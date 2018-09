María Elena Limón destaca la reducción de deudas; no habrá nuevos créditos

Uno de los principales logros durante su primer periodo como alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, destaca María Elena Limón, fue hacer frente a la deuda que le heredó la pasada administración por el orden de los mil 100 millones de pesos, tanto de largo como de corto plazo.

De ese monto, 445 millones de pesos correspondían a la deuda de corto plazo, los cuales se lograron pagar. Aún está pendiente el pasivo de largo plazo por alrededor de 600 millones de pesos.

En los últimos tres años, Tlaquepaque fue el único municipio de Jalisco que no pidió “ningún centavo a ninguna institución pública. No tenemos nuevo crédito”. Debido al buen manejo que han tenido de las finanzas públicas, el Ayuntamiento mejoró su estatus crediticio, de acuerdo con la compañía Moody’s, y se cuenta con una calificación de perspectiva estable. “Esta calificación cierra con broche de oro (la administración de estos tres años). Nunca en la historia, Tlaquepaque había tenido esta calificación. Nosotros tenemos un manejo extraordinario de los recursos, pagamos una deuda, no tuvimos ningún crédito, hicimos obra por más de 519 millones de pesos en el municipio en los tres años”.

La alcaldesa recuerda que siempre habían tenido calificaciones bajas, lo cual complicaba que las instituciones pudieran brindarle préstamos. A pesar de que ahora el Ayuntamiento podría acceder a mejores tasas de interés, también descartó que se tenga planeado reestructurar la deuda de largo plazo.

Tlaquepaque destaca como uno de los pocos municipios que no aplica una estrategia para concesionar servicios públicos. Sólo en Aseo Público hay parcialmente la participación de empresarios. EL INFORMADOR/Archivo

Cambios en gabinete serán mínimos

El arranque de su próximo periodo de Gobierno será prácticamente con el mismo gabinete que la acompañó durante la actual gestión. La alcaldesa aclara que los cambios serán mínimos, sólo en la Comisaría de Seguridad y la Secretaría General del Ayuntamiento.

Aunque descarta una desbandada, acepta que algunos estarán interesados en trabajar en la próxima administración del Gobierno del Estado, que será encabezada por Enrique Alfaro. En el caso de la Comisaría, indica que se esperará a que las próximas administraciones definan el modelo de seguridad que habrá de implementarse en el Área Metropolitana de Guadalajara.

“Van a ser muy pocos (cambios), porque todos tienen el conocimiento, los programas, la experiencia”.

María Elena Limón apostará por la continuidad de los funcionarios que durante la actual administración dieron resultados para atender las principales demandas de la ciudadanía.

“Tenemos que darles continuidad (a los proyectos), seguir trabajando en las comunidades y, sobre todo, porque sabes qué le falta a tu municipio, a dónde fuiste y en dónde no te alcanzó (el tiempo para visitar), porque definitivamente hubo colonias que no alcanzamos a ir”.

Los principales motivos para no visitar algunas de las colonias fueron la deuda que les heredó la pasada administración.

Aunque sólo contempla entre dos o tres cambios en su gabinete, la alcaldesa destaca que lo más importante para su Gobierno son los proyectos y no las personas, “y creo que vamos a seguir con esa tónica del proyecto que lleve a la comunidad el mejor cambio que no han tenido en más de 40 años y que nosotros estamos cambiando. El proyecto, sobre todo, es lo más importante. Las personas pueden ir y venir”.

Aumento del predial sólo será inflacionario

Para el próximo año, el Ayuntamiento de Tlaquepaque aumentará en alrededor del 5% el impuesto predial, de acuerdo con la inflación anual. Este corresponde al incremento de las tablas catastrales aprobadas en días pasados por el Cabildo.

Actualmente, en el municipio son 186 mil las personas que deben pagar ese impuesto, de los cuales, alrededor de 66% ha dado cumplimiento a esta obligación, mientras el resto adeuda alrededor de 500 millones de pesos al municipio.

La alcaldesa de Tlaquepaque resalta que en los tres años de la actual administración se han recuperado alrededor de 120 millones de pesos, gracias a los convenios concretados con los ciudadanos en cartera vencida.

