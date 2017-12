Jalisco alivia su deuda pública

Aunque la administración de Aristóteles Sandoval recibió una Entidad con un balance negativo por el desorden en sus finanzas (situación que lo llevó a caer en diciembre de 2012 en impago), cinco años después Jalisco destaca por el control de sus finanzas públicas, al mismo tiempo que su recaudación aumentó 23%, de 12 mil 860 millones de pesos en 2015, a 15 mil 826 millones al cierre del año pasado.

Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas, confirma que la deuda pública estatal es sostenible, pues aunque hay 409 millones adicionales de adeudo respecto a 2013, existe un margen de endeudamiento de hasta ocho mil millones para la siguiente administración, porque hasta la fecha no han sido contratados créditos quirografarios.

Además, la Entidad tiene una de las mejores tasas a nivel nacional y alta calificación crediticia ratificada por agencias internacionales. Todo, gracias a una estrategia creciente de recaudación y a que se renegoció la deuda pública de largo plazo.

Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas, afirma que la deuda pública estatal es sostenible. EL INFORMADOR/Archivo

Al mejorar los procesos e invertir en tecnologías, Jalisco creció sus ingresos

Sin establecer nuevos impuestos ni aumentar los existentes, el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Pérez Partida, destacó la eficiencia recaudatoria en Jalisco, pues del año 2015 al 2016 creció en 23%. Al cierre del año pasado, las arcas estatales obtuvieron por recaudación propia una bolsa total de 15 mil 826 millones de pesos, que significa dos mil 966 millones de pesos más que lo obtenido en el 2015, año en el que se recaudó la suma de 12 mil 860 millones de pesos.

El corte de la recaudación propia alcanzada en 2017 se dará a conocer en enero próximo. Sin embargo, el año que entra la dependencia prevé recaudar 18 mil 351 millones de pesos, cantidad que representa 17% del total de Ingresos que tendrá el Gobierno en 2018, estimados en 108 mil 309 millones de pesos, según la Ley de Ingresos.

Para aumentar los ingresos propios del Estado, la dependencia reforzó el control de las obligaciones hacia los contribuyentes, mejoró su sistema de multas e implementó nuevas tecnologías.

De acuerdo con el secretario, solo se actualizaron los derechos sin establecer obligatorio el canje de placas ni regresar la tenencia. Por el contrario, se actualizó el marco jurídico como la Ley de Hacienda, el Código Fiscal y la Ley de Ingresos.

Las multas, por ejemplo, se actualizaron a los mismos niveles del Gobierno Federal. “Si dejaban de pagar impuestos la multa era muy baja, los contribuyentes podrían seguir no pagando impuestos y le convenía más pagar la multa que los impuestos”, detalló el funcionario, quien añadió que ahora la multa se encarece si no se cumple con la obligación, hasta llegar al embargo de cuentas.

También se reforzó la estrategia de aviso y notificación a los contribuyentes incumplidos para que recibieran avisos preventivos y advertirles de las multas y auditorías en caso de impago; y se firmó este año un convenio con el SAT, IMSS y ayuntamientos para intercambiar bases de datos y eficientar el cobro del Impuesto Sobre la Nómina.

En cuanto a las nuevas tecnologías, se habilitó la opción de pago por internet para que las personas no pierdan tiempo en acudir a las recaudadoras, a través de las páginas http://sepaf.jalisco.gob.mx/ o http://tramites.jalisco.gob.mx/.

Entre los cambios que están por emprender, Pérez Partida anticipó que a partir del próximo año quedará listo el Padrón Único de Contribuyentes, que permitirá detectar a cualquier persona física o moral que no esté al corriente de sus contribuciones fiscales, “desde un automovilista que no ha pagado el refrendo o un empresario que no ha pagado el Impuesto sobre la Nómina”.

Al tener un historial de cada contribuyente, el Gobierno del Estado prevé aumentar la recaudación el próximo año, “vamos creciendo año con año y eso nos ha permitido mejorar el coeficiente de distribución de participaciones del Estado de Jalisco”.

Mientras que al inicio de la administración, la participación de la recaudación estatal era del orden de 13%, hoy la cifra aumentó a 18%, siendo el Impuesto sobre la Nómina, el refrendo vehicular, la recuperación del ISR de los trabajadores del Estado y las fotomultas, las fuentes de ingresos propios más importantes.

En tanto, 85% de los recursos que conforman el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, provienen de las Aportaciones y Participaciones federales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

De acuerdo con la Sepaf, el esfuerzo recaudatorio ha permitido tener acceso a mayores recursos del Gobierno Federal a través de las participaciones federales. “Una mejoría sustancial en la recaudación se traduce en mayores participaciones para el Estado y sus municipios”.

