiento y una identificación con fotografía.

Horarios

El horario de atención de los módulos es el siguiente:

• Juárez: Lunes a viernes de 6:00 a 21:00 horas.

• Periférico Sur, Periférico Norte, Urdaneta, San Jacinto, San Juan de Dios y Tetlán: Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.

• Podrán realizar el registro vía telefónica en el 3942-5754.

Los beneficios

• Interoperabilidad a través de un medio de pago único entre el Tren Ligero, ruta-empresa, unidades del Sitren y el Programa MiBici.

Ingreso más ágil

• Se aplica el 50% de descuento al transbordar entre el Tren Ligero, las tres líneas del Sitren y las unidades de la ruta-empresa.

• Recuperación de saldo en caso de robo o extravío.

• Mejor administración de los viajes.

• Viaje de emergencia, que se podrá utilizar y será cobrado en la próxima recarga.

• Se podrá recargar en las máquinas de venta y recarga, desde un peso hasta 250.

Ocho de cada 10 usuarios del Tren Ligero ya utilizan la tarjeta InnovaCard. EL INFORMADOR/G. Gallo

Por irregularidades, retiran dos mil tarjetas

El pago electrónico o el conocido como prepago es el único medio que garantiza tanto a las autoridades como a los transportistas que no se presentarán irregularidades en el uso de los bienevales y transvales, destaca Rodolfo Guadalajara.

Uno de los principales problemas está en el uso de los bienevales. El funcionario puntualiza que algunas personas hacen que los adultos mayores los soliciten aunque finalmente no los usarán, “es el caso más identificado, el que estudiantes traen bienevales de adulto mayor”.

De noviembre pasado a la fecha, el Siteur ha retirado cerca de dos mil tarjetas de programas sociales que las utilizan personas que no son beneficiarios, por eso la tarjeta evitará problemas como la falsificación o el “mercado negro”.

Esto permitirá que los transportistas ya no tengan fuga de dinero y que los ciudadanos que realmente requieran algún tipo de apoyo social, reciban el beneficio.

Las ventajas del transportista, reitera el titular del organismo, es que la tarjeta permitirá identificar plenamente al beneficiario; es decir, mediante algunas señales o letreros en el lector podrá detectar si es un adulto mayor, estudiante, maestro o alguna persona con discapacidad.

Rodolfo Guadalajara, titular del Siteur, subraya que la identificación del beneficiario de este sistema se hará sin problemas porque la tarjeta trae todos los datos personales.

“Lo podrá identificar con plena certeza de que es el beneficiario de la tarjeta. ¿Qué nos permitirá eso? Primero, tener un padrón de beneficiarios muy claro. Segundo, una vez que pase la tarjeta en el lector, la transacción ya se registra y se va al fideicomiso y éste a su vez al banco para el pago correspondiente (para los transportistas). Creemos que es un programa que les beneficia a todos: al ciudadano, porque se acaba la discrecionalidad del conductor de decir: ‘No, tú no pasas porque no eres estudiante’. La tarjeta lo identifica, lo pasa y no hay discusión”.

Con relación a la reventa de bienevales que realizan actualmente algunos de los beneficiarios del programa, advierte que esto se elimina.

NUMERALIA

El sistema de InnovaCard se ha instalado en las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero en la siguiente infraestructura:

58 puertas de ingreso.

121 torniquetes.

95 puertas de salida.

264 torniquetes de salida.

63 puertas de acceso preferencial.

149 máquinas VRT.

“Mejorará la seguridad”

Raúl Díaz (académico ITESO)

Uno de los aspectos más importantes de la puesta en marcha de un sistema de prepago que opere en todo el transporte público de una ciudad, es que permitirá mejorar en temas de seguridad, destaca el académico del ITESO.

Raúl Díaz comenta que actualmente los operadores del transporte público realizan un aproximado de 15 operaciones por minuto; es decir, el chofer no sólo conduce, sino que también abre las puertas, espejea y entre otras cosas se encarga de cobrar.

“Eso puede hacer una causal de accidentes porque cobrar no solamente es distraerse al lado derecho de la bitácora del operador, sino también estar volteando hacia atrás, porque cuando el camión va llenísimo, la gente pasa el pasaje por la puerta de atrás”.

