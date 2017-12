Renovará IMSS tecnología para el tratamiento de cáncer en Jalisco

Desde que escuchó la palabra cáncer en voz de su médico, Leticia Montaño reflexionó si la muerte le llegaría pronto. Decidió que afrontaría la enfermedad (diagnosticada en agosto pasado) con una vibra positiva y atendería todas las indicaciones que le dieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Leticia tuvo éxito, pues además de que se detectó el tumor en una etapa temprana, el IMSS le practicó la mamografía y la biopsia el mismo día. Tres semanas después de recibir su diagnóstico entró al quirófano y ya recibió 10 de 23 sesiones de radioterapia. La tecnología médica está salvando su vida.

Jalisco se encuentra en una posición privilegiada con respecto a la mayoría de los Estados del país. Los núcleos médicos de alta especialidad atienden no sólo a los derechohabientes de la Entidad sino a pacientes que vienen desde Michoacán, Colima, Sonora y Baja California. “Hablamos de, potencialmente, más de 13 millones de personas”, dice el director del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, Hugo Ricardo Hernández.

Ante esa alta demanda, la Dirección General del instituto ha autorizado un monto que supera los 480 millones de pesos para la renovación de equipos salvavidas en el Centro Médico Nacional de Occidente. Entre éstos se encuentra un nuevo angiógrafo, un tomógrafo, un sistema de resonancia magnética y un acelerador lineal.

“Hoy estamos en la capacidad de atender a la mayor cantidad de personas que vienen en un día, pero posiblemente nuestra capacidad la podamos incrementar en 15% o 20 por ciento”.

Derrotan al cáncer 9 de cada 10 pacientes

Los tumores en mama, próstata y pulmón son los más recurrentes, reporta el IMSS. La prevención es fundamental. EL INFORMADOR/Archivo

El temblor en sus manos era tan fuerte que no podía empuñar la llave para meterla en la cerradura. Cuando logró abrir la puerta, Carmela se metió a su cuarto y se hundió en un profundo llanto. La noticia que recibió de su médico familiar la había derrotado: estaba desconsolada porque le habían confirmado cáncer en el cérvix. Y ella sólo iba a una revisión de rutina que, pensó, no sería más que protocolo.

Lloró hasta que se quedó dormida. Fue su hija quien la despertó cuando llegó del trabajo y a ella le contó primero la mala noticia. “¡Me voy a morir!”, le confesó en un nuevo ataque de pánico. “No te vas a morir, mamá. Vamos a ver cómo le hacemos, pero esta la salimos”, le contestó Elisa, quien esa noche reunió fuerzas para ocultar el duro golpe.

Tras varias noches en vela, Carmela logró la calma y comenzó a escuchar a familiares y amigos. Ellos le recomendaron seguir el protocolo y dejar que el IMSS la ayudara. Con suerte, pensó tras reflexionarlo, su vida se prolongaría unos años más.

Soportó cinco de seis sesiones de quimioterapia que le prescribió el doctor en la Clínica 46. Acudió a 15 de radioterapia y cinco más de braquiterapia en el Centro Médico de Occidente. Medio año después, con mucho esfuerzo físico, su tumor desapareció. Fue dada de alta y, en cada cita a la que acude, se le recuerda que no hay restos de aquello que le quitó el sueño en 2016.

La detección oportuna fue la clave. Esa, dice Hugo Ricardo Hernández, titular del Hospital de Especialidades, es la principal razón del éxito en los tratamientos.

“El IMSS tiene un mecanismo perfectamente embalado para la atención lo más rápidamente que un paciente lo requiera, sobre todo en este tipo de enfermedades”.

De acuerdo con cifras concedidas por la Unidad de Transparencia del Instituto, entre 2010 y 2016 se han atendido a 1.6 millones de pacientes de cáncer en el país, y el 8.6% de éstos están registrados en Jalisco.

En México, han fallecido 120 mil 982 pacientes del IMSS por cáncer en los últimos siete años. Pero la cifra es mínima si se le compara con la cantidad de personas que reciben tratamiento por la misma enfermedad, y que han sido dadas de alta en el mismo periodo: un millón 498 mil 505. Esto es, que nueve de cada 10 han logrado derrotar el padecimiento.

Carmela está dentro de la estadística positiva. Y todo gracias a un diagnóstico a tiempo, pues el cáncer se encontraba en una etapa incipiente. “Y no es lo mismo tratar a una persona en la que se encuentra oportunamente un problema, a una persona que lo tiene muy avanzado. Si lo encontramos oportunamente, el porcentaje de éxito, de supervivencia y potencial de curación, es mayor”, concluye el médico.

CLAVE

Es cinco veces más letal que los accidentes

Practicarse al menos una revisión médica al año resulta aún más importante que ajustarse el cinturón de seguridad cuando conduce su vehículo. Y las cifras de mortalidad a escala nacional que revela el Instituto Mexicano del Seguro Social son la mayor prueba de eso.

