Pese a elecciones e inseguridad, mantienen confianza en invertir

A pesar del incremento de la inseguridad y el proceso electoral de este año, la iniciativa privada mantiene el optimismo en cuanto a las inversiones. De acuerdo con el reporte de agosto del Índice de Confianza Empresarial (ICE) del Inegi, se tuvo un incremento en estos indicadores respecto al mes anterior.

De julio a agosto, el ICE de los sectores manufacturero y comercio registró un aumento de 0.5 puntos: pasó de 50.8 a 51.3, mientras que el del sector de la construcción subió 1.6 unidades: de 49.6 a 51.2.

El Inegi maneja el umbral de los 50 puntos para separar el optimismo del pesimismo empresarial, en un máximo de 100; es decir, si el ICE está en 50 puntos o más, es una cifra de confianza.

Los empresarios de Jalisco coinciden en este crecimiento de la confianza para invertir, aunque advierten que se necesita reforzar la seguridad, advierte el presidente de la Coparmex, Mauro Garza.

CLAVES

Perspectiva negativa y optimismo

En mayo de este año, el Instituto de Información, Estadística y Geográfica de Jalisco, la Coparmex y el Instituto Tecnológico de Monterrey, presentaron el Estudio de Expectativas Económicas de la Iniciativa Privada 2018, en donde se reveló que el empresariado de Jalisco tenía una perspectiva negativa para la economía nacional en los siguientes seis meses, pero había optimismo en la situación del Estado.

Entre los factores externos que les provocaban incertidumbre estaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la contienda electoral del 1 de julio.

Esta encuesta se realizó con 304 empresarios del Estado afiliados a la Coparmex, de los ramos del servicio, industria y comercio.

El estudio mostró que casi cinco de cada 10 empresarios consideraban que habría mejoras a corto plazo en la economía de la Entidad, y mejor aún, a mediano plazo.

En ese evento, el gobernador Aristóteles Sandoval precisó que el reto para este año era mejorar la seguridad, continuar con el combate a la corrupción y mejorar los salarios de los trabajadores.

Alertan por el incremento en las tarifas de la energía eléctrica, que podría derivar en alzas en productos y servicios. EL INFORMADOR/A. García

Temen por alza en las tarifas de la CFE

El empresario del sector de alimentos y bebidas, Eliseo Zuno Guzmán, manifiesta que, si bien en este momento se tiene confianza para la inversión en la producción, el incremento en los costos de la energía eléctrica en los últimos meses es un factor de preocupación en el futuro inmediato.

Explica que de mayo a la fecha se ha incrementado 30% la energía eléctrica, y los industriales dependen de ello para seguir con las producciones.

“Lo que pone de nuevo en la incertidumbre en los próximos meses, son los temas que sí nos van a afectar mucho, como la energía eléctrica y el gas natural para los industriales. Definitivamente sí va a afectar el ICE”.

Prevé que estos altos costos afecten de manera directa a los industriales y la elaboración de las materias primas, por lo que espera que se llegue a una definición por parte de la Comisión Federal de Electricidad y el Consejo Regulador del Tequila.

“Exigimos que lo revisen, siempre dicen que van a hacer una revisión, pero la hacen para aumentar, no hacia la baja. En lo demás parece que todo va bien, como todos los países, tenemos las incertidumbres normales”.

Para continuar con buenos números, el sector de alimentos y bebidas ha implementado algunas estrategias a nivel de sus empresas, como hacer más eficientes los procesos, capacitación al personal, tener certificaciones y utilizar las nuevas tecnologías.

Esperan llegada de 10 empresas

El ligero incremento en los indicadores de agosto sobre el Índice de Confianza Empresarial (ICE), los cuales se elaboran con la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Inegi, habla de que se está retomando el trabajo y la certidumbre en los empresarios de todo el país, luego del proceso electoral, asegura el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), José Palacios Jiménez.