Las únicas condonaciones que se aplican en el municipio son para las personas de 65 años y más, que habitan en propiedades con un valor de hasta un millón de pesos.

“Creemos que no es condonarlos totalmente. También el ciudadano debe entender que tiene una responsabilidad y nosotros hemos sido congruentes con ellos dándoles plazos, convenios, y hemos tenido un 9.87% más de incremento en el pago”.

En el primer año de la actual administración, se logró recuperar el pago del predial e incrementarlo en un 6%; en el segundo año, el aumento fue de 8%, mientras en este último año se espera que finalice por arriba del nueve por ciento.

Cuestionada sobre si es posible que el Ayuntamiento aplique medidas de embargo para la recuperación del predial, como ha sucedido en Zapopan, comenta que prefieren el diálogo con la ciudadanía y llegar a convenios, “cuando hablas con ellos y ves la situación que están viviendo, (es mejor) hacer los convenios”. Esto no aplica para las grandes empresas, que si bien son pocas, ahí sí se realizan clausuras. Con estas medidas y sin la contratación de despachos externos para la cobranza del impuesto, el Ayuntamiento ha logrado la recuperación del pago por este concepto.

Respalda mando único

Pese al rechazo de algunos alcaldes, sobre todo de municipios grandes como Guadalajara y Zapopan, que se resisten al modelo de Mando Único, la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García, está dispuesta a sumarse al proyecto, por lo que cedería su Policía Municipal para la creación de una Agencia Metropolitana de Seguridad.

“El proyecto que sea mejor para los ciudadanos, a ése nos vamos a integrar. Si siendo un solo mando damos la seguridad tan anhelada, pues yo tomaría la decisión, junto con el pleno, de estar en un mando único”. Sin embargo, aclara que primero se debe estudiar la estrategia que se presente una vez que se den los cambios de Gobierno.

Cuestionada con relación a si han tenido comunicación con el gobernador electo, Enrique Alfaro, para analizar el modelo de seguridad, María Elena Limón indica que se encuentran a la espera del proyecto federal, pues se debe mejorar la coordinación con los nuevos Gobiernos.

“En seguridad todos los municipios, incluso el Gobierno del Estado, fracasamos. No hubo una coordinación real y, evidentemente, nosotros somos preventivos… al Gobierno del Estado le toca atacar los delitos de alto impacto”.

Además de la coordinación y el nuevo modelo de seguridad pública que se habrá de poner en marcha, acentúa que trabajarán para fortalecer a la corporación. Actualmente se cuenta con 850 policías y en los próximos dos meses se contratarán 60 nuevos elementos.

“De acuerdo con el presupuesto que tenemos, pretendemos ir incrementando paulatinamente los elementos. Esperamos llegar a mil 100 (en los próximos tres años)”. Además, se adquirirán 20 patrullas por año, las cuales se sumarán a las 100 unidades con las que cuenta la Comisaría de Seguridad, pues reconoce que requieren el doble.

A cinco meses de que la Fiscalía General del Estado (FGE) desarmara a la Policía de Tlaquepaque, por presuntamente estar infiltrada por el crimen organizado, la alcaldesa señala que se trató de una “cortina de humo”. A la fecha, remarca, no hay ningún policía al que se le demostrara ese tipo de vínculos. “Tenemos una controversia constitucional. No hemos tenido ni un solo implicado ni un solo detenido. Quiere decir que nuestra Policía está doblemente certificada porque fue intervenida, no encontramos ninguna persona culpable”.

El municipio se encuentra a la espera de que se resuelva la controversia, a través de la cual buscan que se aclare el motivo por el que fueron intervenidos. Cuestionada con relación a cuál sería la consecuencia de si el Gobierno del Estado no responde, responde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la responsable de imponer las sanciones, “creemos que fueron violentados nuestros derechos”.

Descarta concesionar servicios públicos

Aunque varios municipios metropolitanos han apostado por concesionar los servicios públicos, María Elena Limón confirma que en su segundo periodo no se contratará a terceros, pues en el trienio actual pudieron desarrollar el trabajo y brindar los servicios sin problemas en San Pedro Tlaquepaque.

A la fecha, las únicas concesiones que se tienen son las que fueron heredadas por las administraciones priistas: Aseo Público, pero es parcial, porque solamente es para el depósito de los residuos. “No tenemos problemas”. Y la situación es distinta en el tema de los parquímetros.

