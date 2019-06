Por desempleo, récord en retiros de las Afores

El año pasado, la crisis de desempleo impulsó a que un millón 744 mil mexicanos retiraran parte de sus ahorros de sus Afores, alcanzando una cifra de nueve mil 610 millones de pesos en total, la más alta en los últimos años. Lo anterior significa que, en promedio, cada desempleado obtuvo cinco mil 510 pesos de sus fondos de ahorro para librar la crisis.

Entre enero y abril de 2019, el monto de los retiros parciales por desempleo en las Afores suma tres mil 410 millones de pesos, la cifra más alta desde 2013, confirma la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Gustavo Ramírez es un ejemplo. El tapatío trabajaba en una fábrica de solventes y pinturas para vehículos, hasta que lo despidieron tras un recorte de personal. Por eso buscó obtener recursos de su Afore, mientras consigue otro empleo. “Al momento de hacer el trámite te dicen si eres candidato y los requisitos que debes cumplir, como estar dado de alta en el IMSS o que no hayas retirado ese apoyo en los últimos cinco años”.

Relata que, cuando recibió el dinero de su cuenta de ahorro, sintió que fue injusto, ya que solamente le dieron cuatro mil pesos, pese a que en su cuenta tiene más de 140 mil pesos. Lo que más lamenta es que le van a quitar 250 semanas de cotización.

“Esperaba al menos un 10% de ese dinero… al menos nueve mil pesos, pero no. Ahora me descontaron mucho tiempo de cotizaciones, se me hace muy cruel porque es una necesidad, un derecho que tienes, pero condicionado y muy desleal”.

Afirma que en su Afore también le ofrecían la opción de otorgarle un total de nueve mil pesos, pero se los dividían por mes. “Sí quería que la ayuda fuera de más dinero, me daban mil 500 pesos por mes, pero tenía que ir a las oficinas a hacer el trámite y solicitarlo. Era más cansado, hasta ellos me dijeron que por eso me convenían los cuatro mil pesos”.

Gustavo señala que usa el dinero que recibió para buscar empleo, pues envía solicitudes y acude a las entrevistas de trabajo. “A veces tomo hasta ocho camiones al día en mi búsqueda de empleo. Me parece que las Afores tienen una posición ventajosa, deberían ser más accesibles porque al final de cuentas es mi dinero”.

¿Qué es el retiro parcial por desempleo?

Es un beneficio que le ofrece su cuenta del Afore, donde puede hacer un retiro parcial de sus recursos en caso de estar desempleado bajo las siguientes modalidades:

Modalidad A

Si su cuenta tiene al menos tres años de haber sido abierta y un mínimo de dos años de cotización en el IMSS, recibirá 30 días de su último salario base de cotización, con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual.

Modalidad B

Si la cuenta tiene cinco años o más de haber sido abierta, recibirá lo que resulte menor entre 90 días de su salario base de cotización en las últimas 250, o el 11.5% de los recursos acumulados en la Subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV).

Retiro parcial por desempleo

Requisitos

Tener 46 días naturales sin empleo.

Al menos tres años con registro en una Afore.

Dos o más años cotizados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No haber efectuado un retiro en los últimos cinco años.

Tener expediente de identificación actualizado (se genera con el Afore).

Documentos

Identificación oficial.

CURP.

Algún documento que contenga número de seguridad social.

Estado de cuenta bancario a su nombre con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE).

Pre-solicitud de disposición de los recursos por retiro parcial por desempleo.

Fuente: Informe del primer trimestre de 2019 de la Consar.

Critica tardanza

Además de perder su trabajo, ahora Antonio Morales está endeudado. Trabajaba en una compañía de vinos y licores en donde le daban comisiones por artículos vendidos, pero los precios empezaron a subir y las ventas a bajar. La esperanza que tenía era aprovechar el dinero de su Afore, pero tardaron mucho en entregarle los recursos.

“Yo termino mi relación laboral el 22 de febrero y hasta el 9 de mayo recibo mi primer pago (de su fondo de ahorro), fue mucho tiempo sin entrada de dinero. Lo que más me frustra de la tardanza es que es mi propio dinero el que no me quieren dar”.

Detalla que se metió a la página de su Afore y revisó los documentos que debía llevar. Aunque trató de agilizar la situación, primero le pidieron formar un nuevo expediente. Luego se percató que su empresa lo dio de baja hasta los primeros días de marzo. “Allí empieza el martirio para el retiro parcial por el desempleo. Me pidieron que hiciera una cita en la página ‘e-sar’, pero no tenían lugares hasta para otra semana. No me concretaban citas… ni aunque llamé al corporativo de mi Afore las cosas mejoraron”.

Tras muchas vueltas y trámites, al fin pudo recibir su dinero. Menciona que cada mes le van a depositar cuatro mil pesos (hasta por un semestre), que le ayudarán en lo que consigue otro trabajo.

“Si me hubieran dado antes el dinero no estuviera pagando tantos intereses, pero a ellos no les importa eso”.

