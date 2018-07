Tras cuarto amparo, toma impulso la legalización de la mariguana

El nuevo amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de julio para avalar el uso lúdico de la mariguana significa un nuevo impulso en su legalización, lo que podría ocurrir antes del tiempo estimado por los grupos a favor.

“Decíamos que nos tardaría hasta el 2022, pero parece que va más rápido porque hay una tendencia mundial”, remarca Carlos Cervantes, integrante del Colectivo 4:20 Guadalajara, una de las organizaciones que apoyan esta iniciativa.

Esta nueva resolución avala el autoconsumo y autoproducción de la cannabis, pero aún falta más de una para que se vuelva jurisprudencia, toda vez que los primeros tres amparos fueron emitidos en la Primera Sala y el último surgió de la Segunda.

Cervantes recuerda que se requieren cinco amparos de una misma sala para que se vuelva jurisprudencia y se proceda a la legalización.

No obstante, es un buen avance. Jesús Ibarra, investigador del ITESO, acentúa que la primera sentencia, otorgada a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante en 2014, establecía cuestiones muy generales, como que la prohibición de la Ley General de Salud va contra el derecho al desarrollo de la libre personalidad.

El cuarto amparo, promovido por tres particulares, y el anterior, de Armando Ríos Piter, permite la importación de la semilla para producir la planta. “Los primeros dos amparos no resolvieron cómo iban a conseguir la semilla”, explica Cervantes.

El activista no descarta que las autoridades legislen (en el Congreso de la Unión) sobre la materia antes de que se consigan los cinco amparos en la Primera o Segunda Salas, según el discurso de Olga Sánchez, próxima secretaria de Gobernación.

Mientras tanto, más ciudadanos y colectivos tienen amparos en proceso ante la Suprema Corte.

Organizaciones civiles exigen la legalización. Para que el tema se vuelva jurisprudencia deben ser cinco fallos a favor, pero emitidos por la misma sala. EL INFORMADOR/G. Gallo

Ignora Congreso discusión para legalizar la mariguana

Pese a los amparos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la relevancia del tema en cuanto a la salud, la economía y la seguridad, la presente Legislatura de Jalisco se mantuvo prácticamente ajena en cuanto al debate y de preparativos para la legalización de la mariguana, según una revisión de sus actividades y la propia información de los diputados de las comisiones relacionadas, como la de Puntos Constitucionales o Salud.

Al buscar a la diputada presidenta de la primera comisión, Rocío Corona, prefirió no dar una declaración debido a que “no hay asuntos pendientes” a tratar sobre este tema. Sólo se abordó el uso de la mariguana, pero con fines medicinales, apuntó la diputada María Robles Sierra, presidenta de la Comisión de Salud. “Nosotros lo que hicimos fue un planteamiento dentro de la nueva Ley de Salud para que el uso médico pueda darse en Jalisco y ha tenido sus observaciones partiendo de esta perspectiva del miedo y la poca claridad en las reglas de operación desde la Ley General de Salud”.

Lo que se requiere, dijo, es organizar foros con expertos para analizar el uso medicinal de la mariguana con fines medicinales, pues insistió en que no existen reglas claras.

Fue en julio del 2014 cuando el entonces diputado Enrique Velázquez González presentó un proyecto para la Ley de Atención Integral para el Consumo de la Cannabis de Jalisco, con el que se pretendían establecer políticas públicas para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la adicción a esta sustancia, con una perspectiva de libertad y respeto a los derechos humanos.

Esta iniciativa proponía regularizar los gramos de mariguana permitidos para consumo de cinco a 30 gramos, a fin de que no fuera penado cargar menos de esa cantidad y, al ser un problema de salud, poder ser tratados en lugar de ser encarcelados.

“Queremos que la portación con fines de consumo personal sea un problema tratado desde la educación y los centros de combate a la adicción, y no desde las cárceles y la criminalización. La regulación nos lleva a dimensionar el problema y a evitar los impactos nocivos como el consumo en menores”, justificó Velázquez. Sin embargo, su propuesta quedó archivada.

