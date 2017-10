La selección de plumas deportivas de EL INFORMADOR

En sus cien años de historia, El Informador ha sido la casa de un sinfín de plumas privilegiadas que dejaron lo mejor de sus letras en las páginas de cada edición. En esta fecha tan especial, recordaremos algunos de los nombres que dejaron un legado en nuestro diario, especialmente en la sección deportiva.



Toros y futbol en una redacción centenaria

Era de noche cuando el sacro silencio de la redacción se rompió por un momento. Una canción a lo lejos lo perturbó. Apenas fueron unos segundos, pero fue el tiempo suficiente para escuchar una estrofa de aquella letra nostálgica que hacía llorar a una guitarra.

Francisco Baruqui compartía su extenso conocimiento sobre la Fiesta Brava en la columa De los Toros con Verdad. EL INFORMADOR/ARCHIVO

-Quisiera estar de nuevo allí, y contemplar Triana en el mes de abril. Y regresar muy pronto a ti, para besar la orilla del Guadalquivir…

En la mesa nadie le dio importancia a esa canción excepto Don Antonio Flores, quien detrás de su computadora continuó aquella letra cantándola entre dientes.

- ¿Conoce la canción, Don Toño?

- Sí. Se llama Volver a Sevilla.

- ¿Y de qué se acuerda con ella?

- Del mundial de España 82 y del señor Francisco Baruqui.

Habían sido apenas unos segundos de aquella canción que sonó casi inaudible al fondo de la sala, pero a Don Toño eso le valió para volver, cuando menos con el corazón, a esa ciudad española en donde habló de toros y futbol.

“El señor Francisco Baruqui fue un enamorado de la Fiesta Brava. De hecho era ‘aficionado práctico’, de esos que también torean en las tientas. Él llegó al periódico por invitación de Don Jorge Álvarez del Castillo para escribir una columna: De los toros con verdad. También tenía como encomienda las crónicas taurinas y nunca cobró un centavo por su trabajo, tengo entendido que él recibía como pago el derecho de apartado de todas las corridas de la ciudad. Él fue un empresario muy exitoso y los toros eran su pasión”, recordó el señor Flores.

- Y ¿por qué si se refiere a él como señor y no como amigo, parece que usted lo aprecia tanto, señor Flores?

- Porque nunca se me olvidará cuando coincidimos en el Mundial de España, en el 82. En ese tiempo hubo una feria taurina también muy importante y el señor Baruqui fue para allá como cada año lo hacía a ver la feria. Él allá era parte del jurado. Coincidimos casualmente en la ciudad de Sevilla. Yo iba a cubrir el mundial y por una calle, de la nada, de una banqueta a otra gritaron “¡Toño Flores!”. Cuando voltee vi que era el señor Baruqui. Después de cinco semanas de estar solo por allá encontré un compañero y sentí una gran emoción. Haberlo encontrado en Sevilla fue algo muy bonito.

- ¿Entonces a usted le gustan los toros, señor Flores?

- Sí. Me han dejado buenas cosas.

- ¿Cómo qué?

- Amigos. Compañeros. Anécdotas.

- ¿Alguien más además del señor Baruqui?

- Sí, por ejemplo está Enrique Aceves, el famoso “Latiguillo”. Él era el jefe de deportes cuando yo llegué al periódico en 1971. Escribía de toros y futbol y a su vez era el asesor del juez de plaza de la vieja Progreso, la que estaba en San Juan de Dios. Recuerdo de él muy claro su pasión por los toros porque ambos la compartíamos. Él era el que se llevaba las rechiflas del público y las mentadas cuando a la gente no le gustaban las decisiones del juez. También recuerdo que alguna vez fue boxeador amateur, pero su fuerte siempre fueron el futbol y los toros. Si tú has ido a los toros, sabrás que hay porras contra el juez. Ah, pues a “Latiguillo” le tocaban muy seguido esas porras. Lo recuerdo muy bien sentado en el palco con su texana. Siempre la usaba cuando iba al toro y después llegaba al periódico como si nada. En El Informador fue muy querido por todos los que trabajábamos con él”, recuerda el señor Flores.

