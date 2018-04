Lo mejor de CinemaCon: Día 1

1 ¡Tarantino! ¡DiCaprio! ¡Pitt!

Al cierre del primer día de actividades de CinemaCon nos trajo una enorme sorpresa. Sin aviso previo, Quentin Tarantino y Leonardo DiCaprio llegaron de sorpresa para anunciar el rodaje de Once Upon a Time in Hollywood. La noticia provocó los aplausos más sonoros de todo el día en CinemaCon. Tarantino dijo que esta podría ser su película más cercana al espíritu de Pulp Fiction en toda su carrera.