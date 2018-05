+Informador: Las noticias del 28 de mayo de 2018

4 Revelan cartel

Este lunes fue revelado el cartel del Festival Corona Capital 2018 con un video especial. Entre los artistas que llegarán el próximo 17 y 18 de noviembre al Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México se encuentra Lorde, Robbie Williams, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, MGMT y New Order.

La preventa Citibanamex será el 5 y 6 de junio y el abono en primera fase será de dos mil 899 pesos. La venta general iniciará el 7 de junio.