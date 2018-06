Para evitar voto nulo, reiteran marcar un solo recuadro por cada candidato

La postulación de candidatos a través de diferentes coaliciones entre partidos políticos podría representar un riesgo de posibles confusiones al momento de emitir el voto y llevar a la equivocación al marcar las casillas, anulándose el sufragio. Sin embargo, para disminuir la posibilidad de error, autoridades electorales llaman a votar de la manera más sencilla: observar la boleta y marcar el recuadro donde se identifique al candidato o partido que se decida apoyar.

Carlos Manuel Rodríguez, titular de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, recomienda que, si elige apoyar a todos los partidos aliados en una candidatura, se verifique que sólo marca los institutos que tengan la postulación en común. Afirma que, en la capacitación dada por el INE a los funcionarios de casilla, se les proporcionó una guía que contiene todas las posibles combinaciones de voto por las alianzas para evitar confusiones al momento de contabilizarlos.

Recuerda que el Tribunal Electoral de la Federación emitió un criterio para que, si la marca que se puso es clara en favor de determinado candidato, el voto será válido, aunque se salga del recuadro o abarque toda la boleta.

Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), minimiza las posibles confusiones por las coaliciones. Explica que dan la oportunidad de votar no sólo por un partido sino por todos los institutos políticos que conforman la alianza con una candidatura en común.

Añade que el voto se puede marcar con una cruz, un círculo, una paloma o cualquier signo, siempre que sea claro el apoyo al candidato.

Hay al menos 42 posibles variantes para votar en la boleta de la elección presidencial. FACEBOOK/INEMexico

Los partidos descartan afectaciones por alianzas

La decisión de marcar uno, dos o los tres logotipos de los partidos aliados tiene repercusión, pues además de definir al candidato ganador, determinará el monto de recursos públicos que recibirán los partidos, la asignación de diputados plurinominales y si alcanzan el porcentaje mínimo para mantener el registro (2% a nivel federal; 3% en lo estatal).

Ante la posibilidad de que se presenten confusiones a la hora de votar, los partidos políticos enfocaron baterías en los últimos días de campaña para pedir que en la boleta sólo se marque su emblema, aunque tengan alianzas con otros institutos políticos.

Eloy Ruiz Anguiano, representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral, explicó que en los casos donde se marquen los tres logotipos de los partidos aliados el total de votos de este tipo se van a dividir entre tres. En los casos donde sólo se marquen dos, el total se dividirá entre los marcados.

“Yo creo que el elector de Jalisco está muy informado, hay una tendencia que nos muestra que habrá voto dividido. El elector jalisciense se informa, no creo que exista confusión”.

Por su parte, Juan Pablo Colín Aguilar, representante del PAN ante el IEPC, negó que la alianza pueda afectar a su partido en la definición de las prerrogativas o la asignación de diputados de representación proporcional.

“Vayamos en coalición o no, el electorado que asuma que el PAN es la mejor opción de representación debe marcar las siglas del partido. Se decidió hacer coalición parcial porque había necesidades específicas en algunos municipios o distritos”.

Los representantes de ambos partidos confían en que el elector vote sin confusiones que puedan generar la nulidad del sufragio.

Coalición en Jalisco

• La alianza PAN, PRD y MC tiene candidatura en común en la Presidencia de la República, senadores por Jalisco, en los 20 distritos federales y en los 11 distritos locales. Además, en 71 municipios.

• La coalición Morena, PT y PES tiene la candidatura común por la Presidencia de la República, senadores por Jalisco, en los 20 distritos federales. Además, postula candidatos en 18 distritos locales y registraron 111 candidaturas comunes en municipios.

• En Jalisco, el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza sólo tienen coalición en la candidatura presidencial. En el resto de los cargos van por separado.

GUÍA

La elección presidencial

De acuerdo con la guía proporcionada por el INE, hay al menos 42 posibles variantes para votar en la boleta de la elección presidencial, por las diferentes combinaciones entre los partidos que integran las alianzas: Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), Todos Por México (PRI, PVEM y Panal), así como y Por México Al Frente (PAN, PRD y MC).

Quienes decidan votar por Ricardo Anaya, pueden marcar la casilla de cualquier partido del Frente: el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) o Movimiento Ciudadano (MC). Se puede marcar una casilla, dos o las tres.

Para votar por Andrés Manuel López Obrador puede marcar el recuadro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES). También se puede cruzar sólo una casilla, dos o las tres.

Si la intención es votar por José Antonio Meade debe marcar la casilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal), que integran la coalición Todos por México. Se puede cruzar sólo una casilla, dos o las tres.

