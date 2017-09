La Cepad advierte simulación en casos de tortura

Pese a que es evidente la práctica de la tortura en Jalisco, pocas han sido las denuncias ante la Fiscalía General sobre este delito en la entidad. En contraste, existe gran número de denuncias por abuso de autoridad o lesiones infligidas por autoridades, las cuales esconden el verdadero número de casos, sugiere el informe La impunidad interminable: la Tortura en Jalisco, elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Tal fue uno de los principales hallazgos mostrados este jueves durante la presentación del documento, por parte de la directora en México de Amnistía Internacional, Tania Reneaum Panszi.

"La imprecisión de los datos no contribuye a evidenciar el problema, cuantificar un hecho tan objetivo como ponerle número a las cosas se distorsiona cuando a los hechos no se les llama por su nombre, cuando en lugar de llamarle tortura se le llama 'malos tratos', se le llama 'lesiones'. No llamar a las cosas por su nombre nos hace perder el sentido y la dimensión del problema".

Para sustentar lo anterior, el informe reveló una solicitud de información que se hizo a la Fiscalía General sobre el número de denuncias ciudadanas por actos de tortura de enero de 2010 a diciembre de 2016.

"Fiscalía informa que no se recibió ninguna ni realizó alguna investigación, por ende, tampoco se inició alguna averiguación previa y/o carpeta de investigación o se ejercitó acción penal contra alguna persona".

Sin embargo otra solicitud de información preguntó por las denuncias recibidas por el delito de lesiones cometido por servidores públicos. "Informan que inició 406 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación". No obstante, fueron archivadas 233, sólo fue señalado un servidor público y se giraron tres órdenes de aprehensión por todas las investigaciones.

"Evidentemente nos cuestionamos si este tipo de denuncias no se relacionaban con actos de tortura y no lesiones o abuso de autoridad como la institución señala, ya que es común que estos hechos se clasifiquen bajo este tipo de delitos", advierte el informe.

Al respecto, el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, insistió en que desde la llegada del actual fiscal, Eduardo Almaguer, se busca una correcta tipificación del delito.

"Nosotros empezamos en que lesiones, malos tratos, abuso de autoridad, sean clasificados realmente llamándole como son, tortura". No obstante, justificó que en 2016 recibieron cuatro recomendaciones y en este año tres, pero todas por hechos antes de esta gestión.

Tras admitir que la tortura en Jalisco es real, Haro insistió en que se buscará erradicarla. "Dar el golpe de cero impunidad, de protección que antes se presentaba".

Denuncias por lesiones por servidores públicos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Averiguaciones previas 74 93 42 25 72 71 29 406

Servidores involucrados 0 0 0 0 0 1 0 1

Consignaciones 1 1 1 2 0 1 0 6

Averiguaciones archivadas 73 47 20 25 23 40 5 233

Órdenes de aprehensión 1 1 0 0 0 1 0 3

La tortura es aceptada por la sociedad, advierte informe

Entre diciembre de 2013 y abril de 2014, Amnistía Internacional realizó una encuesta a 21 mil personas en 21 países, incluido México, sobre la actitud de las personas respecto a la tortura. Resultó que el 44% de las personas temen ser torturadas si son detenidas y el 36% creen que la tortura puede justificarse en algunos casos para proteger a la población.

Dinámica similar ocurre en México, según recopila el informe La impunidad interminable: la Tortura en Jalisco, elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentado.

El documento citó los resultados del Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura de la Universidad Nacional Autónoma de México, que indicó que la mayoría de la población está de acuerdo con la tortura si se usa como castigo para alguien que cometió un delito como secuestro, violación, traición a la patria, extorsión, robo y fraude.

Por ejemplo, en el caso de secuestro, 50.2% dijo estar de acuerdo con torturar a los responsables; mientras que en el caso de violación, 59.9% aceptó que se aplique la tortura como castigo.

"Estos resultados son sumamente preocupantes, ya que más de la mitad de la población encuestada está de acuerdo en que se utilice la tortura como venganza en contra de las personas acusadas de haber cometido estos delitos".

Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional en México, explicó durante la presentación del informe que a menudo la tortura se usa para obtener confesiones o testimonios que sirven como pruebas para enjuiciar a personas que podrían no estar implicadas en un delito, lo que se traduce en juicios injustos y condenas dudosas donde personas inocentes pueden estar en prisión mientras que los responsables estén en libertad, por lo que debe rechazarse esta práctica.

"Aparece en nuestro contexto la tortura como una práctica cotidiana que no solamente nos enfrenta a una especie de cultura institucional para investigar los hechos delictivos, sino también a una sutil, a veces, aceptación social. Esas cosas pasan, así ha sido, así se investiga el delito. Hay una velada aceptación social".

La CEDHJ también recibe más quejas por lesiones de servidores

Dinámica similar a la de la Fiscalía General del Estado se presenta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, al clasificar las quejas por agresiones de parte de servidores públicos como "lesiones" más que por casos de tortura, señala el informe La impunidad interminable: la tortura en Jalisco, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

El estudio solicitó información a la CEDHJ sobre el número de quejas recibidas por presuntos actos de tortura de 2010 a diciembre de 2016, de lo que resultó que en suma se recibieron 401; mientras que al pedir aquellas recibidas por lesiones servidores públicos en el mismo periodo arrojó un total de mil 676 quejas.

"Las autoridades tienden a minimizar actos de tortura y clasificarlos como lesiones y abuso de autoridad", indica el diagnóstico.

"Cuando no hay un registro confiable de aquel organismo público autónomo que debe tener un registro adecuado no estamos muy bien en el reconocimiento del problema", lamentó Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional en México.