En julio del siguiente año se intentó legislar el uso medicinal, pero la propuesta tampoco avanzó. Y el último abordaje de este tema ocurrió el 26 de enero pasado, durante la Onceava Asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, en Expo Guadalajara. Sin embargo, no fue ningún diputado el que abordó el tema, sino el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien exhortó a los legisladores a revisar la viabilidad de legalizar la mariguana en todo el país con fines medicinales y recreativos.

GUÍA

Los prejuicios y las ideas conservadoras

Los mitos y prejuicios en torno a la mariguana, así como las presiones de los grupos conservadores, tienen congeladas 17 iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión para regular el uso medicinal y/o recreativo.

Prejuicios como que la regulación será la puerta a otras drogas o que puede generar un aumento en el consumo, son algunos que, según expertos, no tienen fundamentos.

También se piensa que si se regula la mariguana habrá una explosión en el consumo, pero también se descarta, a través de una buena combinación de precios.

Además, al evitar el contacto de los consumidores con el mercado negro, podría evitarse el consumo de otros

estupefacientes.

Vicente Sánchez, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef), está convencido de que “los grupos conservadores tienen mucho poder e influencia en la toma de decisiones, así que esto ha atorado la aprobación de estas iniciativas”.

La legalización de la mariguana podría debilitar las finanzas del narcotráfico, pero también aumentar la drogadicción. EL INFORMADOR/Archivo

“Sin fobias ni filias, jóvenes deben sumarse al debate”

Para Máximo Quintana Haddd, director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), los jóvenes deben sumarse a la discusión sobre la legalización de la mariguana en México. Remarcó que este sector poblacional debe participar con un enfoque amplio, participativo y alejado de “fobias y filias”, al ser un tema cercano a su realidad.

“Los jóvenes deben mantener su vitalidad participativa, especialmente en aquellos temas tan próximos a sus realidades como la legalización de la mariguana. No sólo deben discutir, sino generar y exigir espacios serios de discusión sobre el tema”, explicó durante una gira de trabajo en Baja California.

Afirmó que este sigue siendo un tema fundamental en la agenda nacional, así como invitar a este grupo de la sociedad a trabajar juntos en la construcción de sociedades pacíficas. Recordó que diversos jóvenes nacieron y alcanzaron la mayoría viviendo en entornos marcados por la violencia del crimen organizado, por eso anhelan una paz estable y duradera.

¿Qué está aprobado en Estados Unidos?

En los Estados de Massachusetts, Nevada, Maine y California se legalizó, por votación, el uso recreativo de la mariguana en 2016. Se suman a Washington, Alaska, Colorado y Oregon.

Cualquier persona mayor a 21 años puede comprar mariguana.

Se permite poseer, comprar y transportar hasta 28.5 gramos del enervante.

Se pueden cultivar hasta seis plantas en casa para uso personal.

Arizona rechazó la legalización del uso medicinal.

CLAVES

Los efectos tras aprobación en EU

• En noviembre de 2016, tras la elección en Estados Unidos (EU), se decidió el futuro de la mariguana en cuatro Estados donde votaron a favor de la legalización para fines recreativos: Nevada, Maine, Massachusetts y California.

• Ante la aprobación, autoridades en México coincidieron en que obliga a que el Congreso de la Unión acelere la discusión de la regulación. Por ejemplo, el senador Roberto Gil Zuarth explicó que el país no puede tardar más, sobre todo por la aprobación en el Estado vecino de California. “La realidad nos ha alcanzado… es momento de darle un poco más de sentido humano, de racionalidad a la política y dar pasos en la dirección de la regulación del consumo”

• Juan Ramón de la Fuente, presidente del Aspen Institute en México, recordó que “este año (2016) el mercado para su uso medicinal y recreativo en los Estados Unidos superará los siete billones de dólares”, pero en cuatro años se estima que llegará a los 22 billones.

• Jorge Castañeda, ex canciller y académico, acentuó que es insostenible mantener la “guerra” contra el narco en el país, cuando en el otro lado, la mariguana se consigue fácilmente.

