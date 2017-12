Pierden rastro de 49 mil árboles restituidos por obras de Línea 3

Antes de que comenzaran las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, alrededor de tres mil árboles fueron retirados del corredor; sin embargo, la autoridad prometió restituirlos con más de 49 mil. El Plan de manejo de arbolado estableció que la constructora los entregaría al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y éste los donaría a los Ayuntamientos. El problema es que la información sobre la ubicación actual de los árboles, así como el estado en el que se encuentran, es un misterio. Las alcaldías de Zapopan y Tlaquepaque sostienen que las administraciones anteriores no les heredaron una bitácora que aclare dónde fueron plantados. Guadalajara, por su parte, indica que los ejemplares se mezclaron con los de su vivero y han sido utilizados en distintas reforestaciones.

Salvo Tonalá, que ni siquiera accedió a una entrevista, las direcciones de Medio Ambiente o Parques y Jardines aceptan no saber el punto exacto en el que se localizan. Alfredo Gaviño, de Tlaquepaque, revela que hay pocos registros y que en éstos hasta se detectaron trueques. “Cambiaron, por ejemplo, 20 (árboles) pequeños por uno más grande”.

Rodolfo Guadalajara, titular del Siteur, argumenta que nunca se acordó que los municipios reportaran el punto final de cada especie. El criterio, supuestamente, fue intervenir prioritariamente las colonias cercanas a la obra, pero eso tampoco ocurrió al 100 por ciento.

Juan Luis Sube y Alfredo Escobedo, responsables de Medio Ambiente y Parques y Jardines en Guadalajara y Zapopan, respectivamente, indican que algunos de los ejemplares pueden ser localizados en camellones, parques y escuelas.

Mayte Cortés, directora ejecutiva del Colectivo Ecologista Jalisco, ha destacado que es necesario revisar cómo se realizó la restitución de los árboles. Y pidió “que nos digan dónde está el seguimiento fotográfico de todos los árboles que se intervinieron, (que) se trasplantaron. De los árboles que están vivos, realmente en qué estado están”. Pero eso no pasará porque no hay información.

Alrededor de tres mil árboles fueron retirados para la construcción de la Línea 3; serán sustituidos con más de 49 mil. EL INFORMADOR/Archivo

A finales de febrero iniciará reforestación en trazo de L3

El 70% de los tres mil árboles que fueron derribados hace tres años para dar paso a la Línea 3 (L3) del Tren Ligero estaba enfermo. Además, 85 de cada 100 eran especies exóticas, por lo que no aportaban grandes beneficios ambientales a la ciudad.

Rodolfo Guadalajara, titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), explica que la dependencia arrancó un censo antes de comenzar los trabajos, revelándose que sólo una quinta parte de los árboles estaba en buen estado. “El resto estaba de regular a pésimas condiciones”.

Aunque se intentó trasplantar mil 064 de esos árboles, no lograron sobrevivir 334. Algunos de éstos se encuentran en el parque Hundido, el parque Ávila Camacho y la zona de Patria y Lázaro Cárdenas.

“Pero en el nuevo plan de imagen urbana, que son (otros) ocho mil 100 árboles, ahí es al revés: el 90% del arbolado que se va a instalar es de la zona, está diseñado para estar en el sitio en que se va a poner, con un análisis de su entorno para garantizar su sobrevivencia”.

Esos ejemplares quedarán ubicados en el trazo de la Línea 3 y, de acuerdo con el funcionario, comenzarán a ser plantados a finales de febrero próximo. La fecha en la que concluirán esa tarea no es exacta, en función de que se intervendrán zonas que ya han sido concluidas.

“Se instala todo y la Manifestación de Impacto Ambiental dice que, en el tema de arbolado, somos responsables hasta por seis meses después. Entonces vamos a dar mantenimiento seis meses para garantizar que tenga éxito y después habrá un convenio para saber si el mantenimiento del camellón en general se pasa al municipio o se queda en Siteur”.

GUÍA

¿Cómo se distribuyeron?

Los 49 mil árboles restituidos por las obras de la Línea 3 se distribuyeron de la siguiente forma en los municipios, aunque nadie sabe en dónde están con precisión y sus actuales condiciones.

