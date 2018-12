Ocotlán, primer lugar en registro de víctimas de la delincuencia en el Estado

Desde que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) comenzó a operar en enero de 2014 y hasta octubre pasado, 829 jaliscienses se han inscrito al Registro Nacional de Víctimas, que es un soporte para garantizar que obtengan ayuda y la reparación del daño tras las afectaciones de la delincuencia, principalmente.

Del total, 655 jaliscienses residen en 33 municipios del Estado; del resto no se especifica residencia, según una respuesta entregada vía Transparencia por la Comisión. En la estadística destaca Ocotlán, que es el municipio con más víctimas inscritas: 150. Le siguen Zapopan, con 138, y Guadalajara, con 92. Tan sólo esos tres municipios se llevan la mitad de las personas registradas, con 380 víctimas en total.

También hay afectados de Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta, Chapala, Tequila, Ameca, Tepatitlán, Huejúcar, Tomatlán, La Barca y Tuxpan, entre otros municipios.

La Comisión atiende y apoya a quienes fueron víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos. El propósito es que las personas obtengan verdad, justicia y reparación del daño para que, en la medida de lo posible, recuperen un proyecto de futuro.

Por otra parte, entre los años 2014 y 2017, el organismo brindó servicios de atención inmediata y de primer contacto a 19 jaliscienses, como apoyos en especie, transportación aérea, terrestre, traslados locales y alimentación a nivel nacional y federal.

Sobre las asesorías, la Comisión contesta que la delegación en Jalisco, ubicada en avenida Unión #199, cuenta con 10 especialistas. Mientras en 2014 cada uno brindaba un promedio de 60 atenciones al año, la cifra bajó a 43 en 2018.

En una visita realizada a las oficinas se constató que hay poca afluencia de personas. En dos horas ningún ciudadano se acercó.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó en mayo pasado que ya contaba con delegaciones en todos los Estados de la República.

Jalisco es quinto lugar en el Registro Nacional de Víctimas

Jalisco ocupa el quinto lugar en personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), que es el padrón de ciudadanos que han padecido delitos o violaciones a derechos humanos del orden federal (principalmente por ilícitos cometidos por el crimen organizado o narcotraficantes), los cuales pueden acceder al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral del daño.

El Renavi es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que constituye un soporte fundamental para garantizar que las personas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, justicia y reparación integral previstas en la Ley General de Víctimas.

De las 19 mil 822 personas que forman parte del padrón nacional, entre 2014 y octubre de 2018, Guerrero es la Entidad con más víctimas (dos mil 645), le sigue el Estado de México (mil 910), Veracruz (mil 250), Ciudad de México (851) y Jalisco (829).

Sin embargo, la cifra de posibles beneficiados es menor si se compara con la gravedad de la situación de violencia que se vive en el país, afirma Viridiana López Herrera, de la organización ciudadana Causa en Común.

La investigadora dice que solamente entre enero y octubre de este año se tiene el registro de 153 mil delitos del fuero federal, así como 1.5 millones del fueron común (principalmente homicidios, robos en todas sus modalidades y extorsiones). Además, tienen el dato de que, entre 2014 y 2016, suman 509 mil quejas por violaciones a los derechos humanos.

“Si bien no todas tienen una recomendación, los reportes se reciben. Las más de 19 mil personas (del Registro Nacional de Víctimas (Renavi)) no se acerca en lo más mínimo al universo de víctimas que podrían estar necesitando la ayuda”.

Recalca que se presentan muchas complicaciones para acceder a los registros, con procesos burocráticos que pueden tardar hasta dos años. “Se necesita que un Ministerio Público o una Comisión de derechos humanos te reconozcan como víctima. Llega a ser absurdo porque te están pidiendo que te acerques al Estado, la Entidad que violó tus derechos”.

Otorgan 71 compensaciones

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Jalisco (CEAVJ) informó que, de 2015 a 2018, entregó 71 compensaciones económicas subsidiarias a víctimas del delito y de violaciones a sus derechos, de las cuales 30 fueron por violación de derechos humanos cometidas por autoridades de seguridad pública estatales y municipales, por un total de 52 millones de pesos.

