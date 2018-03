Tras paro camionero, exigen Ruta 52-D en Las Mesas

Tras el paro camionero desarrollado a principios de marzo y que se prolongó por varios días en la zona metropolitana, habitantes de siete colonias ubicadas en la zona de Las Mesas, en Zapopan, dejaron de recibir el servicio que prestaba la Ruta 52-D.

“Pasaba por las siguientes colonias: Arroyo Hondo, Agua Fría, Miguel Hidalgo, Villa de Guadalupe, La Higuera, Mirador Escondido y Mesa Oriente. Los perjudicados ahorita por esa línea son alrededor de 16 mil a 20 mil usuarios”, lamentó el representante de la Asociación Vecinal Villa de Guadalupe, Juan Antonio Cárdenas.

Los presidentes de las asociaciones realizarán un exhorto público dirigido al gobernador Aristóteles Sandoval, para que se reactive el servicio, “que nos acomoden alguna otra ruta. El siguiente paso, si nos ignoran, haríamos a lo mejor un plantón afuera de la Secretaría de Movilidad”.

Solicitamos la instalación de una nueva ruta que cubra las necesidades de estas colonias, las cuales llevan dos semanas sin servicio afectando a 16 mil vecinos.

Actualmente, los vecinos de estas colonias realizan sus traslados en camionetas particulares que se dedican a prestar el servicio en algunos puntos en donde no se tiene acceso al transporte público colectivo. Sin embargo, éstas no cuentan con permisos para operar en la metrópoli. “El problema es que Movilidad viene y nos lo quita. Lo que queremos es que si no nos van a dejar trabajar con esos camioncitos, que nos metan rutas”.

Anoche, Gustavo Flores, director de Transporte Público, negó que suspendieran la ruta o algunas unidades en esas colonias. “No hemos retirado rutas”.

Lanzarán nuevas convocatorias

En caso de que se revoquen subrogaciones a los transportistas que participaron en el paro camionero realizado del 1 al 4 de marzo, se generarían una primera etapa de permisos emergentes o temporales para la prestación del servicio.

En un siguiente paso se emitiría una convocatoria para concursar el derrotero que establece el Programa Estatal de Transporte, ya que las rutas 622 y 626 pertenecen a derroteros troncales, la primera en el de Washington y la segunda, en el de Mariano Otero.

“Generaríamos un nuevo concurso para que se adjudiquen, un concurso más o menos se está llevando un periodo de entre 45 y 60 días”, detalló Gustavo Flores.

“Las sanciones son insuficientes”

Para el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, el inicio de procedimientos sancionatorios contra los transportistas que alentaron el paro camionero a inicios de este mes es insuficiente porque no inciden en la mejora del transporte público ni resuelven de fondo el problema.

“Nos hubiera encantado que dijeran: ‘Vamos a quitar tales rutas’. La autoridad sabe perfectamente quiénes son los que no trabajaron y alentaron el paro dañando a la ciudadanía”, señaló Ana Belén Vázquez, coordinadora del organismo.

Por el contrario, al plantear la posibilidad de que los procesos sancionatorios se desarrollen en un periodo de uno a tres meses, consideró que se abre la puerta para que los transportistas interpongan recursos legales y amparos para evitar ser sancionados, por lo que exigió que las subrogaciones se retiren cuanto antes.

Anticipó que la ciudadanía no está exenta a que se repita otro paro camionero.

Luego de cuatro días del paro camionero, los transportistas dejaron de percibir 28 millones de pesos, con un promedio de un millón de viajes por día que no se realizaron, en las dos mil 800 unidades que se calcula dejaron de circular.

En lo que refiere a la actuación de las autoridades, en días pasados el Observatorio señaló que en cuatro años sólo ocho de 73 recomendaciones emitidas por el organismo se habían cumplido, por lo cual anunció que ya no habría más hasta que se atendieran las pendientes.

El cúmulo de las peticiones están encaminadas a la mejora en la calidad del servicio a través de la implementación de acciones como la capacitación de los choferes y la mejora de sus condiciones de trabajo, aplicar el sistema de prepago, la accesibilidad universal y la integración tarifaria y tecnológica para que pueda existir la figura del trasbordo. Otra de las demandas del organismo es la reducción de las víctimas del transporte.

Nacimiento

El Observatorio se creó luego del accidente afuera de la Preparatoria 10, donde un camión de la Ruta 368 atropelló a un grupo de más de 20 personas, matando a la estudiante María Fernanda Vázquez y dejando con secuelas físicas de por vida a cinco personas más.

En los primeros días de este mes, 13 rutas realizaron un paro en el servicio afectando a miles de usuarios. Exigían alza en la tarifa. EL INFORMADOR/Archivo

No tienen previsto autorizar incrementos

A pesar de la presión del sector transportista, la Comisión de Tarifas no tiene fecha para sesionar, por lo que la discusión sobre un nuevo incremento al costo del boleto se advierte lejana.

Mario Córdova, titular del Instituto de Movilidad, expone que “no tenemos previsto incrementos en el Área Metropolitana de Guadalajara, pues ya se dio la tarifa para la ruta empresa de nueve pesos, aplicable también en ciudades medias mayores de 50 mil habitantes, excepto Puerto Vallarta, que en su momento tendrá que revisarse”.