Municipio Árboles entregados Tlaquepaque 17,162 Zapopan 16,400 Guadalajara 13,194 Tonalá 2,743 Total 49,499

“Se salió un poquito de control”

Los poco más de 13 mil árboles que el Siteur entregó al Ayuntamiento de Guadalajara para reponer los ejemplares que fueron retirados por las obras de la Línea 3 generaron descontrol. El vivero municipal se saturó y, debido a ello, muchos comenzaron a estropearse.

“Estaban en muy mal estado cuando llegamos, fue demasiado. Incluso se salió un poquito de control; se rebasó la capacidad de carga para tener un buen manejo y lo primero que hicimos fue restaurar esos árboles”, responde Juan Luis Sube, responsable de Medio Ambiente en el Ayuntamiento.

Así, las autoridades comenzaron a revisar cuántos podían seguir siendo usados y cuántos no. Por fortuna, asegura el funcionario, la cantidad de estos últimos fue mínima.

En lo que va de la administración, Guadalajara ha plantado 93 mil árboles en todo su territorio. El Gobierno municipal ha centrado su atención en puntos con menos áreas verdes, como Oblatos, Miravalle, Cruz del Sur y Echeverría, entre otras.

“Esto se ha ido haciendo, pero no necesito depender de esos árboles que me dio Siteur porque yo también recibo de otras compensaciones, y tengo manera de hacer dotación de árboles. O sea: mi problema no es que me falten árboles; mi problema es que no puedo cuidar a todos. Debe involucrarse la sociedad”.

Aunque en febrero iniciará la plantación de ocho mil 100 árboles en el eje de la Línea 3, no hay una fecha precisa para la culminación de los trabajos. En la foto, Ávila Camacho. EL INFORMADOR/E. Barrera

Preparan censo

Los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan han avanzado en el diagnóstico de los árboles que hay en cada municipio. El censo en la capital del Estado les ha permitido constatar que 25% de los ejemplares georreferenciados tienen afectaciones por plagas. Y el muérdago es la principal de éstas.

Zapopan también tiene un inventario que, según el municipio, registra un 80% de avance. Y en esa localidad, el muérdago afecta entre el 13% y 14% de los sujetos identificados. Ante esto, el Ayuntamiento ha emprendido tareas de saneamiento en cinco mil árboles. “Nos quedan alrededor de 16 mil”.

Ambos coinciden en que las herramientas para detectar los árboles ubicados en la vía pública van a quedar listas en esta administración. Incluso hay colonias que han ayudado a las autoridades realizando por su cuenta esa labor estadística y se la han compartido al municipio.

Juan Luis Sube, de Guadalajara, expone que en la colonia Juan Manuel recientemente se hizo un diagnóstico del arbolado y los colonos lo entregaron a la dirección a su cargo, para que ésta atendiera los ejemplares enfermos.

“Fue muy buen trabajo en equipo, porque la colonia se organizó, hicieron el censo y nosotros, ya con esa información, fue muy sencillo hacer el trabajo. También con la colonia Monraz se hizo algo muy similar. Hemos atendido unidades habitacionales que estaban abandonadas desde hace 30 años”.

El muérdago es el principal problema de plaga en los árboles de la ZMG. EL INFORMADOR/Archivo

Reportan récord en plantaciones, pero persiste el déficit

Los Ayuntamientos reportan una cifra récord de árboles plantados. La Dirección de Medio Ambiente en Guadalajara afirma que, desde octubre de 2015 a la fecha, hay 93 mil nuevos ejemplares en sus calles, camellones, parques, banquetas y escuelas; Tlaquepaque calcula “entre 16 mil y 17 mil”, mientras Zapopan, 750 mil.

Aún con eso, la ciudad no es más verde. Los titulares de Medio Ambiente y Parques y Jardines reconocen que aún hay rezagos en la medición de árboles por habitante.

En Guadalajara, por ejemplo, hay varios matices. Mientras Los Colomos cuenta con buenos indicadores en áreas arboladas, Oblatos está en el otro extremo. “Por eso es una política pública que cuando se construye una nueva obra o hay rehabilitación de calles y banquetas se coloque arbolado. La prueba de esto es Obregón y Medrano: los corredores donde no había árboles y hoy existen más de 100”, apunta Juan Luis Sube, titular de Medio Ambiente.