Recomienda que las personas estén al tanto del mercado de las Afores, ya que él se dio cuenta que tenía rendimientos bajos hasta que pidió el retiro. “Uno se siente impotente porque no hay nadie que lo defienda. Trabajan nuestro dinero y hacen lo posible por no soltarlo. Ojalá que existieran leyes más favorables para este tipo de trámites”.

GUÍA

Modalidades

A las personas que integran el Sistema de Ahorro para el Retiro, la ley ofrece el beneficio de disponer de una parte de los recursos de la cuenta de los trabajadores.

Hay dos modalidades: por desempleo y matrimonio. Y precisamente la primera es la que se ha triplicado desde la reforma en 2005. En ese año, 355 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron uso de este beneficio. Sin embargo, durante el año pasado, un millón 744 personas realizaron retiros.

Los mexicanos han tenido que recurrir a los retiros parciales, mientras los Gobiernos federal y estatal han incumplido con la creación del seguro de desempleo que se prometió desde 2012.

La reforma propuesta por Enrique Peña Nieto se aprobó en la Cámara de Diputados en 2014, pero se olvidó en el Senado.

Sobre los retiros de las Afores, Luis Gerardo Estrada Gutiérrez, académico de la Universidad Panamericana (UP), apunta que no se trata de un seguro de desempleo el retiro de las Afores; por lo tanto, no es un regalo o un trámite que les convenga a todos los trabajadores con derecho a este beneficio. “Cuanto tú retiras por desempleo estás disminuyendo tu ahorro, por así decirlo, para cuando estés viejo. No es un regalo del Gobierno, no es un regalo de tu Afore, simplemente es una opción que te ofrecen por si caes en ese estatus”.

Advertencia

El documento para retirar dinero de las Afores contiene una serie de elementos que jugarán un papel determinante al momento de la decisión.

Expertos alertan sobre cómo disminuye el saldo en una cuenta de Afore y, en consecuencia, cómo se reducen también las semanas cotizadas. Por ejemplo, si un trabajador retira un monto de 10 mil 500 pesos de su cuenta de Afore, se le estarían descontando 60 semanas de cotización, lo que equivale al 10% del tiempo que se lleva cotizado al momento del retiro.

Generan empleos de bajas competencias

En el reporte que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica sobre el estado de los empleos, indica que este año el mercado del trabajo mexicano se está polarizando y generando empleos de bajas competencias. Por ese motivo, recalca que la cantidad de empleos podría mantenerse, pero bajaría respecto a la calidad y la equidad.

Según el documento, la experiencia laboral de jóvenes y adultos sin estudios superiores ha empeorado en la última década.

La proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”, es de 21%, más alta que la media de la OCDE, que es de 13.2 por ciento.

Otra alerta tiene que ver con la oferta de empleos, ya que según el análisis, los mexicanos de entre 20 y 30 años tienen más probabilidades de enfrentarse a la desocupación.

“A diferencia de la mayoría de los otros países, la probabilidad de recibir bajos sueldos no ha aumentado para los trabajadores jóvenes con niveles de estudios medio-altos”.

En ese contexto, “es crucial un marco regulatorio para proteger a los trabajadores”. Las principales propuestas son eliminar incentivos fiscales que fomentan una errónea clasificación de los trabajadores, incluir a los empleados de plataforma y mejorar el equilibrio entre el poder de negociación, que favorece principalmente a los empleadores.

“México podría sacar provecho de la experiencia de otros países de la OCDE que han extendido la legislación para proteger a ciertas categorías (como los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos dependen de muy pocos clientes). En la actualidad, ciertas categorías de trabajadores por cuenta propia son de hecho considerados como empleados, con los mismos derechos, beneficios y deberes de éstos”. Sobre las personas adultas, se indica que su aprendizaje es cada vez más importante para que mantengan y mejoren sus competencias a lo largo de su vida laboral.

“Muchos adultos con bajas competencias, por razones familiares o de trabajo, no tienen tiempo de capacitarse. La formación basada en módulos auto-contenidos y certificados puede ayudar a que cada uno aprenda a su propio ritmo”.

Saldos de la Afores

Los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registraron plusvalías acumuladas que ascendieron a 157 mil 757 millones de pesos en los primeros tres meses del año, monto equivalente al 4.46% de los recursos administrados por las Afore.

El SAR alcanzó 63.4 millones de cuentas, de las cuales 44.3 millones son cuentas registradas; 10.9 millones son cuentas asignadas y el resto corresponde a cuentas asignadas con recursos depositados en Banco de México.

En el periodo mencionado, el ahorro voluntario total depositado en las Afore alcanzó la cifra de 75 mil 271 millones de pesos, lo que representa 2.1% de los activos netos totales administrados.

Desde marzo de 2015 se creó el expediente digital, el cual acumula 17 millones de documentos. Un año después se introdujo la autenticación biométrica como elemento diferenciador del sistema de pensiones de México. A la fecha hay 12 millones de usuarios que tienen este elemento de seguridad en sus cuentas.

También se creó un ecosistema de servicios móviles para promover el ahorro voluntario a través de 13 mil establecimientos comerciales. También lanzaron Afore Móvil, que tiene más de un millón de descargas y ofrece 20 servicios.

