+Informador: Las noticias del 4 de mayo del 2018

3 Celebran a Star Wars

A través de las redes sociales y en las calles de todo el mundo, los aficionados Star Wars celebraron el día en honor a la saga de ciencia ficción.

Los disfraces y las conmemoraciones por parte de equipos de fútbol como el West Ham United y el mandatario de Canadá, Justin Trudeau, son algunas de las cientos de mensajes en internet.

Este 4 de mayo, fue adoptado por los fans debido a su sonido en inglés “May the Fourth” que se parece a la famosa frase de los Jedi: “May the force be with you” o que la fuerza te acompañe.

Este mismo día, inició la preventa de la próxima película de LucasFilm: Han Solo: Una historia de Star Wars.