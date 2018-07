+Informador: Las noticias del 30 de julio del 2018

2 No va a la Selección Mexicana

Ricardo Ferretti ha sido uno de los nombres más mencionados para relevar a Juan Carlos Osorio en el banquillo del Tricolor. Sin embargo, el "Tuca" no está interesado en tomar el cargo. Así lo confirmó este lunes, cuando en conferencia de prensa el estratega de los Tigres fue contundente sobre su decisión de llegar o no a la Selección Mexicana. "No, muchas gracias", fueron las palabras de "Tuca".