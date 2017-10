+Informador: Las noticias del 25 de octubre

���� HOLA MEXICO ���� te veo pronto (��u ��) on #WITNESSTHETOUR❗ Mexico City & Monterrey �� on sale Sun @ 10am CT Guadalajara �� on sale 11/1 @ 11am CT Link in bio!

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Oct 25, 2017 at 7:18am PDT