Otras 17 fueron por negligencias médicas atribuidas a los hospitales de la Secretaría de Salud y Servicios Médicos Municipales, 11 más por omisiones en la procuración de justicia, tres por la negligencia de las autoridades estatales administrativas, seis por el delito de homicidio y cuatro por omisiones en el sistema penitenciario. Además, brindaron 17 mil atenciones jurídicas, psicológicas, médicas y de trabajo social.

En 2018 se entregaron 24 compensaciones, entre las cuales estuvo la que se aprobó para la familia del bebé Tadeo y Francisco Javier, quienes perdieron la vida por bloqueos y tiroteos a consecuencia del atentando contra el ex fiscal Luis Carlos Nájera.

En materia de derechos humanos, las últimas reparaciones del daño fueron en tres casos. Uno por negligencia de un agente del MP en la integración de un expediente en la denuncia contra un profesor, quien abusó de una menor que padecía de una discapacidad intelectual. El segundo, en 2013, por omisiones de la autoridad para investigar la desaparición de dos jóvenes de Lagos de Moreno. Otra compensación fue por el suceso en el que una mujer perdió la vida al recibir impactos de arma por su expareja, pese a que tenía una medida de protección.

Aumenta fondo de apoyo

Los recursos pagados a víctimas con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se duplicaron en 2018 comparado con lo que se ejerció entre 2015 y 2017, según la información que publican cada mes en su página electrónica.

El monto por recursos de ayuda y compensaciones que se ha otorgado a todos los afectados, de 2015 a octubre de 2018, suma un total de 897.1 millones de pesos, de los cuales 520.1 millones de pesos son de este año. Aunque los datos no se desglosan por Estado se indica que la ayuda se repartió a mil 825 personas este año.

Aunque los datos no se desglosan por Estado se indica que la ayuda se repartió a mil 825 personas este año. Esos apoyos se reparten en tres rubros. De los 520.1 millones de pesos, 177.6 millones de pesos fueron recursos por conceptos de pagos funerarios, alimentación, alojamientos, peritajes, gastos médicos y traslados para mil 407 ciudadanos.

También está la compensación subsidiaria por la comisión de delitos del fuero federal, que entre enero y octubre de este año ha sido de 36.9 millones de pesos para 62 ciudadanos.

La tercera partida es para la reparación de daños por la violación de los derechos humanos cometidos por autoridades federales, que este año ha sido para 356 personas que recibieron 305.6 millones de pesos como compensación.

En contraparte a las compensaciones, el presupuesto para la atención a víctimas fue el más bajo. Mientras en 2014 fue de 717 millones de pesos, este año la cantidad es de 239.2 millones, de acuerdo a datos de la CEAV vía transparencia.

Busca a su hijo desde 2014

Aunque el trámite fue tardado, la señora Rosario explica que es una de las pocas personas en Guadalajara que alcanzó un número en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), tras denunciar la desaparición de su hijo, al que no ha vuelto a ver desde julio de 2014. “No saben ni los requisitos. Te piden muchas cosas distintas y uno da muchas vueltas. Parece que faltan lineamientos o ganas de hacer las cosas”.

La señora detalla que, como a nivel local no había avance en las investigaciones, decidió acudir a la PGR en la Ciudad de México, por lo que su denuncia quedó en los fueros federal y estatal para que se investiguen ambas carpetas. “En México estaban empezando a buscar a nuestros hijos. Todo mundo empezó a ir allá, pero después pidieron que la gente acudiera a sus Estados”.

Sin embargo, desde mayo dejó de recibir su apoyo para alimentación. “He preguntado a otras personas y tampoco les llegó”.

“No tengo dinero ni para el camión”

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Jalisco tiene sus oficinas en el tercer piso de la calle Madero #110. Sin embargo, en una visita que se realizó estaban cerradas hasta nuevo aviso. Ni siquiera hay letreros que indiquen los servicios que se ofrecen.

Claudia Pérez es una de las personas que ha acudido a solicitar ayuda, pero no ha tenido respuesta. Embarazada, cuenta que a su pareja la desaparecieron, por lo que fue a pedir apoyo del Estado. “Se metieron a la casa por él y ya no supe qué ocurrió. Me dijeron que viniera aquí, pero es la segunda vez que encuentro cerrado. No tengo dinero ni para el camión”, lamenta la mujer que vive en El Salto.