En 2015, antes de la salida de la pasada administración, se concesionó el servicio de los estacionómetros. Sin embargo, la actual gestión inició un proceso para la revocación de la concesión, debido a que se busca que Tlaquepaque sea Pueblo Mágico y uno de los requisitos es que no se tengan este tipo de estructuras en las zonas contempladas para formar parte del programa.

“Fuimos hasta los juzgados, el caso fue sobreseído a favor del Ayuntamiento de Tlaquepaque. Aquí ganaron los ciudadanos porque no querían esos parquímetros que eran viejos y obsoletos, y sólo estaban causando malestar a los ciudadanos. Logramos tumbar esa concesión”.

Asegura que el caso está cerrado, pero la empresa ya se ha acercado al Ayuntamiento para tratar de llegar a algunos acuerdos, pero será el Cabildo el que decida si se acepta la instalación de estacionómetros virtuales.

“Dentro de este pleito, que duró varios meses, se llegó a la conclusión de que se retiraban los parquímetros obsoletos y que se pondrían los parquímetros nuevos, virtuales, pero que se tendría que pasar nuevamente al Cabildo, no como una concesión sino como un acuerdo que se tomó en el tribunal”.

A pesar de que ya se cumplió con la solicitud de Pueblos Mágicos, el Ayuntamiento aún no recibe notificación con relación a si el municipio fue elegido.

María Elena Limón recibió el apoyo de los habitantes de Tlaquepaque para continuar por un segundo periodo como alcaldesa. EL INFORMADOR/E. Barrera

En enero, Prepa 22 en Lomas de Tlaquepaque

A partir de enero próximo entrará en operaciones la Preparatoria 22 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ubicada en Lomas de Tlaquepaque, en un terreno que fue cedido por el Ayuntamiento a la casa de estudios.

El nuevo plantel contará con 640 lugares para alumnos, los cuales deberán realizar su trámite de inscripción en este mes para iniciar clases en el curso 2019-A. El objetivo es que beneficie a los jóvenes que viven en esta zona, “nosotros nos comprometimos a poner vialidad en esa escuadra, a tener todo en diciembre”.

El lugar donde se construyó esta preparatoria anteriormente era utilizado como bodega de vehículos chatarra de la Dirección de Aseo Público. Sin embargo, con la puesta en marcha de este plantel de la UdeG, sumado a otros proyectos educativos que se tienen en ese sector, se pretende que se convierta en un núcleo escolar.

“Esa área donde está la preparatoria en Lomas de Tlaquepaque se convertirá en una villa universitaria”, porque también la Univer está por terminar un edificio más. Luego está una secundaria y otra escuela, y se está construyendo también una escuela particular.

Limón comenta que tienen solicitudes de dos universidades para construir planteles en el Cerro del Cuatro. Sin embargo, es una de las zonas que “estamos defendiendo mucho” y se deberá tener cuidado con cualquier obra de desarrollo que se contemple para ese sector, “es un tema en el que no decimos no, pero que tenemos que estudiarlo con mucho cuidado… y las carreras que se llevarán a cabo sería de acuerdo con el impacto que tendría esta zona”.

Destinarán 700 millones para las obras públicas

Debido a que durante los tres años de la actual administración se destinaron 519 millones de pesos en obra pública, la alcaldesa proyecta que en el próximo trienio se invertirán entre 650 y 700 millones de pesos, debido a que el presupuesto del municipio tuvo un crecimiento de 500 millones de pesos en comparación al año pasado.

Actualmente, el municipio tiene alrededor de 220 millones de pesos para inversión pública cada año. Sin embargo, a estos se suman los recursos que se consiguen a nivel federal. Una de las bolsas que van directo a infraestructura pública es el Fondo Metropolitano, del que se buscarán recursos para concretar siete proyectos, entre éstos, la construcción de las siguientes fases del nodo vial de Las Juntas, que incluye túneles vehiculares, puentes peatonales, entre otras obras.

—¿Tiene algún proyecto de infraestructura al que le apostará?

—No es solo uno. Tlaquepaque ha estado olvidado por décadas. Son 40 años de olvido y las grandes obras que nosotros hicimos fue en las pequeñas colonias cambiando el impacto social, desde poniendo drenajes, agua potable, iluminación, haciendo calles con banquetas incluyentes.

