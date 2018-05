+Informador: Las noticias del 01 de mayo del 2018

4 Nuevo tráiler

Marvel difundió el nuevo adelanto del filme "Ant-Man and The Wasp, (El Hombre Hormiga y La Avispa)", protagonizado por los superhéroes que poseen la asombrosa habilidad de encogerse. En el video de poco más de dos minutos, se ve a "Scott" y su pequeña hija, quien lo cuestiona sobre hace cuánto tiempo que regresó a ser "Ant Man" y le dice que tal vez necesita alguien que lo cuide, tras lo cual aparece "The Wasp". El filme llegará a las salas cinematográficas el 6 de julio próximo.