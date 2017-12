Sin escrituras, más de 400 predios del Ayuntamiento tapatío

El patrimonio público de los tapatíos se encuentra desprotegido, pues cientos de propiedades municipales no cuentan con escrituras que le den certeza jurídica. El Ayuntamiento de Guadalajara da cuenta de al menos 402 inmuebles de propiedad municipal que están sin escriturar, es decir que no tienen documento alguno que prueben que su dueño es el municipio.

Se trata de jardines, parques, plazas, vialidades, edificios administrativos, escuelas, centros del DIF, mercados, unidades de la Cruz Verde, unidades deportivas y centros culturales que en el papel no tienen dueño. Esta situación podría exponer a los predios a que sean invadidos por algún particular y que el municipio no los pueda recuperar, o que no se puedan bajar recursos federales o estatales para la ejecución de obras en esos sitios.

El caso más representativo es el de Palacio Municipal de Guadalajara: la sede del Gobierno tapatío no tiene escrituras desde que se terminó su construcción en 1952.

La síndica Bárbara Casillas explicó que detectaron esta situación durante los procesos de entrega-recepción al inicio de la administración cuando se revisó el estado del patrimonio municipal.

“Deriva de una problemática de omisiones y de usos y costumbres de antaño con los que las propiedades pasaban sólo de palabra y no se regularizaron con documentos oficiales”.

“Hay que recordar también que algunos predios eran ejidales y que al pasar a otro dominio no se completó algún trámite y por eso se encuentran en esa situación. Son situaciones muy diversas”.

Para regularizar la situación de los inmuebles, desde la administración de Ramiro Hernández, la entonces regidora del PRI, Irma Alicia Cano Gutiérrez, presentó una iniciativa para emitir la declaratoria de incorporación al dominio público de diversos bienes inmuebles. Propuesta retomada por el edil emecista Francisco Ramírez Salcido y que fue aprobada en julio de 2016.

Casillas indicó que hay diferentes formas de regularizar los inmuebles dependiendo de la situación en la que se encuentra cada uno.

La Unidad Deportiva “Plan de Ayala”, también conocida como Parque San Rafael, es uno de los predios de los que se espera la donación formal por parte del Gobierno del Estado. EL INFORMADOR/M. Vargas

Inmuebles sin escriturar por falta de donación

Palacio Municipal

Parque San Rafael

Museo El Globo

Algunos inmuebles sin cuenta catastral

Panteón de Belén

Rotonda de los Jaliscienses Ilustres

Plaza de Armas

¿Qué predios o inmuebles debe escriturar el municipio?

Vialidades

Parques y jardines

Plazas y plazoletas

Mercados

Oficinas administrativas

Unidades médicas

Unidades deportivas

Centros de Desarrollo Comunitario

Museos

Predios o terrenos

Pendientes de regularizar, 396 inmuebles

Hay 396 inmuebles pendientes de regularizar en la Comisión Municipal para la Regularización de Predios Urbanos (Comur) —instancia encargada de regularizar predios en el municipio— de los cuales 14 ya se encuentran en el Registro Público de la Propiedad, para obtener certificado de no inscripción y después pasarse a Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) para su aprobación.

Un total de 36 están en proceso de obtención de cuentas catastrales, 35 tienen declaratoria de regularización por parte del Ayuntamiento y están en proceso de escrituración con notario. Mientras que 321 ya se publicaron en Gaceta y en estrados, están por pasar a primera sesión de Comur.

Mientras que en el caso de los seis restantes se espera que se reciba la donación formal del Gobierno del Estado que en su momento otorgó el inmueble al municipio. Tal es el caso del Museo El Globo, la Unidad Administrativa Reforma y el Parque San Rafael, entre otros.

La síndica Bárbara Casillas destacó la importancia de regularizar los inmuebles de propiedad municipal pues, además que están obligados por ley, otorga certeza jurídica al patrimonio de todos los tapatíos y permite la ejecución de recursos federales o estatales sin que tengan observaciones en las auditorías.

Aceptó que probablemente no puedan terminar los trámites durante esta administración por el elevado número de predios aunque consideró que dejarán un avance significativo.

El Palacio de Gobierno municipal tiene sin escrituras desde 1952, año en el que se terminó de construir, debido a que nunca se concretó su donación formal. EL INFORMADOR/A. Camacho

Palacio Municipal, 65 años sin propietario legal

El Palacio Municipal tapatío lleva 65 años sin escrituras y forma parte de los predios propiedad del municipio pendientes de regularizar.

El edificio se asienta donde se encontraba la Casa de la Moneda y el Palacio del Episcopado en la Guadalajara virreinal. En 1946 el municipio ocupa el espacio y le hace una serie de modificaciones, hasta que fue demolido en 1949. El inmueble actual fue diseñado por el francés Paul Dubois y su edificación fue dirigida por el arquitecto Vicente Mendiola. Su construcción se terminó en 1952. Su situación es especial, no sólo porque es la sede del Gobierno municipal, sino porque nunca se concretó la donación formal por parte del Gobierno del Estado y porque la propiedad está fraccionada en tres partes.

