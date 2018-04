¿Qué proponen los candidatos ante el caso de corrupción Odebrecht?

5 Jaime Rodríguez "El Bronco"

Durante las intervenciones del candidato independiente, Jaime Rodríguez aseguró que su mamá no sabía leer y escribir pero le enseñó que no podía tomar lo que no le pertenece.

El independiente señaló a López Obrador de defender a "toda su gente". "Eso significa no entrarle a los problemas".

"No te confíes de las encuestas. Las encuestas no son la elección" dijo al candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia".

De manera directa cuestionó al candidato José Antonio Meade, si estuvo implicado en el caso

de Roberto Borge.