Anna Karolina Chimiak, coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, expresa que además de un incremento al presupuesto, la Comisión debe expandirse a otros municipios y regiones del Estado, ya que es muy complicado que las víctimas tengan que trasladarse.

Afirma que el reto para la nueva administración es que el Congreso dote de suficientes recursos para que se convierta en una institución fuerte, que opere con necesidades reales de quienes lo necesitan.

“Las víctimas de municipios al interior del Estado no pueden beneficiarse, se debe descentralizar o tener más oficinas regionales, y personal que se encuentre en las regiones”.

Menciona que, de acuerdo con la Ley Estatal de Víctimas, al momento en que no se cuenta con presupuesto para brindar el servicio a todos los jaliscienses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) puede suplir estas funciones. “Es para no dejar a las víctimas en abandono, pero la Comisión Estatal (de Derechos Humanos) no se ha hecho presente para estos fines. Nos hemos reunido con ellos para concientizar sobre esa obligación y no hay respuesta”.

Proponen crear primer respondiente

La investigadora Viridiana López Herrera, de la organización ciudadana Causa en Común, explica que actualmente hay muchas complicaciones para que las víctimas puedan acceder al Renavi.

Uno de los requisitos que provocan mayor dificultad es presentar el formato único en el cual un agente del Ministerio Público, una Comisión estatal de derechos humanos o un organismo internacional, deben reconocer a la persona como víctima, lo que puede ser difícil.

Además, el proceso burocrático puede llegar a ser tardado y en ocasiones el ciudadano debe pedir muchos permisos en el trabajo, gastar en traslados u hospedaje. “Hay víctimas que tardan hasta dos años en lograr el registro”.

Por ese motivo, López Herrera cuenta que una de los temas que hablaron en el foro “Encuentro por la Justicia 2018: propuestas desde la sociedad civil”, que se realizó con distintos senadores, fue sobre la necesidad de que alguien acompañe a las personas que padecen los delitos.

“Debería haber un primer respondiente para la víctima, acompañarlo en el camino… que en el proceso judicial se vuelvan testigos y que, ya después, este expediente se pasara a la asesoría jurídica”.

Tampoco hay transparencia en los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) porque no se desglosa hacia cuáles Entidades se van los proyectos de dictamen. Y pocas comisiones estatales tienen fondos de ayuda y asistencia.

Otra deficiencia detectada es que falta el reglamento de la Ley General de Víctimas, tras la última modificación a la legislación en 2017. Eso impide que algunos recursos que otorga la CEAV, desde una compensación económica hasta traslados y ayudas inmediatas, no se otorguen.

“El reglamento debería estar armonizado en el país. Si la idea es que se dé atención a las víctimas directas, indirectas y potenciales, no se está atendiendo a todas. Hay número inmenso de personas que no tienen una respuesta del Estado, que es la finalidad del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”.

La investigadora de Causa en Común agrega que es una preocupación constante que aún no se anunciaran las nuevas políticas que tiene preparadas el nuevo Gobierno federal.

El propósito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es que las personas obtengan verdad, justicia y reparación del daño para que, en la medida de lo posible, recuperen un proyecto de futuro. EL INFORMADOR/Archivo

“Muchas familias necesitan ayuda”

Una integrante de la asociación “Por Amor a Ellxs”, quien por privacidad prefirió omitir su nombre, explica que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Jalisco ha hecho “poco” por apoyar a los desaparecidos en el Estado.

“Mi familiar no tiene precio, pero muchas familias necesitan ayuda porque se quedaron con niños muy pequeños, incluso se quedaron embarazadas”.

La mujer afirma que ha acompañado a varias personas a las oficinas de la Comisión Ejecutiva en Jalisco, aunque es difícil que llegue la ayuda para los familiares de desaparecidos.

“Le reparan el daño principalmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos o del transporte público”.

La miembro de “Por Amor a Ellxs”, remarca que la Comisión les hizo caso hasta el escándalo de los cadáveres en los tráileres.

“Hasta entonces apareció la Comisión. No hay una persona que te pueda asesorar cuando vas al Semefo en estado de shock. Se pronunciaron, pero no hay un acompañamiento real, es lo que llamo ‘turismo del dolor’, se toman la foto, pero ayudan a muy pocos”.

Contacto

Para tramitar el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) se debe llenar el Formato Único de Declaración (FUD).

Más información en https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/formato-unico-de-declaracion-88647