“Se está retomando el rumbo económico tanto del país como de Jalisco, nosotros seguiremos trabajando hasta el último día con toda la disposición de ayudarle al crecimiento de las empresas, tanto de las extranjeras, como las jaliscienses y nacionales, en sus proyectos de ampliación y las nuevas”.

También sigue el interés de empresas nacionales e internacionales que ven en Jalisco un sitio adecuado para instalarse. Por eso en lo que resta de la administración llegarán otras 10 empresas más a Jalisco.

Los sectores con mayor impulso a la economía jalisciense continúan siendo las tecnologías de la información, el agroalimentario y electrónico. Sin embargo, uno que ha crecido en los últimos años es el de las energías renovables, del cual se ha tenido una inversión de dos mil millones de dólares a lo largo de la administración.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, en el primer semestre del año se logró un monto de 600 millones de dólares, y se espera que al final de este sexenio se llegue a los mil 100 millones de dólares.

“Seguramente en corto tiempo vamos a tener datos específicos de nuevas empresas que estamos esperando que nos autoricen el anuncio de las mismas”.

Entre 2013 y 2017, la Secretaría apoyó a 284 empresas: 116 nuevas y 168 en expansión. De este total, 139 son nacionales: 44 del sector alimentos y bebidas, 21 de manufactura, 13 del agrícola y 16 del textil.

Las extranjeras fueron 145, de las cuales 56 son del ramo automotriz, 32 de tecnologías de la información, 18 de electrónica y 10 de alimentos y bebidas.

“Con lo que está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio (TLC), uno de los sectores que más cauto ha sido es el automotriz. Afortunadamente, Jalisco tiene una economía muy compleja y el tema de que tenemos 19 sectores exportadores también da una fortaleza importante al Estado”.

Los sectores con mayor impulso a la economía jalisciense continúan siendo las tecnologías de la información, el agroalimentario y electrónico. EFE/Archivo

Piden simplificación de trámites

La Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) apela a que las nuevas autoridades que ocuparán los tres niveles de Gobierno den continuidad a los buenos programas y mejoren aquellos que han tenido fallas.

Su vicepresidente del Centro de Análisis Estratégico Empresarial, Roberto Arechederra Pacheco, señala que uno de los temas que se deben trabajar es la simplificación de trámites, para que se hagan más sencillos los procesos por los que tienen que pasar los empresarios.

“Se puede mejorar la parte fiscal, por ejemplo, me parece que hay espacio para una simplificación aún mayor, para disminuir la tramitología de los empresarios. Vemos un claro aumento en lo que se refiere a los costos administrativos que tiene el empresariado, tanto en la parte de regulación fiscal como lo que conlleva el poder recuperar los impuestos, especialmente el IVA”.

Por otra parte, manifiesta que un tema prioritario debe ser la seguridad pública y jurídica, para mejorar un mejor ambiente de certidumbre a la inversión y en la propiedad.

Además, comenta que uno de los asuntos que desactiva a los empresarios a invertir es el costo de los impuestos y la falta de infraestructura necesaria para mejorar la movilidad de los productos. “Podemos decir que las ciudades se convierten en infraestructuras donde las empresas pueden hacer negocio, y competimos con empresas de Toronto, Nueva York y Houston; en ese sentido, necesitamos mejorar el transporte, la infraestructura vial y energéticas, carreteras, y que el Gobierno dé los incentivos para que puedan absorber todo esto, aprovecharlo y generar más empleo”.

Otro de los incentivos es que continúe el combate al comercio informal.

Industria de la construcción aumenta inversión

Los empresarios de la construcción en Jalisco tienen optimismo en que cerrarán el año con 3% de incremento en las inversiones, anunció el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Cmic), Luis Rafael Méndez Jaled.

“Si el año pasado se invirtieron 30 mil millones de pesos en infraestructura generada, tanto de obra privada como pública, creemos que posiblemente estemos llegando a un 3% más”.

De acuerdo con el Índice de Confianza Empresarial, la industria de la construcción a nivel nacional tuvo meses en los que bajaron los niveles de certidumbre para invertir, debido a factores como la contienda electoral.

