Salvación a la vista para Atlas

En lo que parecía una fiesta total para los 27 mil 978 aficionados que asistieron al Estadio Jalisco a apoyar al Atlas, terminó siendo un encuentro de nervio y tensión, ya que los Zorros tenían una ventaja de tres goles en el marcador y un hombre de más por la expulsión de Osvaldo Martínez y al final el juego concluyó con un apretado triunfo de los rojinegros 3-2 sobre el líder general Santos Laguna, en un claro ejemplo de que David le puede pegar a Goliat.

“Estoy contento primero que nada, hay muchos puntos a rescatar. Los muchachos de cantera jugaron bien, también los de experiencia, la comunión fue fundamental dentro del terreno de juego”.

En el futbol mexicano es evidente que cualquiera le puede pegar a cualquiera y en el coloso de la Calzada Independencia quedó de manifiesto esta situación, en donde el peor equipo del Torneo Clausura 2018 le pegó a uno de los mejores planteles como lo es el conjunto de la Comarca y con esto firmaron un Viernes Santo de lujo para el futbol tapatío.

Con la victoria obtenida, la salvación del Atlas está virtualmente lograda, ya que a falta de que juegue el Veracruz mañana, se pone a 11 unidades con cuatro partidos más por disputar y los Tiburones deberán ganar para mantener su esperanza de salvación, de lo contrario, los Zorros estarán finiquitando el tema para los escualos.

El trámite del encuentro lucía sencillo para los dirigidos por Gerardo Espinoza, ya que se fueron arriba en el marcador por tres goles. El primero por conducto de Edyairth Ortega al minuto 21 tras una jugada prefabricada iniciada por Rafael Márquez y concluida por el canterano rojinegro, quien marcó su primer gol en la Primera División.

El segundo tanto fue logrado al minuto 37 gracias a que Milton Caraglio aprovechó una falla del capitán de Santos Laguna, Carlos Izquierdoz para encarar sólo a Jonathan Orozco y definir. El tercer gol rojinegro fue del mismo Caraglio en el segundo tiempo por la vía del penal al minuto 50.

Hasta ahí todo era alegría para la Fiel, sin embargo llegaron los cambios de Santos y con ello también el cambio de actitud; entraron Djaniny Tavarez y Edwuin Cetre y le pusieron emoción al final del juego. Julio Furch marcó dos goles que hicieron que el nervio fuera evidente en la familia rojinegra a los minutos 68 y 69, sin embargo ya no le alcanzó al líder general y Atlas se llevó el triunfo, el cual fue festejado entre fuegos artificiales.

Por lo pronto, el Atlas ya no es el sotanero.

Apoyo de la Fiel en Viernes Santo

No importa que sea periodo vacacional o que el Atlas sea último de la tabla general, la Fiel se volcó al Estadio Jalisco para apoyar a su escuadra, tal y como ocurre cada 15 días, y para el señor Santiago Montes, quien acudió con su esposa y su nieto, volver al coloso de la Calzada Independencia representa un gusto aparte al ver al equipo de sus amores.

“La verdad no esperaba tanta gente, cuando compré los boletos vi que había muchos en taquilla y pues aprovechamos. Vengo con mi familia, mi esposa y mi nieto a ver ganar al Atlas. Venimos continuamente, no siempre, pero por ejemplo hoy hicimos la excepción, ya que hace mucho no habíamos venido, teníamos rato, pero regresamos y aquí estamos para apoyar”, dijo el aficionado rojinegro, que portaba la playera de su equipo con orgullo.

Por otro lado, antes de comenzar el encuentro ante Santos Laguna, la Barra 51, el grupo de animación más importante del Atlas, festejó su XX aniversario con un tifo con la imagen de algunos de sus barristas y con la leyenda “Inmortales”, entre cánticos.

En familia. Don Santiago Montes, con su esposa y su nieto, vieron a un Atlas desconocido. EL INFORMADOR/J. Robles

MOMENTOS CLAVE

Se la rifó

Todos tenían dudas en cuanto al debut de un canterano en la portería. Todos menos José Hernández. Cuando promediaban 19 minutos de acción, Julio Furch quedó dentro del área con un balón que controló a medias, pero que es de rutina para el argentino. José salió valeroso a manotear el esférico antes de que lo tocara Julio y evitó el remate del argentino que abría el marcador.

Regalito

Con el partido 3-0 en favor del Atlas, vino un centro por derecha donde Osvaldo Martínez no pudo rematar a placer por la marca de Govea (foto), al 55’. El rebote queda entre los dos jugadores y mientras el rojinegro va leal por la pelota y la aleja, el paraguayo va con el codo arriba frente al árbitro, que le saca la segunda amarilla para que el Santos se quede con uno menos.

Manotazo salvador

Atlas vivía momentos de agobio, pero de pronto recuperó la pelota y ya no permitió que el rival lo agobiara. A ocho minutos del final, Santos falla en un tiro de esquina, Leiton remata a placer dentro del área de pierna zurda, pero Jonathan Orozco saca con gran lance lo que era el 4-2 y que ponía cifras definitivas al cotejo.

LA FIGURA

Milton Caraglio

El delantero argentino del Atlas no dejó de luchar durante los 90 minutos, peleó cada balón que se acercaba a su zona y de paso logró dos de los tres goles con los cuales el conjunto de los Zorros consiguió uno de los triunfos más importantes de la historia moderna.