—¿Piensa más en obra comunitaria?

—Nuestras grandes obras son pequeñas obras que han cambiado totalmente la visión que tenía el lugar donde vivías. Esto ha ayudado también (a mejorar) el paso de seguridad pública, de servicios médicos, de protección civil y bomberos. Han tenido una mejor accesibilidad y, con eso, una respuesta más rápida cuando la gente quiere alguno de sus servicios. Esa es nuestra gran obra y vamos a seguir en ese en ese tenor.

—¿Tiene algún proyecto en específico de lo kilómetros que pavimentará, de los metros de drenaje…?

—Nuestro Gobierno se ha caracterizado por tener proyectos de impacto social. Tenemos en este momento 207 proyectos en espera para ir ejecutándolos en las diferentes colonias. En Tlaquepaque, más de 42% tiene un tipo de pobreza. Claro que (contemplamos) los puentes, los pasos a desnivel, los cuales tendremos que hacerlo en el Consejo Metropolitano donde traemos siete grandes proyectos, que queremos ponerlos sobre la mesa, a discusión.

—Ahorita que un jalisciense de MC tiene la coordinación en la Cámara de Diputados (Alberto Esquer), ¿a qué proyectos le están apostando?

—El gobernador electo hizo un compromiso con los tlaquepaquenses de 40 millones de pesos para el saneamiento de canales en 2019. Tlaquepaque tiene 28 canales y esos canales se encontraban en un desaseo total. Una muestra de lo que hemos trabajado en esos canales ha sido el trabajo preventivo de todos y no hemos tenido ni una inundación en mi Gobierno. Compramos dos bombas que nos costaron cuatro millones de pesos.

—¿Cuáles son los canales que se contemplan?

—Principalmente El Vergel y Las Liebres, son de los grandes canales que tienen contaminación, que traen enfermedades a los ciudadanos. Ya empezamos con una gran obra de cerca de 35 millones de pesos con un parque lineal, en el cual había un canal de aguas negras.

Proyectos para gestionar ante el Consejo Metropolitano

Par vial en Bandera-Francisco Silva Romero-Los Puestos.

Avenida Las Rosas, tramo en la carretera a Chapala-vía Colima, en las colonias El Vergel y La Micaelita.

Tercera etapa de la calle Delicias y la Avenida Río Seco, en cabecera municipal.

Calle San Ignacio, en la colonia La Llave.

Gestión del proyecto intermunicipal para el saneamiento del Arroyo de en Medio, Tonalá- San Pedro Tlaquepaque.

Petición de Tlaquepaque a la mesa metropolitana para la planeación y generación de estrategias y acciones metropolitanas que logren hacer visibles y transversales el tema de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la prevención de las violencias contra las mujeres.

Nodo vial Las Juntas. Ya se realizó una etapa en administraciones pasadas. El proyecto incluye la construcción de túneles vehiculares, puentes peatonales y elementos cuya propuesta contribuirá a mejorar la movilidad sustentable en la zona metropolitana. Impactará de manera favorable en el polígono de fragilidad de la zona de Miravalle.

Edificios en torno a la Línea 3 no rebasarán los cinco pisos

El Ayuntamiento de Tlaquepaque sí contempla repoblar las zonas y corredores ubicados en torno a la Línea 3 del Tren Ligero, pero la alcaldesa confirma que los desarrollos habitacionales, de oficinas o negocios que se construyan en el municipio, no rebasarán los cinco niveles de altura.

El trazo de la Línea 3 contempla un tramo subterráneo y dos viaductos elevados. Uno de éstos, el que correrá de plaza de la Bandera a la Nueva Central Camionera, contará con un total de seis estaciones elevadas en un tramo de 6.5 kilómetros, que van de Guadalajara a Tlaquepaque.

El municipio contemplará la redensificación en torno a las nuevas rutas del transporte público, en específico la Línea 3, tal y como lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (PotMet), “es lo que estamos haciendo, sin salirnos de eso”.

Sin embargo, recuerda que también se trabaja en la actualización de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, los cuales contemplan el repoblamiento. Las consultas concluirán el próximo 21 de septiembre y se espera que los nuevos ordenamientos estén listos en noviembre para ser aprobados y comenzar a aplicarlos en diciembre.