Difieren sobre iniciativa

La posible legalización de la mariguana tendrá importantes repercusiones en el país, tales como un impacto a las finanzas de la delincuencia organizada y una reducción en la inseguridad, pero también se prevé que aumente el número de consumidores, advierte Gustavo Iglesias Robles, secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECAJ).

“En lo personal, como secretario del Consejo, considero que es un riesgo más para nuestros adolescentes, nuestros niños, porque en las áreas donde se ha autorizado el uso lúdico de la mariguana se ha visto un incremento importante tanto en el uso de los adultos como en los adolescentes… y los riesgos que implican”.

Por ejemplo, en el Estado de Colorado, Estados Unidos, aumentó el número de estudiantes que acuden a clases bajo los efectos de la mariguana; incluso, los accidentes relacionados con esto. “Se han incrementado los ingresos a urgencias de pacientes intoxicados con mariguana, es un hecho innegable”.

Sin embargo, admite que la legalización de su consumo recreativo es un derecho de las personas que han solicitado su despenalización.

“Es una demanda social, el que la sociedad demande al Legislativo que modifique la legislación. Se debe valorar. No habla más que de una política pública en respuesta a una necesidad”.

Su preocupación no es el aumento en el consumo entre las personas que tienen derecho, los adultos, sino entre los menores de edad, pues al ser una droga afectará el desarrollo mental. “Aquí el problema es el riesgo para los adolescentes”.

Carlos Cervantes, integrante del Colectivo 4:20 Guadalajara, discrepa de la opinión del secretario técnico al señalar que en las condiciones actuales, al ser ilegal su consumo, los menores tienen mayor acceso a la droga.

“Creo que es más fácil que los menores de edad ahorita, con una prohibición, consigan y tengan acceso, porque no hay regulación. Al igual que el tabaco, no hay quién les diga que no lo pueden comprar porque es un mercado que no está observado por las autoridades. En caso de que hubiera una regulación no sería así”.

Además, la legislación y las autoridades deben tener claro que tras abrir su consumo lúdico deben trabajar en programas de información y prevención. “Identificando a los grupos vulnerables, como los niños, no será para los niños, no será para las embarazadas ni para las personas con antecedentes mentales, esas son cosas que se pueden observar por parte de los médicos y profesionales de la salud”.

En Jalisco, el debate sobre la despenalización de la mariguana sólo se ha tocado en lo referente a su uso en medicina. AFP/Archivo

TELÓN DE FONDO

Aumentan permisos para fármacos

Hasta abril pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya otorgó 331 permisos para la importación de medicamentos elaborados con cannabis, principalmente para el uso de pacientes con epilepsia, cáncer de piel e incluso diabetes.

La estadística la encabeza la niña Grace. El 19 de octubre de 2015, la Asociación Por Grace mencionó por primera ocasión ante los medios de comunicación el caso: la Secretaría de Salud federal les negó un permiso para importar el fármaco Cannabidiol, un aceite derivado de la planta que no tiene efectos psicoactivos y podía contribuir a paliar los efectos de los espasmos de la epilepsia de la pequeña. Al final, les concedieron un amparo y sentaron precedente en México.

La Cofepris destaca que “hay una apertura permanente por parte de la autoridad sanitaria para recibir, tramitar, incluso en el término de un día hábil, permisos de importación para pacientes que requieran medicamentos o algún suplemento alimenticio, algún insumo de base cannabis, que no se encuentre actualmente comercializado en nuestro país”.

Sobre el retraso en el reglamento sobre el uso medicinal, el cual debió estar listo en diciembre de 2017, la Cofepris responde que aún está en revisión por el área técnica de Secretaría de Salud federal porque existieron más de 110 comentarios en el marco de la consulta pública que abrió la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) al primer proyecto de reglamento.

Sigue: #DebateInformador

¿Ante los amparos de la Suprema Corte se debe retomar la discusión sobre la legalización de la mariguana?

Participa en Twitter en el debate del día @informador