En Jalisco, la Cámara vivió lo mismo, sobre todo en abril. “Se tuvo una caída en estos niveles de confianza en todo los sentidos, en pensar en el futuro, la situación presente, en pensar en invertir en niveles importantes. Fue un mes muy preocupante por muchas cosas: lo que sucedió con los aranceles, lo que venía sucediendo en las campañas... eso generó mucha incertidumbre”.

Sin embargo, a partir de julio se generó nuevamente la confianza entre los agremiados, con la idea de que el incremento en la inversión pudiera ser una realidad, debido a que se ve certeza en las continuidades de algunos de los proyectos políticos, además de la armonía entre quienes dejan la administración y quienes la reciben.

“Creo que las cúpulas empresariales y las cámaras han trabajado en equipo, han generado equipos, y esto se transforma en la tranquilidad para invertir. La situación económica presente de las empresas micros y pequeñas no ha sido fácil, pero venimos creciendo”.

La CMIC tiene alrededor de 700 afiliados en Jalisco. A nivel nacional, la cifra se incrementa a 12 mil.

Actualmente, en Comce se trabaja una plataforma de diversificación con Honduras y Panamá, con un proyecto para la sustitución de importaciones de Estados Unidos. AFP/C. Triballeau

El reto, la diversificación

Los empresarios tienen, en general, un buen pronóstico para la economía e inversión para los meses que restan del año.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) tiene el reto de la diversificación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito industrial, para competir con los demás mercados. Además, se habrá de tomar en cuenta cómo acaba renegociado o modernizado el Tratado de Libre Comercio (TLC), asegura el presidente, Miguel Ángel Landeros.

“Entendemos que nuestra posición es buscar alternativas que nos permitan no tener comprometidas a la mayoría de nuestras exportaciones a un solo destino, esto ha sido un discurso de hace muchos años, pero hoy es una política prioritaria para el sector”.

Menciona que ya no es suficiente voltear hacia Norteamérica para hacer negocios, sino hacia Centroamérica.

Actualmente, en Comce se trabaja una plataforma de diversificación con Honduras, con un proyecto para la sustitución de importaciones de Estados Unidos, por importaciones mexicanas.

“Vamos por un 15%, es ambicioso, pero vamos a ver cuánto podemos lograr… Honduras y Centroamérica compran a Estados Unidos cerca de 50 mil millones de dólares; sólo Honduras compra cerca de siete mil millones de dólares, y nosotros vamos a hablar del 15% de sustitución de importaciones, porque México puede proveer a mejor precio, con igual o mejor calidad”.

Otra plataforma es con Panamá, para llevar la venta de productos y lograr la solidez de exportaciones en otros mercados.

En estos proyectos el sector estrella será la agroindustria, pero hay interés en la diversificación de al menos 10 sectores productivos, comenta Landeros. “Hay desde productos alimenticios, productos con valor agregado, muebles, insumos para el hogar, hay mil cosas que podemos nosotros proveerles”.

Para una segunda fase se plantea la penetración de empresas de Jalisco en Centroamérica, a través de una expansión industrial, con el objetivo que den sus primeros pasos internacionales, poder ser más competitivas y afianzarse en ese mercado.

“Debe seguir la interlocución”

Aunque los empresarios continúan optimistas en que la economía del país tendrá buen nivel en los próximos meses, todavía se alcanza a ver cierta incertidumbre para la situación actual, considera el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón.

Para que esta confianza continúe y dé frutos en materia de inversiones, será necesario que los empresarios no pierdan la comunicación con las autoridades actuales y las entrantes, tanto en el nivel municipal como en el estatal y nacional.

“El principal reto es mantener la buena interlocución con los tres órdenes de Gobierno, no perder ese contacto. Me parece que en lo demás, inclusive en el combate a la corrupción, la mayoría del mundo empresarial ya tiene asumido que ese combate no tiene vuelta atrás”.

Sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hasta el momento “no pinta mal”, pues hay disposición de los empresarios en las partes convenidas, lo que abonará a una certidumbre mayor.