- ¿Entonces su amigo “Latiguillo” también escribía de futbol?

- Sí. Entre otras cosas él se encargaba de la columna Ecos deportivos, que era muy querida y buscada por los lectores.

- ¿Y el futbol qué otros recuerdos le dejó?

- El de Ezequiel Aldrete, el llamado “Peter”, que era una enciclopedia del futbol. Él escribía las Remembranzas futboleras. Tenía un archivo histórico del futbol que era impresionante, como no tienes idea. Tenía una colección de periódicos, revistas y datos increíble. Él trabajaba en el periódico como formador de planas y cada semana hacía su columna. Él no era periodista, pero tenía esa colección y la sabía explotar muy bien. Por decirte algún ejemplo te podría contar que incluso sabría decirte cuáles fueron las alineaciones en un partido viejo entre el Necaxa contra el Marte. Daba alineaciones y cambios gracias a su archivo personal. Era un enamorado del futbol que incluso iba los domingos a los llanos.

De nueva cuenta en la redacción sonó aquella letra con la que inició el viaje del recuerdo del señor Flores. Esa melodía que le hizo honor a su nombre regresándolo a Sevilla sólo para demostrarle lo cerca que está España de Guadalajara si las anécdotas y los amigos nos sirven de puente.

“Recuerdo en los rincones de Sevilla, y busco en la memoria del momento”, sonó aquella canción muy al fondo del edificio.

Narró festejos en el cielo

Emilio Fernando Alonso vivió su primera etapa en EL INFORMADOR entre 1987 y 1999. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Hubo un día en donde las crónicas de Emilio Fernando Alonso trascendieron más allá de este mundo para tomar tintes celestiales. Ese suceso tuvo lugar el domingo 25 de agosto de 1996, cuando el Club Deportivo Guadalajara goleó al América en el Estadio Jalisco y provocó “cinco saltos de gusto en el cielo”.

Su padre, quien fue su primer maestro en el oficio del periodismo deportivo, lo alentó siempre a no tomar partido por algún equipo, pero su tío Fernando, quien es el gran artífice de esta historia, siempre quiso inculcarle el amor por las Chivas y fue gracias a él que el pequeño Emilio conoció el Clásico Nacional en su infancia.

El texto que escribió para El Informador después de ese 5-0 de Chivas al América es uno de sus favoritos.

A pesar del cariño que sentía y siente por su tío, quien era y es su héroe, Emilio Fernando Alonso siguió la recomendación de su padre y sus letras y palabras se limitaron a la objetividad, sin lugar a filias o fobias en su trabajo.

Por lo anterior es que el texto que escribió para El Informador después de ese 5-0 de Chivas al América es uno de sus favoritos. Es diferente. Lleno de sentimientos personales y nostalgia. Tan emotivo e íntimo que después de 21 años sigue estremeciendo al cronista. “Él era hermano de mi mamá y era muy chiva. Entonces en un Clásico contra América le metieron cinco goles al equipo de (Ricardo) La Volpe, te acordarás. Yo titulé ese texto como ‘Cinco Saltos en el Cielo’, expliqué que seguramente mi tío desde allá vio ese partido y pegó cinco saltos de gusto. Fue una columna muy emotiva porque hablaba de él, de su estatura, de su forma de ser. Ese texto fue de los que más me gustó y aún lo recuerdo”.

En aquel escrito que Emilio Fernando Alonso dejó en su primera etapa dentro de El Informador, misma que fue desde 1987 a 1999, el cronista puso al descubierto su lado más humano y redactó detalles muy personales de la relación que tuvo con un tío al que más bien quiso como un padre en su natal Iguala, Guerrero. “Mi tío Fernando era mi ídolo: serio con los demás, pero dulce conmigo. Además siempre tuvo debilidad por mí y cuando salía a cazar huilotas al campo, me dejaba acompañarlo con la condición de que no hiciera ruido (…) Hoy mi tío Fernando, aquel hombre fuerte, serio con los demás pero cariñoso conmigo, no existe más. Se nos adelantó en el viaje sin retorno, pero estoy seguro que desde allá arriba estuvo listo para ver el ‘Clásico’: ese que él me mostró por primera vez y que ayer -a pesar de la intención de mi madre de que estudiara para olvidarme del futbol- me tocó transmitir… Como tantas veces le tocó a mi padre”, escribió aquel agosto del 96 para El Informador.