“Son tres fracciones: una que sí es propiedad municipal y de la que sí tenemos escritura y las otras dos partes son de propiedad estatal que es de las que nos hace falta la donación. Había una de propiedad federal que en su momento se donó al Estado”, explicó la síndica Bárbara Casillas.

“Con las ampliaciones, luego de que se empezó a construir el palacio, se aumentó la superficie y estas fracciones se empalmaron y nos quedamos con una área más reducida”.

En la Sesión de Cabildo del 15 de septiembre de este año, la síndica presentó una iniciativa para que el municipio solicite la donación al Gobierno del Estado de las dos fracciones pendientes. Ésta ya se encuentra en la Comisión Edilicia de Patrimonio.

Por otro lado, los inmuebles también pendientes de concretar la donación por parte del Gobierno del Estado son la Cruz Verde Ernesto Arias, Museo El Globo, la Unidad Administrativa Reforma y la Unidad Deportiva 18 de Marzo. Este donativo fue solicitado en diciembre de 2016 y no se ha tenido respuesta. Mientras que el Parque San Rafael fue pedido en 2013 y todavía se encuentra en la misma situación. Se enviará un oficio recordatorio al Ejecutivo estatal.

Sitios emblemáticos sin cuenta catastral

Pese a su importancia histórica y cultural para los tapatíos, el Parque Morelos, el Panteón de Belén y la Plaza de Armas están en un limbo legal. Tres de los sitios más emblemáticos de Guadalajara no tienen cuenta catastral.

Es decir que no se tiene registro en el catastro municipal de estas propiedades. En esta misma situación se encuentran 66 bienes inmuebles del municipio en su mayoría jardines, plazas y plazoletas.

El catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes inmuebles públicos y privados ubicados en los municipios. Este tiene por objeto la determinación de las características de los predios y construcciones dentro de la demarcación mediante la formación y conservación de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, como medio para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Federalismo (Inafed), el catastro sirve como proceso técnico para generar recursos financieros que apoyen distintos programas de desarrollo, ayuda en la planeación de la administración municipal y contribuye al desarrollo comunitario.

Por ejemplo, al conocer las características físicas de los predios y el uso actual de las tierras y construcciones, se dispone de elementos para la planeación del desarrollo socioeconómico de las diferentes regiones del municipio.

Al no tener una cuenta catastral, técnicamente estos 66 inmuebles no pueden contribuir al cumplimiento de estas funciones pese a su importancia para el municipio y los ciudadanos.

Otros espacios que tampoco tienen cuenta catastral son la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, el Pasaje Morelos, Plaza Guadalajara y el Jardín El Refugio. Así como la sede de la Dirección de Movilidad, el Centro Comunitario Independencia, el Mercado Miraflores y el Centro de Desarrollo Comunitario N°1 del DIF Guadalajara, entre otros.

Por ello, la administración municipal ya tomó medidas para resolver esta problemática y los 66 inmuebles se encuentran en el proceso para obtener su cuenta catastral.

Problemas por la falta de escrituras

Imposibilidad de pedir recursos federales para restaurar edificios históricos.

Falta de certeza jurídica.

Indefensión jurídica en caso de ser invadidos.

Imposibilidad de ejecutar recursos federales o estatales en obras.

El predio donde se encontraba el Museo del Globo carece de escrituras. EL INFORMADOR/A. Camacho

TELÓN DE FONDO

Edificios históricos, sin apoyo por falta de documentación

Por falta de escrituras, algunos edificios históricos no pueden concursar por recursos federales para su restauración pues uno de los requisitos fundamentales es la certeza jurídica de los inmuebles.

En 2015 existían al menos seis inmuebles bajo el cuidado del Estado en la incertidumbre: el Ex Convento del Carmen, el Ágora de dicho inmueble, la Biblioteca Central Estatal, el Museo Taller José Clemente Orozco, el Patio de los Ángeles y el edificio de la Antigua V Región Militar.

El hecho de que un edificio histórico no cuente con escrituras no significa que se encuentre desamparado a la espera de que algún particular lo reclame como suyo, pues todos están registrados ante el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales. Pese a la carencia de escrituras, por el tipo de inmueble se puede inferir a quién pertenece conforme lo establece la Ley de Bienes Nacionales.

LA VOZ DEL EXPERTO

Adrián Talamantes (presidente del Colegio de Notarios)

Escrituras dan certeza jurídica

Al destacar la importancia de tener en regla los documentos de las propiedades, Adrián Talamantes, presidente del Colegio de Notarios, recordó que las escrituras de los inmuebles otorgan certeza jurídica.

“Parte de justificar la propiedad de un inmueble es con el título de propiedad correspondiente. De ahí la importancia de tener todo en orden y en regla. Naturalmente estos problemas que tienen algunos municipios datan de décadas y a veces hasta de siglos”.

Consideró que la falta de escrituras de algunos inmuebles se pude deber a su antigüedad.

“Son inmuebles de tantos años, como algún parque o mercado, que a lo mejor nadie reparaba en que no tenían la escrituración correspondiente pero afortunadamente el gobierno actual ya lo está resolviendo”.

Para regularizar la situación de los predios de propiedad municipal pendientes de escriturar, el Gobierno de Guadalajara y el Colegio de Notarios firmaron un convenio en esta administración.