Las direcciones de Obras Públicas y Medio Ambiente en ese municipio han empatado sus agendas para que esa premisa se cumpla. Y pese a ello, el porcentaje de supervivencia de los árboles plantados en Guadalajara queda sólo entre 65% y 70 por ciento. Juan Luis Sube afirma que para elevarlo es necesaria una mayor participación ciudadana, pues el Ayuntamiento no puede cuidarlos a todos. “El municipio todavía no es más verde; sin embargo, será más verde”. ¿De qué depende? “De que acaben la Línea 3”.

La falta de atención y cuidado de los ciudadanos a los nuevos ejemplares que hay en las calles no es el único problema que enfrentan, el vandalismo es otra realidad. Alfredo Gaviño, director de Medio Ambiente en Tlaquepaque, revela que en sus recorridos de supervisión han “rescatado” algunos.

TELÓN DE FONDO

¿Y la meta de dos millones?

Le llamaron el “Programa de Reforestación Municipal Guadalajara 2012-2015”. Tenía objetivos, estrategias, acciones y requerimientos específicos para reducir la emisión de contaminantes en la metrópoli. No sólo eso, también tenía una ambiciosa cifra para lograrlo: dos millones de árboles en Guadalajara.

Fue una iniciativa de acuerdo que se presentó ante el pleno del Ayuntamiento en septiembre de 2012, y que buscó reducir la emisión de contaminantes generados por vehículos, industrias y recuperar las áreas verdes en la ciudad. El programa debía “cumplir funciones ecológicas de primer orden y que constituyan un soporte de calidad y bienestar de vida humana, vegetal y animal”.

Con dos millones de árboles más, expuso la iniciativa, la temperatura de Guadalajara se regularía. La premisa fue ambiciosa y el mismo texto lo reconocía. El problema fue que la meta quedó condicionada a que hubiera árboles suficientes en los viveros del municipio, Estado y Federación, y a la disponibilidad y contratación de especialistas, personal e infraestructura para la atención de las especies.

En 2012 se proyectó plantar dos millones de árboles en tres años. La meta no se cumplió. EL INFORMADOR/Archivo

Recomendación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que existan, al menos, nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante, con el propósito de garantizar un entorno limpio y saludable.

El estudio más reciente de la Semarnat posiciona a la ciudad de Guadalajara por debajo de Monterrey y la Ciudad de México en este sentido, con sólo 3.05 metros cuadrados contra 3.91 y 15.1, respectivamente. Sin embargo, el Ayuntamiento de Guadalajara asegura que sólo en ese municipio hay actualmente nueve metros cuadrados por persona.

Radiografía

Según el Ayuntamiento, en Guadalajara hay un árbol por cada tres personas.

Se estima que hay entre 400 mil y 500 mil árboles en los espacios públicos de ese municipio.

La autoridad calcula que hay un promedio de 9.5 metros cuadrados de superficie arbolada por ciudadano, sin contar el aporte de la Barranca de Huentitán.

Las zonas de Guadalajara con menos árboles por ciudadano son Oblatos, Cruz del Sur y Olímpica. Las que tienen más son, en ese orden, Minerva, Tetlán y Huentitán.

CLAVES

El plan

En septiembre de 2015, la Semadet presentó el Plan de manejo del arbolado que fue retirado para dar paso a las obras de la Línea 3 del Tren Ligero. En esa coyuntura, el Colectivo Ecologista de Jalisco pidió una revisión detallada del proceso, incluso con un “seguimiento fotográfico” para saber no sólo su ubicación, sino el estado en el que se encuentran. Eso pidió Mayte Cortés, directora ejecutiva del Colectivo.

Luego se informó la existencia de tres mil 626 ejemplares en el área de influencia, pero no todos fueron retirados. Las constructoras se encargarían de reponer y compensar cada uno de éstos, y a la distancia entregaron 49 mil.

Hoy, los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque reconocen que no cuentan con un registro específico del punto final en el que se encuentran todos éstos, ni su estado. Ahora, Guadalajara y Zapopan trabajan en un censo para georreferenciar cada árbol que se localiza en su municipio. Tlaquepaque apuesta a una reforestación “inteligente” en la que haya más calidad que cantidad.