Aunque sí se contempla el desarrollo de estas zonas, la alcaldesa no habló sobre algún plan en específico de vivienda, como sucede en los municipios de Zapopan y Guadalajara. Por ejemplo, en el caso de este último, se proyecta la redensificación en un polígono de alrededor de 500 metros cuadrados en torno a la Línea 3.

Los proyectos de los que el Ayuntamiento de Tlaquepaque está muy al pendiente con relación a la nueva línea del Tren Ligero, son la construcción del parque El Hoyanco, que contará con una superficie de 10 hectáreas. Se preveía que el parque quedara listo en el segundo semestre de este año, pero aún se llevan escombros para su llenado. “El Hoyanco va muy atrasado, siguen llevando material… estamos al 95% de tener el llenado total, pero no así del proyecto que habíamos firmado (una zona recreativa) y que será el compromiso”.

Además, se encuentran pendientes las áreas verdes que se contemplan en el corredor del viaducto, como parte del paisaje urbano. Limón comenta que han sostenido conversaciones tanto con el titular del Sistema del Tren Eléctrico (Siteur), Rodolfo Guadalajara, y con el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, Netzahualcóyotl Ornelas, quienes insisten en que el tramo elevado quedará listo en noviembre próximo.

El Gobierno de Jalisco prevé que en noviembre opere el viaducto de la Línea 3 del Tren Ligero en Tlaquepaque. EL INFORMADOR/Archivo

TEMAS VARIOS

Proyectos federales y oposición

—¿Qué avance o conocimiento tiene de la intención del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de nombrar coordinadores estatales para el manejo de los recursos federales?

—No tenemos ninguno, no fuimos elegidos para opinar o para adentrarnos en cuestiones que no nos corresponden, fuimos elegidos para trabajar, trabajar bien, y pues vamos a ser respetuosas de cualquier decisión que se tome a nivel federal y, obviamente, que en las que no estamos de acuerdo seremos muy enérgicos.

—¿Se alinea con Alfaro y alcaldes como Lemus, quienes afirman: “Nosotros no tenemos un intermediario, será directamente con el Presidente’?

—A mí me reeligieron las personas para trabajar, para demostrar que estamos aquí porque tenemos interés en nuestro municipio. No me metería en las cuestiones para opinar al respeto. Creo que tengo un trabajo más difícil, que es gobernar a todos los ciudadanos de Tlaquepaque.

—¿En qué va el proyecto de convertir a Tlaquepaque en un Pueblo Mágico?

—No hemos recibido ninguna notificación oficial en el cual nos digan que somos ya Pueblo Mágico. El expediente ya está completo, ya está ingresado y solamente estamos a la espera de que el Gobierno federal diga quiénes fueron los Pueblos Mágicos elegidos.

Nos hemos convertido en un municipio icono de la artesanía en Jalisco. En este año tuvimos casi cerca de 2.8 millones de visitantes, con una derrama económica de más de 400 millones de pesos. Es el lugar obligado para que lo visiten.

—¿Qué noticias tiene de la construcción del viaducto 2 del Tren Ligero en Tlaquepaque?

—En las últimas reuniones que hemos tenido con Rodolfo Guadalajara (titular del Siteur) nos dice lo mismo, que van a ser antes de que el gobernador termine su periodo. Nosotros estamos cada momento exigiendo lo que se comprometieron a hacer dentro de lo que es el municipio de Tlaquepaque: los jardines (y el parque de El Hoyanco).

—En el arranque de su primer periodo, señalaba algunas trabas que ponía el ex alcalde Alfredo Barba para que gobernara. ¿Este tema está superado?

—Se superó desde el primer momento en que quiso hacer la huelga y que le dije que su periodo ya había terminado.

—Ahora estará de regidor.

—Tendrá que trabajar. Es la oportunidad de que trabajen, que hagamos equipo y, pues el que no quiera hacer equipo, vamos a seguir trabajando a pesar de ellos. Con ellos o sin ellos.

Sigue: #DebateInformador

¿Cuál obra es prioritaria en Tlaquepaque?

Participa en Twitter en el debate del día @informador