Entre 2010 y 2016, el IMSS ha contabilizado 25 mil 075 decesos por accidentes, tanto por caídas accidentales como percances en vehículos de motor. La cifra es grave, pues significa prácticamente un deceso por accidente al día. Y pese a ello, la cifra es apenas una quinta parte de los decesos contabilizados por tumores malignos.

Porque en los últimos siete años, el cáncer ha cobrado la vida de 130 mil 498 pacientes del Instituto.

Esa enfermedad no distingue entre sexos, pues la proporción de muertes por cáncer entre hombres y mujeres es prácticamente la misma: 50.1 contra 49.9 %, respectivamente.

TUMORES MALIGNOS, TERCERA CAUSA DE MUERTE

Por ser sede de núcleos médicos de alta especialidad, en Jalisco se atienden personas de estados vecinos como Michoacán, y de otros tan lejanos como Baja California. EL INFORMADOR/Archivo

Atienden hasta 300 pacientes al día

Aunque en México hay una alta tasa de supervivencia al cáncer, los tumores malignos son la tercera causa de muerte.

Durante años, las enfermedades cardiovasculares se han ubicado hasta arriba en la estadística. Y esa lógica no cambia: en lo que va de la década, el IMSS ha registrado 214 mil 601 decesos por afecciones del corazón e hipertensión.

En el segundo lugar se encuentra la diabetes, que ha cobrado 154 mil víctimas durante el mismo periodo. Por su parte, los tumores han provocado la muerte de 130 mil 498 pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social entre el 2010 y el 2016.

Y en esa misma proporción es como se cuentan los registros ante las clínicas públicas de alta especialidad. Por ejemplo, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente se reconoce que, debido a la cantidad de pacientes, hay momentos en los que el trabajo queda rebasado.

Hugo Ricardo Hernández refiere que “en un día típico con nuestros aparatos atendemos un promedio de 280 a 300 pacientes en radioterapia. Jornada matutina, vespertina y, cuando las necesidades nos rebasan, hacemos planeación y abrimos turnos nocturnos”.

Afirma que las enfermedades oncológicas son, “indiscutiblemente”, de las que más son atendidas en ese hospital. Y hay razones de peso para ello: el Centro Médico Nacional de Occidente recibe pacientes de 16 hospitales y 110 unidades de medicina familiar en Jalisco, pero también de otros núcleos de Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Sonora y Baja California.

Las enfermedades e infecciones digestivas y respiratorias se encuentran en las siguientes posiciones del listado de mayor incidencia en mortalidad.

Los accidentes se encuentran en la novena posición.

Principales causas de muerte en el IMSS (2016-2017) Lugar Enfermedad Total Hombres Mujeres 1 Enfermedades cardiovasculares 214,601 108,746 105,855 2 Diabetes mellitus 154,731 73,496 81,235 3 Tumores malignos 130,498 65,440 65,058 4 Enfermedades digestivas 102,316 55,818 46,498 5 Infecciones respiratorias 51,444 27,371 24,073 6 Enfermedades respiratorias 49,881 27,054 22,827 7 Enfermedades del sistema genito-urinario 42,827 23,161 19,666 8 Enfermedades infecciosas y parasitarias 32,363 18,163 14,200 9 Accidentes 25,075 16,210 8,865 10 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 21,815 12,220 9,595 Total de muertes por las 10 principales causas 825,551 427,679 397,87

“Voy a levantar la mano de la victoria”

Nunca tuvo una dolencia, hasta que el tratamiento comenzó. Leticia Araceli Montaño Magallanes salvó su vida debido a una costumbre arraigada: la de practicarse un chequeo médico periódico. Fue así como descubrió un bulto extraño en su pecho derecho que, eventualmente le confirmarían, se trataba de un tumor maligno.

Se asustó. Por supuesto que sudó frío cuando llegó el resultado de la biopsia y le dijeron que se trataba de cáncer de mama. Porque nadie, afirma, está preparado para recibir esa noticia.

“Pero en menos de 10 días, (los médicos del IMSS) me estaban buscando al teléfono celular y me dijeron que me presentara (en el hospital)”.

Leticia es un caso de éxito. A principios de agosto comenzó su protocolo y, tras analizar su caso, los médicos del Hospital de Especialidades del Seguro Social agendaron su intervención: una cuadreptomía conservadora para el 4 de septiembre.

“¿Que si fueron horas difíciles? ¡Claro! En mi familia he vivido varios casos de cáncer. Uno de éstos fue el de una tía que falleció por cáncer de mama a los 51 años, por no atenderse. Entonces, claro que entra una especie de angustia e incertidumbre. Dices: ‘Tengo cáncer y me voy a morir o voy a sanar’. Es difícil”.