Quien decida votar por el candidato independiente Jaime Rodríguez “El Bronco” debe marcar el recuadro donde aparece su nombre.

El INE destaca que si marca el recuadro de la ex candidata independiente Margarita Zavala, el voto será nulo. Si se marca el recuadro de Zavala y “otro” candidato, el voto será para el “otro” contendiente.

¿Cómo votar?

El voto es válido cuando:

• Cuando la voluntad del elector sea clara.

• Si escribe sólo el nombre del candidato, siglas o apodo.

• Si escribe el nombre del candidato, siglas, apodo o sobrenombre y las siglas del partido político que lo postuló.

• Si escribe el nombre del candidato, siglas, apodo o sobrenombre y dos o más partidos políticos que lo postularon en coalición.

• Si escribe el nombre del candidato, siglas, apodo o sobrenombre y marca en el recuadro de su candidatura independiente.

Su voto será válido:

• Si la marca sale del recuadro, pero el sentido de su voto es evidente y claro.

• La manera más simple de marcar la boleta es hacer una sola cruz sobre el nombre del candidato.

• Para que su voto sea válido, es suficiente con que la marca que usted hizo en la boleta deje claro por quién votó; del mismo modo, será inválido si no se puede determinar a favor de quién votó.

Votos nulos

Será considerado voto nulo cuando:

• El elector marca en la boleta dos o más recuadros de partidos que no forman una coalición.

• Si se marcan dos o más emblemas con nombres de diferentes candidatos.

• Cuando se cruza toda la boleta electoral.

• Si la boleta se deposita en blanco en la urna, sin ninguna marca.

• Cuando se anotan en el espacio de candidatos no registrados mensajes que muestran su intención de anular el voto.

• En la elección presidencial si se marca el recuadro de Margarita Zavala.

¿Qué pasa si se vota por Margarita Zavala?

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que cuando se marque en la boleta de Presidencia el recuadro con el nombre y emblema de Margarita Zavala, el voto será considerado como nulo.

• Si se marca el recuadro de Margarita Zavala y el de otro candidato, de partido político o independiente, será voto válido y se registra en el apartado de dicho partido político o candidato independiente.

• Si se marca el recuadro de Margarita Zavala y dos o tres partidos políticos coaligados será voto válido y se registra en el apartado en el que aparezcan los emblemas de la coalición señalada.

• Si se marca el recuadro de Margarita Zavala y escribe en el recuadro de candidato no registrado, el voto será considerado para la candidatura no registrada.

• Si se marca el recuadro de Margarita Zavala y dos o más opciones que no estén coaligadas será voto nulo.

LA VOZ DEL EXPERTO

La anécdota del 2012

Antonio Elvira de la Torre (integrante del Observatorio Electoral de la UdeG)

Las coaliciones conformadas tanto a nivel federal como local podrían generar dudas entre los electores al emitir su voto el próximo 1 de julio, consideró Antonio Elvira de la Torre, quien destacó que el principal problema podría ser al contabilizar los votos. Los errores podrían incrementar los votos nulos y afectar el resultado del candidato a quien pretendían dirigirlos. Será una prueba.

Esto ya se observó en anteriores procesos electorales, principalmente en el de 2012, cuando los partidos coaligados aparecieron también de forma separada en las boletas electorales y no en conjunto, como ocurrió en 2006. La mayor problemática obedeció a que en 15 Entidades hubo elección coincidente, en las que se registraron coaliciones constituidas de forma distinta a las federales (incluido Jalisco). Eso provocó que en 154 distritos electorales se diera información cruzada, y en 68 información adicional debido a las alianzas locales.

El estudio muestral del INE destaca que, en la pasada elección de gobernadores, 61% de los votos anulados fue por equivocaciones de los electores, quienes trataron de votar por dos o tres partidos no coaligados.

En Jalisco, en la elección por la gubernatura del año 2000 se registraron 34 mil 736 votos nulos (1.61% del total de la votación). En el 2006 se incrementó a 54 mil 214 (1.89%) y para 2012 fueron 81 mil 329 (2.39%).

Anulados

En la elección presidencial de 2012 hubo un millón 241 mil 154 votos nulos, lo que representó el 2.47% de la participación. El total de votos inválidos superó la votación que obtuvo el candidato de Nueva Alianza Gabriel Quadri (2.29%). Pese a esto, el partido conservó el registro y el acceso a recursos públicos.