Resuelva sus inquietudes

Para obtener mayor información y/o solventar dudas respecto al pago de contribuciones en línea, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas pone a disposición de los jaliscienses:

Coordinación de Asistencia al Contribuyente, se ubica en el segundo piso del edificio central de la SEPAF, en calle Pedro Moreno número 281, en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco (a un costado de Palacio de Gobierno estatal), con la línea telefónica 3668-1757 y 3668-1700, extensiones: 33222, 31757 y 33259

Pago en línea, en el número 3668-1700 extensiones: 33161, 33176, 33175, 33129, y 33172

Twitter: @ContribuyeJal, @SEPAFJalisco

Facebook: SEPAFJalisco1

El pago por internet ha tenido una amplia recepción entre los contribuyentes; la Sepaf va por un Padrón Único para el próximo año. FACEBOOK/SEPAFJalisco1.

Mantiene su liderato en Transparencia

Por cuarto año consecutivo, Jalisco se ha mantenido como líder a nivel nacional en materia de Transparencia Presupuestaria, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y que posiciona a la Entidad en el primer lugar nacional.

El liderazgo de Jalisco en este rubro también es confirmado por el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2017, estudio en el que la Entidad subió del segundo al primer eslabón en la evaluación del desempeño en el manejo de los recursos públicos y la transparencia de la gestión gubernamental.

A decir del secretario Héctor Pérez Partida, se obtuvieron estos avances por el ejercicio de transparencia del ingreso y gasto estatal de acuerdo con los estándares que marca la ley de Contabilidad Gubernamental y la ley de Disciplina Financiera, así como las nuevas disposiciones aprobadas.

Con ese objetivo se habilitaron páginas electrónicas, ligas, programas, aplicaciones y un sistema de monitoreo de indicadores para que los jaliscienses observen el desempeño de la administración y lo que hace el Gobierno estatal con los recursos que aportan a través del pago de sus contribuciones -desde su recepción, administración, planeación, programación y gasto-.

Para asegurar que la próxima administración continúe los esfuerzos en la materia, el Congreso del Estado aprobó este año una reforma a la Ley de Presupuesto que establece como obligación las políticas de transparencia fiscal y presupuestaria. “Hicimos una reforma para evitar que en años futuros no se siga con esas políticas, ya está contemplado en la Ley”.

PRESUPUESTO 2018 DA CONTINUIDAD A PROYECTOS EN MARCHA

Buscan concluir proyectos estratégicos

De acuerdo con el secretario Héctor Pérez Partida, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, que se aprobó la semana pasada, fue concebido con la premisa de concluir todos los proyectos inconclusos.

“La instrucción fue que continuaran todos los programas y proyectos exitosos, para que aquellos en etapa los terminaran antes de empezar nuevos proyectos. Los únicos nuevos son el Planetario y algunas obras y carreteras a cargo de la secretaría de Infraestructura y Obra Pública”, apuntó el funcionario.

Entre los proyectos que serán concluidos el próximo año destaca el Hospital de Pediatría, el Instituto de Cancerología y algunas clínicas de salud que están en proceso de construcción. Respecto a los programas sociales, se dará continuidad a los existentes con un presupuesto ligeramente mayor (entre 1 y 2 por ciento).

A su vez, la mayor parte del gasto se concentrará en el sector educativo (40% del presupuesto), seguido por el sector salud (12%), seguridad (10%) la inversión pública (6%) y los programas sociales. En total, ocho de cada 10 pesos se destinarán a estos sectores.

Debido a la crisis financiera que atraviesa la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ), de acuerdo con un comparativo entre los proyectos de Presupuesto de Egresos 2017 y 2018, la dependencia tendrá un aumento de 12%.

Al respecto, Pérez Partida respondió que la dependencia tendrá que implementar un programa de austeridad para equilibrar sus finanzas públicas y no descartó ampliaciones a su presupuesto. “A lo largo del siguiente año, conforme tengamos recursos extra, tendremos que apoyar al sector salud para tratar de equilibrarlo lo más que se pueda”.

Recordó que al iniciar la administración, la secretaría de Salud tenía pasivos por el orden de seis mil 500 millones de pesos con proveedores de bienes y servicios, cifra que se redujo a tres mil 700, según el último corte de la Sepaf.

“Estamos diseñando una estrategia para ver cómo podemos disminuir esa deuda. Les acabamos de mandar 300 millones para pago de proveedores y nos están pidiendo otros 150 millones más para cerrar este año”, detalló el secretario.

Sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, destacó que se modificó el Presupuesto para reservar 771 mil pesos para su salario. El Fiscal ganará 146 mil pesos al mes y la percepción de los integrantes del Comité de Participación Social se fijó en 58 mil pesos, mientras que el sistema tendrá una bolsa de 40 millones para su implementación el próximo año.

