Transporte gratuito para alumnos llega a las 12 regiones de Jalisco

Con la entrega de 106 camiones multimodales, el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) ya se extendió a las 12 regiones del Estado.

Miguel Castro Reynoso, titular de la Sedis, explica que han logrado apoyar a 15 mil jóvenes que se tienen que desplazar diariamente entre 10 y 40 kilómetros para llegar a sus escuelas.

Este programa, que se lanzó desde el 2013, tiene el objetivo de facilitar y promover la movilidad de los estudiantes a los centros escolares a través de la implementación de un mecanismo de subsidio al transporte que contribuya a la economía de los hogares y a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Que no deserten los alumnos.

El programa tiene varias modalidades: la más común es la entrega de Bienevales, aunque también contempla la entrega de subsidios económicos, bicicletas y unidades de transporte en comodato a los Ayuntamientos del interior del Estado.

Esta última, destaca Castro Reynoso, es un tema muy importante para las alcaldías.

“Los camiones en los que se ha trabajado para apoyar son 106, que tienen un convenio en el que el Gobierno del Estado los compra y el municipio se encarga de pagar al operario y el combustible. El mantenimiento va garantizado los primeros dos años en la compra del camión y también se apoya con equipos de seguridad. Para los municipios fuera del área metropolitana es un tema muy importante. Hay municipios que no tienen sólo ese camión (de la Sedis), tienen más, pero su modalidad no es totalmente gratuita, pues muchos de ellos ofrecen el servicio subsidiado y le cobran a los estudiantes una parte del costo”.

Una de las reglas del programa es que el transporte escolar sea completamente gratuito, por eso los camiones amarillos de “Bienestar” no cobran un sólo peso a los estudiantes.

“En una ranchería el problema es que si ese sitio está a varios kilómetros de un centro universitario, si ese estudiante no tiene un camión que pase por él y su familia o tiene un vehículo con el cual moverse, para ese estudiante será prácticamente imposible estudiar. Hay dificultad porque no hay rutas de camiones, las distancias son más largas y evidentemente el costo económico por moverse es mucho más alto. Los camiones son una política efectiva que permite que muchos estudiantes puedan continuar con sus estudios, pues de otra manera no podrían hacerlo”.

El secretario señala que, a través del Fondo de Contingencia para la Economía Familiar, se han adquirido más vehículos que en breve se sumarán a los 106 camiones que ya transportan estudiantes de forma gratuita. Se trata de 86 camionetas de 15 pasajeros, nueve camionetas de 22 pasajeros y 19 camiones de 31 pasajeros.

“Esto nos habrá de dar una flotilla de 220 vehículos que estarán circulando en todo los municipios fuera del área metropolitana moviendo estudiantes. Se incrementará de manera significativa el número de estudiantes apoyados, si bien no todos son camiones, sí habremos de incrementar en aproximadamente entre 65% y 70% la cantidad de estudiantes beneficiados con lo que podríamos escalar de 15 mil a alrededor de 24 mil alumnos beneficiados en todo el Estado de Jalisco. Esto nos convierte en el único Estado del país que tiene un programa de transporte escolar que apoya a los alumnos”.

Por otro lado, desde el inicio de la administración, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) ha entregado dos mil bicicletas a estudiantes en el Estado, con una inversión aproximada de dos millones de pesos.

Parque vehicular para traslado de estudiantes

Adquiridos y distribuidos entre los Ayuntamientos: 106 camiones.

Por adquirir: 86 camionetas de 15 pasajeros, nueve camionetas de 22 personas y 19 camiones de 31 usuarios.

El programa de la Sedis entrega Bienevales a estudiantes, subsidios económicos, bicicletas y unidades de transporte en comodato para los municipios. FACEBOOK/miguelcastroreynoso

Aperciben a cuatro municipios por cobrar

Por cobrar el pasaje de los camiones Bienestar, cuatro Ayuntamientos han sido apercibidos por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis). Se tratan de Villa Corona, Cuquío, Amacueca y Tecolotlán, que pedían un pago a los estudiantes por el servicio de transporte gratuito.

Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría, explica que detectaron esta problemática luego de recibir varias quejas de los jóvenes a través de las redes sociales.