Fuente: Informe del primer trimestre de 2019 de la Consar.

Apoyan a más de 11 mil “ninis”

A cinco meses de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzara el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, suman 11 mil 385 jaliscienses vinculados a empresas e instituciones públicas (son los conocidos “ninis”, que ni estudian ni trabajan).

De acuerdo con datos de la plataforma nacional, que se actualiza constantemente, la mayoría de los jóvenes vinculados tiene entre 19 y 24 años, así como un nivel de estudios de preparatoria. Los cinco municipios con mayor vinculación son Guadalajara, Zapopan, Autlán de Navarro, Yahualica de González Gallo y Tonalá.

En los municipios de Amatitán, Bolaños, Chimaltitán, Huejúcar, Mascota, San Diego de Alejandría, San Sebastián del Oeste, Santa María de los Ángeles y Cañadas de Obregón no reportan vinculaciones.

Según el desglose, el 22.9% de los más de 11 mil espacios cubiertos ha sido en áreas administrativas; 19.7%, en ventas o comercios; 16.9% para trabajos de oficio, mientras 15.8% en servicios. El resto se divide en actividades profesionales, agropecuarias, culturales, deportivas, científicas, tecnológicas e industriales. Informan que aún hay 27 mil 68 vacantes para jóvenes en Jalisco, quienes pueden aprobar en tres mil 344 centros de trabajo.

A nivel nacional se han sumado 624 mil 725 aprendices. Jalisco se ubica en la posición 14 respecto al número de jóvenes vinculados a empresas, mientras que en primer lugar está Chiapas, con 106 mil 196 aprendices.

En segundo sitio está Tabasco, con más de 82 mil personas colocadas, y en tercer lugar Veracruz, con más de 66 mil jóvenes.

La titular de la Secretaría del Trabajo de la Federación, Luisa María Alcalde Luján, comentó que la meta en Jalisco es vincular a 112 mil jóvenes de los 125 municipios. En el país, este año proyectan alcanzar un millón de beneficiarios.

Beneficios

El programa, que inició en enero pasado, pretende que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad puedan capacitarse en el trabajo durante un año.

El Gobierno de México les otorga una beca mensual de tres mil 600 pesos, con el objetivo de que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales los capaciten para que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y comiencen su experiencia laboral.

Seguro de desempleo, una promesa desde 2014

Aunque en 2014 fue aprobada por la Cámara de Diputados la creación de un seguro de desempleo, éste se encuentra detenido porque no ha pasado por el Senado. Eso impide que los trabajadores que pierden su empleo puedan acceder al beneficio.

Los afectados sólo pueden recibir un ingreso a través de los retiros parciales de desempleo que se realiza ante las Afores, pero que al final impactan de manera negativa en sus ahorros.

La propuesta de un seguro de desempleo fue anunciada en 2012 por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto y, a nivel local, el gobernador en turno, Aristóteles Sandoval, realizó una promesa similar, que tampoco se puso en marcha, cuando los diputados locales aprobaron una bolsa para este fin.

En el único lugar en el que ha funcionado este seguro es en la Ciudad de México: entre 2008 y 2017 se beneficiaron a más de 400 mil personas. Se les dio prioridad para que tuvieran un ingreso por lo menos durante seis meses.

Este tipo de subsidios son muy comunes en Europa. Por ejemplo, en España le dicen el “paro”.

CLAVES

México, el único de la OCDE sin programa

Recomendación. Desde hace varios años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha realizado recomendaciones a México para que cuente con un seguro de desempleo, debido a que es el único país de los 31 miembros sin poner en marcha un sistema de protección dirigido a las personas sin trabajo.

Señalamiento. En el documento se añade que deben tomarse medidas administrativas para permitir que los principales elementos de la reforma mejoren la supervisión y los rendimientos para los fondos de pensión. Además, se destaca que podrían tomarse otras medidas para reformar el programa de vivienda (Infonavit).

Ausencia. En el Estudio Económico de la organización correspondiente a 2017, se recuerda que México continúa sin tener un sistema nacional en esta materia. “Al principio se proyectó una ambiciosa reforma para el seguro de desempleo y la pensión universal como parte del Pacto de 2012, pero quedó parcialmente autorizada con la aprobación de la Cámara de Diputados; sin embargo, está retrasada en el Senado desde abril de 2014”.

Alternativa. Exigir que los trabajadores por cuenta propia realicen aportaciones al sistema de seguridad social (IMSS), se agrega, también produciría contribuciones importantes y ayudaría a combatir la informalidad, ya que los trabajadores por cuenta propia son una parte considerable de la fuerza laboral.

PIB

Baja expectativa de crecimiento

Especialistas del sector privado revisaron a la baja las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2019 de 1.52% en abril a 1.32% en mayo, según una encuesta realizada por el Banco de México.

La encuesta, efectuada del 23 al 30 de mayo entre 39 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, indica que se espera que la inflación general se ubique en 3.75% al cierre de 2019, frente al 3.66% estimado en febrero.