Recuento de casillas aumentaría por voto nulo

La posibilidad de que el número de votos no válidos aumente en la elección del 1 de julio, por factores como la confusión entre las alianzas, podría derivar en un mayor número de recuentos de votación en casillas, pues según la legislación actual si el porcentaje de votos nulos es mayor que la diferencia entre el candidato puntero y el segundo se deben recontar los sufragios, acentúa Guillermo Alcaraz Cross, titular del Instituto Electoral del Estado, quien refiere que en esos casos el recuento se debe realizar de oficio.

Aunque durante el actual proceso electoral los movimientos que llaman a anular el voto no han tenido el eco que en las pasadas elecciones, Alcaraz Cross contesta que es respetable la postura de quien tome esta decisión consciente y que no sea resultado de una confusión. “Anular una boleta es una manera de participar y expresarse; sin embargo, me parece que estaríamos cediendo de alguna manera la oportunidad de decidir… y no es que estemos convencidos de alguna fuerza, sino que podríamos estar convencidos de que el resto de las fuerzas no nos gobiernen”.

Sobre el tema, Carlos Manuel Rodríguez Morales, titular de la Junta Local del INE en Jalisco, calificó como respetable a quien decida ir a votar e invalidar su sufragio, pero reiteró el llamado a analizar las alternativas y ejercer el derecho a votar.

Confían en que los votantes no tendrán dudas en el momento de elegir a sus candidatos. NOTIMEX/Archivo

CLAVES

¿De dónde salen los plurinominales?

En total, 20 diputados locales llegan al Congreso de Jalisco por ganar el distrito donde compitieron, mientras que 18 entran por el principio de representación proporcional (plurinominales). Estos serán designados alternativamente: dos entre los candidatos registrados en la lista que presentó cada partido y uno de los candidatos perdedores de cada partido que hayan obtenido los porcentajes mayores de votación válida en su distrito.

La lista de los perdedores más votados la debe conformar el IEPC y no aplica el principio de paridad de género.

Los candidatos a diputados por la vía independiente no pueden entrar como “pluris”.

¿Cuál es la votación que requieren los partidos para que se les asignen “pluris”?

A nivel estatal, a todos los partidos políticos que obtengan el 3% de la votación válida se les asignará una curul plurinominal, aunque no gane ningún distrito.

Al partido político con la mayor votación se le asignarán diputados “pluris” hasta alcanzar el número total de diputados equivalente al porcentaje de su votación obtenida, adicionándole cinco puntos porcentuales.

¿Qué pasa en los casos de alianzas o coaliciones?

En el caso de que candidatos postulados por una coalición obtengan triunfos en los distritos en que compiten, independientemente de lo establecido en el convenio y el origen partidario de los candidatos, la curul se contabilizará, para efectos de la asignación total de diputados por ambos principios, al partido político participante en la coalición que más votos aportó.

Lanzan ultimátum a encuestadoras

El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, destacó que las encuestas y sus resultados tienen un gran protagonismo, en términos de generar la discusión pública y de informar sobre posibles tendencias en las elecciones. Subrayó que las empresas encuestadoras tienen un gran protagonismo en los periodos electorales, por lo que deben cumplir con un gran rigor metodológico. Y deben apegarse a un código de ética para bien informar, “en virtud del protagonismo que las encuestas y sus resultados tienen términos de generar la discusión pública, de informar sobre posibles tendencias a la ciudadanía”.

Señaló que habrá 111 empresas realizando encuestas de salida y conteos rápidos, que no podrán dar a conocer sus resultados de las elecciones federales antes de las ocho de la noche y, en el caso de las tendencias locales, a las seis de la tarde. “Quien no cumpla con estos requisitos, estará cometiendo un delito electoral”.

En su intervención, el Presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, Óscar Balcázar, y Marcelo Ortega, del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, manifestaron su compromiso con la ley y los marcos normativos vigentes a nivel federal, estatal y municipal de respetar los tiempos electorales e hicieron un llamado a efecto de inhibir la publicación de encuestas falsas.

Además, pidieron a los medios de comunicación su colaboración para difundir el mensaje en contra de “la publicación de encuestas chafas”, con el fin de que los ciudadanos no se dejen sorprender con datos falsos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dotado de elementos de certeza y transparencia para garantizar la efectividad de la realización y publicación de encuestas, coincidieron ayer representantes de empresas encuestadoras integrantes de Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI).

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que “se busca generar un contexto de exigencia para que la seriedad y la responsabilidad priven en este periodo de reflexión, durante la jornada electoral y, particularmente, desde el cierre de las casillas, hasta que comience a fluir información respecto de los estudios demoscópicos acreditados por la autoridad electoral”.