“Lo más complicado es que los municipios cumplan con el compromiso que corresponde al firmar el convenio de dar el transporte escolar totalmente gratuito, porque algunos municipios han querido cobrar o ya han cobrado en algún momento. El caso más reciente fue el de Villa Corona, que totalmente paró un camión. Yo les tuve que mandar un oficio para señalarles que les íbamos a recoger el vehículo. En la Región Altos Sur también se presentó este fenómeno en algunos municipios”.

El funcionario estatal recuerda que los camiones los adquiere la Secretaría y los entregan bajo la figura de comodato a los Ayuntamientos con la condición de que el servicio sea completamente gratuito. Las alcaldías deben hacerse cargo de pagar el salario del chofer y el combustible (el mantenimiento está garantizado en la compra durante los primeros dos años).

“Cuando detectamos eso, los apercibimos mediante un oficio y, si reinciden, recogemos el camión. Hasta el momento no hemos tenido que recoger ningún camión porque todos han asumido su responsabilidad”.

CASO DE ÉXITO

Suman mil 400 beneficiarios en el CUValles

Los alumnos del Centro Universitario de los Valles (CUValles) de la Universidad de Guadalajara son algunos de los estudiantes que más se han visto beneficiados con la compra de autobuses por parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis). Es, inclusive, calificado como un caso de éxito por la propia dependencia estatal.

María Isabel Arreola Caro, secretaria administrativa del CUValles, explica que alrededor de mil 400 alumnos utilizan este medio de transporte para acudir a clases. En total son 17 autobuses los que trasladan a los estudiantes de municipios como San Martín, Cocula, Acatlán de Juárez, Ameca y Tecolotlán, entre otros.

“Estos autobuses apoyan de manera muy importante a los estudiantes porque además de la capacidad que tienen cada uno, de 35 espacios, por el tipo de modalidades educativas que nosotros tenemos, como optimizada o mixta, tenemos el doble de beneficios. Los estudiantes asisten de dos a tres días por semana, y los camiones no sólo atienden a 35 estudiantes sino que se dobla el número de beneficiarios por la organización que se tiene”.

En el caso del municipio de Ameca, por la cercanía con el centro universitario, el camión hace varios viajes por día.

“Hay algunos estudiantes que se vienen a las 7:30 y el camión se regresa y vuelve a hacer otros viajes para tener un mayor alcance del número de alumnos que se atienden”.

Arreola Caro remarca que han detectado una problemática: estudiantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se trasladan al CUValles.

El apoyo a los jóvenes en la metrópoli es en forma de Bienevales y éstos no los pueden utilizar en camiones foráneos. Estiman que, al menos 500 alumnos, se encuentran en esa situación.

“Ya hemos hablado con Sedis sobre la posibilidad de comprar camiones para que se pudiera hacer el traslado de los chicos desde la zona metropolitana hacia acá. Estos autobuses estarían a cargo del centro universitario, la propuesta es asumir esta responsabilidad a través de una organización con los estudiantes para contar con trasladado”.

Considera que este programa sí ha logrado reducir la deserción escolar, pues señala que el gasto de los jóvenes para trasladarse llegaba en algunos casos hasta a los 300 pesos diarios para los que se mueven desde localidades lejanas.

Diecisiete autobuses dan servicio a alumnos del CUValles provenientes de San Martín, Cocula, Acatlán de Juárez, Ameca y Tecolotlán. FACEBOOK/ cuvalles

Objetivo del programa

Ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes del interior del Estado a través de la implementación de un mecanismo de subsidio para el pago de transporte, como apoyo a la economía de los hogares con estudiantes en educación secundaria, medio superior y superior.

Pretende facilitar la movilidad de los estudiantes del interior del Estado a sus centros escolares, proporcionar incentivos para que los jóvenes amplíen sus oportunidades educativas mediante apoyo al transporte, así como otorgar un apoyo económico a los hogares con estudiantes, para que la falta de recurso económico no sea una razón por la cual abandonen sus estudios.

Modalidades

Entrega de Bienevales.

Compra de camiones y bicicletas.

Entrega de subsidios bimestrales.

En 2013 solamente había siete mil estudiantes beneficiados fuera de la metrópoli; ahora son 15 mil. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

Duplican apoyos

En cinco años, el apoyo para el transporte de estudiantes se ha duplicado en Jalisco.