El Comité de Validación Tarifaria, recuerda, es independiente y está presidido por el Instituto de Movilidad, por lo que al llegar a una determinación se hace del conocimiento del secretario de Movilidad, y éste a su vez hace lo propio con el gobernador.

De acuerdo con la Ley de Movilidad y Transporte, para la revisión y modificación de tarifas el Instituto debe realizar un análisis técnico al evaluar la calidad del servicio que reciben los usuarios.

No tenemos previsto dar incrementos en el área metropolitana, pues ya se dio la tarifa para la ruta-empresa de nueve pesos

Para determinar si la tarifa debe incrementar también se evalúan aristas como el salario mínimo, el índice nacional de precios al consumidor y los costos directos e indirectos considerados en la prestación del servicio.

El Artículo 153 de esa ley establece que las tarifas deben revisarse durante el tercer trimestre de cada año, previa convocatoria. Sin embargo, el gobernador tiene jurisdicción para modificar las tarifas en caso de que “exista una causa de interés público, interés social o con motivo de calamidades públicas” que afecten a la población.

Bajo ese supuesto se podrán autorizar tarifas especiales, promocionales o preferenciales.

Prevén para abril, otros 3 corredores de ruta-empresa

La Secretaría de Movilidad en Jalisco prevé que el próximo mes operen otros tres corredores del nuevo modelo denominado ruta-empresa, así como cuatro rutas complementarias, confirmó el director de Transporte Público, Gustavo Flores.

Éstas se sumarían a la primera ruta troncal de la Avenida Artesanos, que se puso en marcha en mayo pasado, junto a la complementaria C-06 (136 A), para dar cumplimiento a la reestructuración del transporte público anunciada desde principios de la administración por el gobernador.

“Ya tenemos muy avanzado el tema de 18 de Marzo, Américas y Belisario para arrancar”.

Sin embargo, la dependencia proyectaba que estos tres corredores entraran en operación en septiembre pasado y para finales de 2017 cerrar con cinco troncales. “El día de (hoy) arrancamos Tepatitlán con todo el sistema integral de otros municipios”.

A pesar de los retrasos, insistió en que antes de que concluya la actual administración se pondrán en marcha el resto de los corredores de la ruta-empresa, para dar cumplimiento al reordenamiento del transporte público que aún opera bajo el modelo hombre-camión. Con el nuevo modelo se proyecta hacer frente a las deficiencias del servicio.

“La intención es cumplir el compromiso realizado por el gobernador del Estado, de al término de la administración operen 12 rutas troncales (en total se proyectan 18) y 30 rutas complementarias”.

Aclara que la inversión en la renovación del parque vehicular corre a cargo de los transportistas, “hay rutas en donde se tiene que comprar todo el parque vehicular, unidades que van entre los dos o tres millones”.

Aclara que la única inversión realizada por el Gobierno consiste en dotar de infraestructura vial y equipamiento urbano a las zonas donde transitan los nuevos corredores y rutas complementarias.

Alistan nuevo transvale

A través del pago electrónico que se prevé terminar con la existencia de los transvales apócrifos. EL INFORMADOR/Archivo

Ante la existencia de transvales falsos, la próxima semana se presentará un nuevo modelo de boleto de descuento, que genere más certeza a los transportistas y usuarios.

Aunque en los próximos meses aplicará un nuevo mecanismo de pago para los beneficiarios de transvale y bienevale, a través de la tarjeta electrónica Innovacard, Gustavo Flores, director de Transporte Público, apuntó que con el cambio de modelo del boleto existirá más seguridad en tanto se migra al uso del plástico personalizado.

“Es para darle certeza al transportista respecto al documento que reciba. Independientemente de que sea una semana, dos semanas o un mes en el que se pudiera utilizar, mientras le abonemos a la certeza para que al usuario no le genere una afectación, creemos que vale la pena”.

Es a través del pago electrónico que se prevé terminar con la existencia de los transvales apócrifos. Por eso está en proceso la credencialización de los beneficiarios que utilizarán la tarjeta de prepago Innovacard y la instalación de validadores en las unidades de transporte público.

De acuerdo con el funcionario, hay entre cinco y seis denuncias presentadas ante la Fiscalía por el tema de los transvales falsos.

“Nunca hemos negado que existan (los boletos apócrifos), pero no tanto hacia el usuario del transporte público, sino ya en la segunda cadena, que es la del chofer o el dueño del camión, hacia la propia empresa de bienevales o transvales”.

Por otra parte, ya no serán sólo Tarjetas Integrales Sociedad Anónina (TISA) y BEA los negocios avalados para implementar el sistema de prepago en el transporte público en la Entidad. Están en proceso para obtener la autorización las empresas Setim y Más Control.

Además, se acaba de recibir la solicitud de una compañía de San Luis Potosí.

“Todas las empresas podrán caber bajo el mismo modelo, la tarjeta es la misma”, informó Gustavo Flores. Y también existe la autorización para la empresa que opera el prepago en Macrobús.

Transportistas han mostrado inconformidad por la operación del prepago por parte de TISA, que maneja los transvales, y señalan que les retrasa los pagos. Ahora tendrán más opciones para elegir con quien contratar.