La paradoja con Emilio Fernando Alonso es que a pesar de seguir tan vigente, evoca mucho el pasado. Los buenos años, por supuesto. Su voz y su pluma, con el paso del tiempo, han ganado un prestigio tal que quien lo conoce no lo ve como un simple cronista, columnista o reportero, sino como alguien que enarbola con honores aquella frase que dicta que el único patrimonio del periodista es su buen nombre. Sus fuentes y narraciones van, como en aquel texto del 96, más allá de este mundo.

Decíamos ayer... y decimos ahora



“Con la venia de Fray Luis: ‘Decíamos ayer…’ Y para entrar en materia, puestos a soñar, al fin que soñar no cuesta nada, soñemos…”.

“Soñemos, por principio de cuentas, que se desvanece del todo el temor de que el Atlas pudiera verse involucrado en la danza macabra por evitar el descenso a la Segunda División”.

EL INFORMADOR fue una de las etapas iniciales en la carrera de Jaime García Elías. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Lo anterior, por actual que parezca debido a la situación porcentual del Atlas en este 2017, fue escrito en mayo de 1988 por Jaime García Elías, quien con ese texto de opinión respecto a los Zorros debutó como columnista deportivo en El Informador.

Lo curioso en esta primera edición de “A propósito” no es -aunque parezca- lo atemporal que puede ser el tambaleo de los Zorros entre el máximo circuito del futbol mexicano y las penumbras de la pelea por no descender, sino más bien la frase “Decíamos ayer”, la cual García Elías decidió explicar casi 30 años después.

Con esta columna inició en 1988 la segunda etapa de Jaime García Elías en el Diario Independiente. EL INFORMADOR/ARCHIVO

“La entrada de aquella columna la recuerdo muy bien, incluí la frase ‘decíamos ayer’ seguida de tres puntos suspensivos. La frase obviamente aludía a la expresión clásica de Fray Luis de León, quien en algún tiempo tuvo alguna ausencia de las cátedras. Se ausentó por una injusticia de la que fue víctima y cuando regresó a las clases en la Universidad de Salamanca inició su clase con dos palabras: ‘decíamos ayer’, como si el día anterior hubiera estado dando clases y nada hubiera pasado”.

“Por lo anterior es que yo lo quise hacer así, recordando que El Informador había sido una de mis primeras etapas de mi carrera profesional. Cuando regresé, a pesar de que estuve fuera algunos años, me sentía como si nunca me hubiera quitado la camiseta desde el primer día que entré al periódico. Así lo sigo sintiendo hasta la fecha. Por eso es que incluí esa expresión de Fray Luis de León”, compartió.

Con esa frase tan pequeña, pero tan llena de nostalgia, Jaime García Elías selló su regreso a El Informador, casa editorial para la que escribió de 1967 a 1969 en su primera etapa como reportero y a la que regresó en mayo de 1988 ya como columnista.

“Volver al El Informador fue una especie de sueño que nunca creí que se fuera a realizar. Hasta el día de hoy sigo agradecido por regresar a ese periódico con el que comencé mi carrera como profesional”, prosiguió.

Hoy García Elías es una de las plumas privilegiadas que escribieron en el pasado para El Informador y que en la actualidad siguen emitiendo juicios en sus espacios de opinión. Es una mente polifacética, amante y crítico de la música y del futbol. Digno ejemplo encarnado de que el deporte y la cultura pueden ir de la mano.

Con su columna “A propósito” o “Entre veras y bromas” sigue tocando los temas más trascendentales ya sea del deporte o de la vida pública de una ciudad como Guadalajara. Ante tal vigencia sólo queda reconocer que García Elías tomó la frase de Fray Luis y la hizo suya completándola con una segunda parte: “Decíamos ayer… Y decimos ahora”.