La administración de Emilio González destinó en el 2012 un presupuesto de 107 millones de pesos, no sólo para vales para jóvenes sino también para personas con discapacidad y de la tercera edad, y en la compra de camiones. Mientras que este 2017 terminará con una bolsa de recursos por 283 millones solamente para los Bienevales y la adquisición de vehículos para municipios del interior de Estado.

Los apoyos al transporte que se entregan a los estudiantes de la metrópoli y a los del interior del Estado son de diferentes modalidades. En el caso de los jóvenes de la zona conurbada se les otorgan Bienevales, suficientes para dos pasajes diarios.

Mientras que los estudiantes del interior de la Entidad pueden recibir distintos tipos de apoyos, que como un subsidio bimestral, la entrega de bicicletas o la compra de camiones que se otorgan en comodato a los municipios.

En el 2016, sólo para el apoyo al transporte para estudiantes del interior se destinó un presupuesto que ascendió a 46 millones de pesos para crecer casi un 50% en el 2017, con 74 millones de pesos.

Se han detectado más de 80 anuncios y publicaciones en las redes sociales donde los jóvenes ofertan el apoyo que les otorga la Sedis. EL INFORMADOR/Archivo

Dan de baja a 13 estudiantes por lucrar con los Bienevales

Luego de detectar que los estudiantes comercializaban los boletos, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social dio de baja a 13 beneficiarios del programa de Bienevales, confirma Miguel Castro Reynoso.

Hasta el momento se han detectado más de 80 anuncios y publicaciones en las redes sociales donde los jóvenes ofertan el apoyo que les otorga la Secretaría para tener transporte gratuito.

Castro Reynoso lamenta que se sigan presentando estas situaciones, pues se trata de una ayuda para los alumnos y adultos mayores que más lo necesitan. Hizo un llamado a los beneficiarios para que se abstengan de esta práctica e informar a la Secretaría si ya no necesitan el apoyo para otorgarlo a otra persona.

Resisten los recortes federales; habrá más recursos en 2018

En el 2018, el Gobierno del Estado buscará fortalecer la política social, pese a los recortes presupuestales en administraciones de todos los niveles.

“Para el gobernador Aristóteles Sandoval es muy importante fortalecer cada año la política social. Año con año, el Gobierno del Estado le ha generado una bolsa de recursos que permita atender de una mejor manera a los beneficiarios”, explica el secretario Miguel Castro Reynoso. “Yo creo que el 2018 será una constante, a pesar de que la situación económica no está fácil”.

El funcionario estatal acentuó que para la administración es muy importante atender a través de diferentes esquemas a los estudiantes de la Entidad, uno de los que ha sido clave es el transporte escolar desde varias perspectivas.

“La más importante de todas ellas tiene como objetivo primordial apoyar a la economía familiar y a todas estas familias para las que implica un porcentaje importante de sus ingresos el uso del recurso para el transporte. El Gobierno tiene un par de esquemas que están vigentes: uno de ellos es el programa de Bienevales y el otro es el del transporte escolar gratuito para estudiantes”.

Pendiente, la universalidad del programa

La universalidad del programa de apoyo al transporte en el Estado aún está pendiente. Esto se debe a varios factores: no todos los alumnos requieren el apoyo, principalmente los de secundaria, quienes en su mayoría viven cerca de las instituciones educativas y muchos de ellos prefieren no usarlos.

De un universo de alrededor de 400 mil alumnos en el Estado, 150 mil son los que deciden hacer uso del programa. Al primer semestre del 2017, la cifra va en 89 mil y se anunció la apertura de 15 mil espacios más de apoyo. Se hará el esfuerzo para tratar de cubrir en la actual administración, los más de 40 mil estudiantes que faltan por recibir el apoyo. La proyección es que el presupuesto pase de 155 millones a 180 millones de pesos.

La razón para que el programa de Bienevales en la Zona Metropolitana de Guadalajara no tenga un crecimiento similar a cuando inició, obedece a que las autoridades han decidido apostarle al Programa de Transporte Gratuito en el interior del Estado.

El crecimiento de la matrícula en algunos municipios del Estado es un indicador de que el programa ha ayudado a que los estudiantes puedan continuar con sus estudios.