Al participar en la conferencia de prensa sobre Encuestas Electorales en la macrosala del Instituto, enfatizó que la noche del 1 de julio, el INE será “el único órgano público que conocerá directamente la información desde las casillas alimentando los ejercicios de los conteos rápidos”.

Advirtió que el próximo domingo, desde el cierre de las casillas hasta la emisión de resultados de los conteos rápidos realizados sólo por el INE, será un momento especialmente delicado, por lo que, en esas horas tiene que privar la responsabilidad y la seriedad.

Responsabilidad

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, detalló que la noche del 1 de julio le corresponde hacer públicos los resultados del conteo rápido de la elección presidencial y, a los Organismos Públicos Locales Electorales, difundir los correspondientes a ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En Jalisco, el conteo rápido será en 467 casillas

El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Guillermo Alcaraz Cross, indicó que el próximo domingo, antes de la medianoche, ya podrían tenerse los primeros resultados de la jornada electoral, si no existe una distancia importante entre los punteros y segundos lugares. Esto se debe a que, por primera vez en la historia de Jalisco, se tendrá un conteo rápido de votos, el cual se hará en 467 casillas de muestra de todo el Estado.

“Que podamos salir a las 23:00 horas, como máximo, a presentar una tendencia, me parece que evita que los escenarios equivocados puedan aparecer”.

El momento para salir a dar los primeros resultados será definido por un comité técnico de especialistas matemáticos de la Ciudad de México, quienes estarán analizando el resultado de la muestra de 467 casillas.

Alcaraz Cross remarcó que esta será una de las mejores herramientas para inhibir la circulación de información falsa y de supuestas tendencias en redes sociales.

“La oportunidad que tenemos de presentar una tendencia con un conteo rápido, me parece que es la mejor herramienta que tenemos para inhibir estas malas prácticas”.

Por otra parte, el delegado del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, aseguró que Jalisco tiene un clima propicio para que se desarrollen los comicios de manera tranquila. Hasta el momento, insistió, no se tienen localizados focos rojos en ningún municipio del Estado.

“Convirtamos esta elección en una jornada cívica, en una auténtica festividad cívica. Será una elección muy participativa. Con la expectativa que se ha mantenido, consideramos que puede participar el 70% del electorado”.

Añadió que será la elección más vigilada de la historia de México, con más de 900 mil representantes de partidos políticos, 89 mil de ellos en Jalisco.

Además, habrá 492 observadores ciudadanos electorales y 300 notarios públicos pendientes de atender peticiones de ciudadanos y representantes de partidos.

A sus 22 años, Karla será presidenta de casilla

Los jóvenes sí se preocupan por las elecciones. Karla Hernández Barrios, de 22 años, ya se encuentra lista para los comicios de este domingo. Será presidenta de casilla en San Sebastián el Grande, en Tlajomulco.

No es la primera vez que Karla participa como funcionaria de casilla. Hace tres años, cuando todavía estaba en la preparatoria, fungió como secretaria. Como toda una “veterana” del proceso electoral, señala que la capacitación ha sido fácil.

“Aunque siento que esta vez ha sido más larga. De hecho, el domingo pasado se acaba de hacer la última, y el lunes que recibí el paquete electoral me hicieron algunas preguntas para saber si tenía alguna duda sobre la responsabilidad”.

En su hogar resguarda el paquete electoral que incluye las boletas, las urnas, las mamparas, los lápices, la tinta indeleble y el todo el material necesario para que los ciudadanos puedan votar.

“Tengo aproximadamente 744 boletas correspondientes a cada una las elecciones federal y local”.

Acepta que se siente un poco nerviosa por resguardar “algo tan importante por la violencia que se ha registrado en esta jornada”, que ha registrado el asesinato de 48 candidatos en todo el país. Sin embargo, confía en que no suceda nada, pues la elección será resguardada por los tres niveles de Gobierno.

La jornada del domingo será larga. Ella y otros representantes de la casilla empezarán a preparar todo desde las 7:30 de la mañana para abrir a las 8:00. En esta ocasión cerrarán hasta las seis de la tarde para terminar el conteo a más tardar a las nueve de la noche. Aunque al renovarse todos los cargos de elección popular, considera que se desocuparán más tarde.

“Siento que ahorita los jóvenes nos debemos de comenzar a involucrar más. En mi caso, me gusta mucho participar en esto, pues además de que es mi responsabilidad como ciudadana y como mexicana siento también que hay que aportar”.