La enfermedad, ella lo sabe, “no duele”… pero la sensación de tenerlo adentro, sí. Fue por ello que vivió un proceso difícil, aunque agradece que el personal del Centro Médico le hiciera olvidar un poco su estrés al ingresar a las instalaciones, de cara a su operación.

“Entras indefenso porque dices: ‘Ellos van a hacer conmigo lo que consideren adecuado’. Pero para mí fue muy tranquilizante que, cuando entro, se presentan la enfermera, la anestesióloga… todo mundo. Eso: la calidez que sentí, me dio mucha tranquilidad”.

Libró la operación y se mantuvo un mes en reposo absoluto. Después, le agendaron 23 sesiones de radioterapia y está a poco de llegar a la mitad. Dada su etapa temprana, a ella el cáncer no le dolió… pero las secuelas del tratamiento, sí.

Leticia, le dijeron después de los estudios, desarrolló una tumoración maligna debido a la liberación de hormonas: una de las causas de esta enfermedad. Por eso deberá tomar una pastilla durante cinco años para evitar un nuevo brote. Actualmente resiente en un leve pero constante ardor en el pecho derivado de la radioterapia. No obstante, está convencida de que “en un lapso no muy largo voy a levantar la mano de la victoria”.

¿Cuáles son las causas del cáncer?

Factores externos

Tabaco.

Organismos infecciosos.

Mala alimentación.

Sustancias químicas.

Radiación.

Factores internos

Mutaciones heredadas.

Hormonas.

Problemas inmunitarios.

Mutaciones debido al metabolismo.

Porcentajes

15% de los casos suceden por una predisposición genética. Esto es, que se hereda.

85% es provocada por agentes externos.

18% de los pacientes es atendido por contraer infecciones por virus, bacterias o parásitos. Por ejemplo, el virus de papiloma humano o hepatitis B.

Fuente: Fundación Helping Cancer.

GUÍA

Tecnología que salva vidas

Aunque la autoexploración y el chequeo médico continuo resultan vitales para mantener la salud, las nuevas tecnologías médicas son, indudablemente, herramientas fundamentales para que la tasa de mortalidad por cáncer en el país se quede abajo.

En ese sentido, el Centro Médico Nacional de Occidente cuenta con equipos de punta no sólo para optimizar los tiempos de diagnóstico, sino para que el tratamiento esté focalizado sólo en los puntos que deben ser atendidos. Estos son algunos de los equipos que sirven a los derechohabientes del IMSS que reciben atención en el Hospital de Especialidades.

Sonograma mamario

Utiliza la misma tecnología de navegación que los barcos para llegar a su destino, pero este equipo toma fotografías, vía ondas sonoras, para detectar bultos o anormalidades en el seno, y establece si se trata de un tumor benigno o no.

Mamógrafo

Es un equipo que toma imágenes de la mama con rayos X, las cuales son conocidas comúnmente como mamografías. Permite detectar bultos o cualquier anormalidad antes de que la paciente sienta algún padecimiento físico.

Tomógrafo

Es un equipo de rayos X de grandes proporciones que tiene decenas de usos, pero para el tratamiento del cáncer toma imágenes seccionadas del cráneo. Es indoloro y sirve para detectar tumoraciones o quistes, así como su forma y dimensiones.

Gammagrama

Utiliza pequeñas partículas de material radiactivo, mediante las cuales el médico evalúa si el paciente está respondiendo bien al tratamiento, o si el cáncer se ha propagado en el cuerpo y en dónde. A partir de los resultados que arroja, el equipo de medicina define si hay que hacer un procedimiento quirúrgico más amplio.

Acelerador lineal

Equipo de alta tecnología que emite dosis de radiación concentradas al tumor, en función de su tamaño y forma, para destruirlo sin afectar (o afectar lo menos posible) los tejidos que están próximos. Es el equipo que se utiliza para realizar las radioterapias, y que complementa el trabajo de planeación que se hace tras los resultados obtenidos con el tomógrafo.

Resonancia magnética

Examen indoloro que puede captar imágenes detalladas del cuerpo entero sin necesidad de usar rayos X, pero sí es asistido con imanes y ondas de radio. Ofrece fotografías que permiten conocer tanto el estado de los órganos como del cuerpo en general.

Radioterapia interna

Conocida también como braquiterapia. Es una tecnología que también utiliza rayos X, pero con un equipo que se introduce al cuerpo y se acerca lo más posible al tumor para enviarle radiación directamente, con el propósito de destruirlo.

Quimioterapia

Es una “asistencia” intravenosa que ataca las células cancerígenas con mayor rapidez que las células sanas, y que dependiendo del caso se utiliza para reducir la dimensión del tumor, ralentizar su crecimiento o desaparecerlo por completo después de la cirugía. Debido a su composición química, el tratamiento también causa efectos secundarios en el paciente.