Este trabajo, recuerda, lo hacen a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, “yo esperaría que una vez implementada en todo el sistema de transporte público, la tarjeta tenga una pequeña incidencia en la seguridad de los usuarios”.

El segundo argumento a favor es la eficiencia, pues recuerda que actualmente el usuario paga al conductor y éste requiere de un tiempo para recibir el dinero, cortar el boleto y, además, dar el cambio.

Una vez que opere en todo el transporte, la gente podrá acceder en menos segundos a la unidad y el proceso de ascenso del vehículo se agilizará.

El académico comenta que se suma la salud de los conductores, porque operan en condiciones deplorables con mucho estrés, calor, y cobrar les genera una fatiga adicional. “Se traducirá en una mayor seguridad”.

Agrega que además de la comodidad que genera utilizar una tarjeta para el pago de cualquier tipo de transporte público, los usuarios deberán tener beneficios de descuentos por los transbordos que realicen. “Si la persona transborda tres veces, ahí obtendrá un tipo de ahorro, dependiendo del tipo de descuento que se haga en el sistema”.

Para que el nuevo sistema de prepago dé resultados, dice, las autoridades deberán monitorear su operación para detectar puntos de mejora, y evitar fraudes en el sistema.

TELÓN DE FONDO

Evalúan beneficios

En la evaluación que se realizó al Programa de Bienevales operado en 2016, se dieron a conocer algunas estadísticas sobre el maltrato de los conductores del transporte público hacia los beneficiarios.

A los alumnos que reciben este beneficio se les preguntó si alguna vez los choferes del transporte público en la ciudad se negaron a otorgarles el servicio a cambio de sus bienevales y 43% respondió afirmativamente.

“En relación al mismo tema, la encuesta preguntó además si, desde la percepción del informante, dicho comportamiento entre los choferes era algo común, a lo que 40.5% respondió que es algo frecuente o muy frecuente que los choferes nieguen el servicio a quienes portan bienevales”.

Por su parte, los transportistas señalaron los retrasos por parte del Gobierno estatal en el pago de los servicios otorgados a los estudiantes beneficiarios del programa. Por ello, los evaluadores recomendaron a las autoridades impulsar el sistema de prepago, “pues ello evitaría que los choferes discriminaran a los beneficiarios del programa. El prepago también prevendrá el intercambio ilegal de bienevales y simplificará mucho el proceso de entrega del subsidio”.

El pago con monedas quedará en el pasado, con la implementación de InnovaCard. EL INFORMADOR/Archivo

Inician trabajos para la salida de la tuneladora

Debido a que la Línea 3 del Tren Ligero ya registra un avance general del 96%, las autoridades dieron inicio a los trabajos de salida de la tuneladora que se encarga de la construcción del tramo subterráneo que correrá por el Centro de Guadalajara.

El titular del Siteur informa que la tuneladora saldrá alrededor del 17 de mayo, aunque los trabajos iniciaron el pasado fin de semana, “todo se está preparando para la salida de la tuneladora. El proceso de desmantelamiento durará alrededor de un mes, por eso es que cerramos las calles recientemente para poner las grúas y sacar todo el equipamiento”.

Sin embargo, Guadalajara aclara que en el tramo subterráneo se realizan otras obras, independientemente de la tuneladora, como la construcción de las estaciones La Normal, Santuario y Catedral.

“En éstas se ponen actualmente los andenes, las losas, las vías y los acabados (…). Nos falta la estación de la Plaza de la Bandera, pero ahí tenemos que avanzar con la tuneladora y no se pueden hacer mayores trabajos”.

Como parte de los trabajos finales de la construcción de la Línea 3, el director informa que a partir del próximo 1 de junio se iniciarán las pruebas de los trenes y será hasta octubre cuando se lleven a cabo con usuarios previo a su puesta en marcha prevista para noviembre.

Sobre la Línea 1 del Tren Ligero destaca que las obras “van bien”. Se calcula que el próximo mes culminen los trabajos de renovación de las estaciones, excepto Periférico Sur, donde operará con esquemas provisionales.

Sigue: #DebateInformador

¿Conoce los beneficios de la tarjeta InnovaCard?

Participa en Twitter en el debate del día @informador