Control de gastos

La política permanente de austeridad y ahorro suprime la prestación de vehículos y telefonía celular de uso exclusivo de funcionarios públicos, reduce y regula los viajes con cargo al erario y cancela la contratación de seguros de gastos médicos mayores.

¿De qué tamaño serán los ingresos en 2018?

De los 108 mil 309 millones de pesos que ingresarán en el 2018 a las arcas públicas de Jalisco, 18 mil 351 millones serán producto de la política tributaria del Estado, a través del cobro de:

Impuestos, por los que pretende obtener un total de cuatro mil 423 millones 216 mil pesos

Por Derechos se proyecta el ingreso de otros tres mil 112 millones 408 mil pesos

Los Productos captarán 171 millones 266 mil pesos

Los Aprovechamientos traerán el mayor ingreso propio con un total de 10 mil 644 millones 169 mil pesos

El resto de los recursos, 89 mil 957 millones 948 mil pesos, provendrán de la Federación:

45 mil 88 millones 177 mil pesos por concepto de Participaciones federales

33 mil 931 millones 813 mil pesos de Aportaciones federales

10 mil 937 millones 958 mil pesos por Transferencias federales y subsidio

Para sanear sus finanzas, la SEPAF renegoció la deuda pública, fortaleció la transparencia y mantuvo un bajo nivel de endeudamiento. EL INFORMADOR/Archivo

Ahorran 170 millones de pesos anuales con programa de austeridad

Desde el primer año de la administración, cuando el Gobierno del Estado puso en marcha un programa de austeridad para suprimir privilegios a funcionarios como autos, servicio de telefonía móvil y seguros de gastos médicos mayores, se han ahorrado 170 millones de pesos cada año.

Estos fondos han sido reorientados del gasto de operación al gasto social, principalmente a los programas de Bienevales para estudiantes, Mochilas y Útiles, Jefas de Familia y Adultos Mayores.

Este año, por ejemplo, el recurso ahorrado se destinó al Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar del Gobierno, creado en marzo pasado con la finalidad de ayudar a las personas luego del aumento en el precio de los hidrocarburos, para la compra de calentadores solares, camiones y camionetas para el transporte escolar.

Pese a que no es una obligación de la Ley de Austeridad, también se emprendió un programa de contención del gasto público en todas las dependencias y organismos públicos descentralizados, que generó un ahorro adicional de 700 millones de pesos para apoyar al sector salud y otras dependencias.

El programa de contención busca recuperar cada tres meses los recursos que no hayan sido ejercidos para destinarlos a otros fines y sectores vulnerables, de acuerdo con el secretario Héctor Pérez Partida. “Hemos cumplido al 100% con todos los indicadores que contempla la Ley de Austeridad”.

Para el próximo año se prevé continuar con la política de austeridad y el programa de subastas del parque vehicular oficial, que en lo que va de la administración, suma un total de 759 vehículos que fueron sacados de circulación de áreas operativas y administrativas de distintas dependencias estatales.

A diferencia del Gobierno del Estado y del Congreso local, que disminuyó en siete millones el presupuesto que ejercerá en el 2018, el gasto en el Poder Judicial es imparable. Para el próximo año se le concedieron fondos complementarios por 60 millones de pesos para la renivelación salarial de jueces de primera instancia.

Lo anterior pese a que, a inicios de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Poder Judicial de Jalisco respetar la Ley de Austeridad, sin embargo, siguen incumpliendo con la legislación que prohíbe los bonos, percepciones extraordinarias, seguros de gastos médicos y secretarios privados.

“El Poder Judicial sigue creciendo su presupuesto y desconocemos cómo operan sus programas de austeridad, que aplican para todos los poderes y organismos públicos”, refirió Pérez Partida.

LA VOZ DEL EXPERTO

Controlar la deuda

Martín Romero Morett (investigador)

Para el jefe de Economía del Cucea, de la Universidad de Guadalajara, la administración pasada cometió el error de endeudarse “cuando no se necesitaba para hacer cosas inútiles como la Villa Panamericana, que está llena de irregularidades de todo tipo”.

Por eso, lanza un llamado a la administración actual para seguir controlando los niveles de endeudamiento y realizar una reingeniería en el Poder Ejecutivo y en el Congreso para eliminar los gastos innecesarios.

“El programa de austeridad debe eliminar una gran cantidad de gastos innecesarios”, sugirió el economista, quien se dijo en contra de la política de aumentar impuestos. “La sociedad necesita una pausa en el cobro de impuestos, un respiro de muchos de los ingresos injustificados del Gobierno”.

Concluyó que la transparencia en materia presupuestal es fundamental tanto para eliminar gastos superfluos como para saber quién paga y a quién.

